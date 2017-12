Sega Superstar Tennis - početná rodinka v súboji na kurte

Sega má svoju pomerne bohatú históriu, veď je tomu niekoľko rokov, čo sa snažila presadiť priamo na trhu ako výrobca konzolí, avšak ako už dobre vieme, po Dreamcaste to radšej Sega zabalila. Nič to však nemení na tom, že má pod svojou značkou ohromné množ

18. apr 2008 o 15:15 Ján Kordoš

Sega Superstar Tennis je teda akousi konzolovou obdobou staručkého, ale stále chytľavého Tennis Criters. Taktiež sa zabávate arkádovým prehadzovaním loptičky, pri ktorom súper i vy skáčete rybičky, aby ste zachytili stratenú loptu, pokojne aj niekoľko krát za výmenu. Arkáda ako delo, navyše porovnateľná s Virtua Tennisom – na rozdiel od neho sú tu iné šialené postavičky. Pinkanie silno arkádové s rôznymi postavičkami by mohlo byť odlíšené práve odlišnými hráčmi, no akosi to vôbec nefunguje a hoci tu máme napríklad rýchlosť alebo silu úderov, všetko je to zbytočné, pretože rozdiely nepostrehnete a napríklad aj robustný Dr.Eggman sa vrhá po nechytateľných loptičkách ako mačka. Takže výber je skôr na vašich sympatiách. Predstavme si aspoň niektorých borcov na kurtoch: okrem Sonica je to napríklad Ulala zo Space Channel Five, Beat z Jet Set Radio, AiAi zo Super Monkey Ball, Amigo zo Samba de Amigo a mnohí ďalší, napríklad taký Gillius z Golden Axe je viac než príjemným prekvapením. Keď už nie sú od seba príliš odlišný, aspoň sa špecificky hýbu na kurtoch, ktoré sú navyše spracované v prostredí z tej ktorej hry, takže pre fanúšika raj na zemi.





Dôraz teda okrem tradičných zápasov budeme venovať minihrám. Nielenže je ich pomerne dosť a na rozdiel od iných tenisových projektov tvoria dôležitú súčasť hry. Tak okrem klasických kurtových hier, v ktorých musíte zostreľovať vybrané ciele (napríklad na cintoríne z House of the Dead likvidujete nabiehajúcich zombíkov), je tu niekoľko celkom zábavných záležitostí. Virtua Cop poznáte zrejme všetci, prípadne po nedávno uverejnenej recenzii na Time Crisis 4 aj túto novšiu podobu. Proti vám stoja teroristi a tí sa vystrkujú spoza objektov, civilistov musíte pri tenisovom atakovaní ušetriť. Jednoduchá hra, ktorú síce nebudete hrať dlhé hodiny, ale zabaviť dokáže. Prípadne farbíte presne umiestnenými loptičkami obraz na druhej strane kurtu. Aby ste si však nemysleli, sú tu aj iné úlohy, než len tie, ktoré sú určené na presnosť. Spojenie s miernym logickým uvažovaním nám vychádza príjemný logický rýchlych, pri ktorom treba napríklad reťaziť správne loptičky, prípadne musíte nasmerovať na správnu cestu hlúpučké bytosti podobné lemmingom. Nie je to nič extrémne originálne, avšak je to súbor pomerne zaujímavý.

GRAFIKA 5 / 10

Z pohľadu čisto športového hráča nie je skutočne o čo stáť. Statické ihrisko neponúka nič prekvapujúce, čo by zaváňalo ohromujúcimi textúrami. Všetky plochy sú síce vyvedené v špecifickom štýle pre danú hru od Segy, takže nás čaká rôznorodosť, avšak so životom popri kurte to je zvládnuté len z časti. Charakteristické sú typicky bláznivé farby prevažne pastelových odtieňov, takže všetko doslova žiari. Animácie sú arkádové, žiadne plynulé ľudské pohyby od tohto projektu nečakáme. Všetko v rámci zábavnosti, na krásu sa tu skutočne nikto nehrá. Skôr postačí klasická roztomilosť. Nie je tu ani žiadny fyzikálny engine, žiadne efekty. Ale ono to vlastne pri tomto žánri ani vôbec nevadí.



INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je samozrejme zjednodušené na maximálne možnú mieru, takže v konečnom dôsledku stláčate jedno tlačidlo, občas aktivujete špecialitu a okrem toho sa hýbete po kurte. Jednoduchosť sama o sebe, takže ktokoľvek si vezme ovládač do ruky, pochopí základy behom chvíľky. Podobne ako v Tennis Criters teda ide skôr o postreh a správne načasovanie, taktika ani príliš nezohráva úlohu. Zvoliť si môžete z dvoch možných pohľadov: prvý je typický tenisový, kurt vidíte celý z väčšej diaľky, všetko máte prehľadne ako na dlani. Druhý spustí kameru nižšie, za plecia hráča a zápas sledujete z dosť akčného pohľadu, na ktorý ak si zvyknete, dostane behanie po kurte neskutočný spád. Platí však už napísané: jednoduchosť nadovšetko.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

S hrateľnosťou to je dosť náročné. Objaviť kúzlo arkádových športov je jednoduché a podľahnúť im nie je problém, no hra musí stále prinášať ako na podnose nové prvky, ktorými motivuje hráča k ďalšiemu postupu a snaží sa upútať jeho pozornosť. Sega Superstar Tennis pochopíte behom okamihu, začnete sa baviť, odohráte zopár turnajov, vyskúšate minihry, pri ktorých strávite rovnaký čas ako pri klasických zápasoch na kurte a potom si poviete, čo ďalej? Práve to je obrovský problém Sega Superstar Tennis. Veľmi rýchlo to omrzí, chýba tomu roztomilosť Tennis Criters a naplno pri odomykaní všetkých postavičiek budú chrochtať blahom jedine fanúšikovia Segáckych postavičiek. Pinkanie s počítačom neposkytuje žiadnu veľkú výzvu, žiadne špeciality, jednoducho tu máme Virtua Tennis 3 v trochu inom kabáte a buď vás toto infantilné spracovanie bude baviť alebo znechutene po hodine zlomíte nad hrou povestnú palicu. Sega Superstar Tennis by teda mohlo byť pokojne zaradené medzi party hry, vtedy totiž nepotrebujete byť oddaným fanúšikom. Stačí, ak...

MULTIPLAYER 8 / 10

...ak si prizvete na kurt živého protihráča alebo pri štvorhre spoluhráča a môžu sa začať riadne orgie. Začína sa totiž skutočná zábava, pretože akčné základy nenútia nikoho zvládať more úderov alebo presne nacvičovať taktiku, jednoducho si zapinká i športový antitalent. Ale to je stará známa rozprávka. Treba však vyzdvihnúť klad prístupnosti pre široké publikum, čo automaticky tvorí vstupnú bránu pre skupinovú zábavu. V rámci slušných mravov samozrejme.



ZVUKY 5 / 10

Typicky segácke ozvučenie, ktoré nikoho neprekvapí, pripomína to staré dobré automaty a staršie konzolovky. Je to arkáda ako delo, takže nepotrebujete počuť dupanie či kričanie hráčov pri hre, skôr to riadne cinká, plieska a trieska. Infantilnosť nadovšetko, ale čo iné sa od Segy dalo čakať?

HUDBA 3 / 10

Hudba je podobná zvukom s jediným rozdielom: príšerne sa opakujúce krátke skladby začnú liezť po niekoľkých cykloch riadne na nervy a s vypnutím reproduktorov o nič neprídete.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Na rozdiel od iných arkád sa nekoná žiadne postupné zvyšovanie obtiažnosti, do nepríjemne náročných pasáží sa dostanete raz za uhorský rok, ale to je len chvíľková záležitosť, stačí sa začať poriadne sústrediť. Je to však obtiažne, keďže pri celom hraní prechádzate hrou ako nôž maslom. Nie, že by jedna hra končila po niekoľkých výmenách a vašim čistým štítom. Až tak jednoduché to zas nie je, len vaši súperi sú až neskutočne umelí a vlastne niekedy akoby podvádzali pri chytaní už dávno stratených loptičiek. Vyšachovanie súpera teda takmer vôbec nezohráva dôležitú úlohu, raz sa to jednoducho podarí a niekedy ide o náhodu. Dlhé výmeny nie sú výnimkou, tie väčšinou rozlúskne špeciálny útok: niektoré postavičky vytvoria na kurte špeciálne zmrazujúce body, iné zas odpálkujú šialenú loptičku meniacu smer počas letu. Tradičných vlastných chýb sa nemusíte obávať: do autu alebo do siete vám loptička za celú dobu hrania ani raz neodletí, manuálne mierenie jej dopadu je pre hráča až príliš dobrácke. Isteže, nik nie je frustrovaný nepodarenými údermi, avšak následne chýba akákoľvek snaha udržať hráča v napätí, ponúknuť mu dôvod zlepšovania sa. Hrou preto môžete preletieť prirýchlo, zistíte, že ponúka len zopár vecí a tie nepredstavujú príliš veľkú výzvu. Neustále opakovanie za zlepšením vlastného rekordu už dnes nie je žiadnym trhákom a vývojári by mali zaujať aj niečím iným.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,0 / 10

Vcelku neutrálne hodnotenie. Sega Superstar Tennis má svoje čaro pre fanúšikov, bežného človeka nemusí vôbec osloviť a ani zaujať. Arkádový tenis s postavičkami Segy je pre jedného hráča dosť pochybným riešením zahnania nudy, no pri živom protihráčovi nemusíte poznať ani modrého ježka (ktorý mimochodom začal propagovať detské cigarety) a zabavíte si pri chytľavom multiplayeri. Zábavka príjemná, otázne však je, či vám to za tú cenu stojí. Preto podľa vlastného svedomia uberajte a pridávajte body, nie je to však nič pre klasických hráčov, ale skôr zberateľov a znalcov segáckeho univerza.