France Télécom obhajuje prípadnú akvizíciu TeliaSonera

Francúzska telekomunikačná spoločnosť France Télécom predbežne rokuje o akvizícii škandinávskeho operátora TeliaSonera.

21. apr 2008 o 14:22 SITA

PARÍŽ 18. apríla (SITA, Reuters) - Francúzska telekomunikačná spoločnosť France Télécom predbežne rokuje o akvizícii škandinávskeho operátora TeliaSonera, ktorú by mohla financovať pomocou hotovosti a dlhu. "Mohlo by ísť o kombináciu hotovosti a dlhu,... ešte to však nebolo určené," vyhlásil v piatok finančný riaditeľ francúzskej spoločnosti Gervais Pallissier o možnostiach financovania prípadnej akvizície. Ako dodal, záväzné rokovania sa ešte nezačali a spoločnosť si nestanovila pre prípadnú akvizíciu žiadny časový rámec.

Pallissier ďalej ubezpečil investorov, že spoločnosť bude pokračovať v zvyšovaní dividend. Ako však upozornil, v prípade realizácie akvizície by spoločnosť mohla prekročiť tohtoročný cieľový pomer dlhu k hrubej prevádzkovej marži. "V prípade akvizície telekomunikačného operátora takejto veľkosti si vyhradzujeme možnosť prekročiť na určitý čas tento pomer," uviedol Pallissier.

Akcie spoločnosti od zverejnenia prípadnej akvizície TeliaSonera v denníku Le Figaro výrazne klesli kvôli obavám, že transakcia nebude pre France Télécom dostatočne výhodná. Vedenie spoločnosti však namieta, že obe spoločnosti majú spoločnú strategickú víziu a obe prešli podstatnou transformáciou obchodného modelu. Akvizícia by navyše posilnila postavenie spoločnosti na európskom trhu, kde je France Télécom tretím najväčším operátorom podľa trhovej hodnoty. Akvizícia by posunula France Télécom pred nemeckého operátora Deutsche Telekom a umožnila mu prístup na trh škandinávskych krajín a Turecka.

Spoločnosť France Télécom je majoritným vlastníkom skupiny Orange Group, ktorá je 100-percentnou materskou spoločnosťou mobilného operátora Orange Slovensko.