ST stál presun žilinských zákazníkov na NGN 100 miliónov

Spoločnosť Slovak Telekom presunula svojich približne 22 tisíc žilinských zákazníkov z pôvodnej digitálnej technológie na sieť NGN.

21. apr 2008 o 14:20 SITA

BRATISLAVA, ŽILINA. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., pod značkou T-Com, presunula svojich približne 22 tis. žilinských zákazníkov z pôvodnej digitálnej technológie na sieť NGN (Next generation network). Telekom investoval do presunu zákazníkov približne 100 mil. Sk, pričom firma plánovala s rozpočtom viac ako 130 mil. Sk. Sieť NGN, ktorá je založená na IP platforme, je charakteristická tým, že surfovanie, sledovanie digitálnej televízie i telefonovanie sa uskutočňuje cez internet. Na pôvodnej technológii v Žiline zostáva len tranzitná a prepojovacia ústredňa s niekoľkými zákazníkmi, ktorí využívajú ISDN služby.

"Projekt sa začal vo februári 2007, samotná migrácia trvala dva mesiace," povedal na štvrtkovej tlačovej besede v Žiline manažér projektu Pavel Guláš. Ako ST ďalej informoval, v žiadnej z vyše 30 krajín, v ktorej skupina Deutsche Telekom pôsobí, sa podobný globálny prechod na vyspelejšiu technológiu naraz v celom meste ešte nikdy neuskutočnil. Migrácia zákazníkov na IP platformu a zvyšovanie dostupnosti rýchleho internetu a digitálnej televízie Magio v slovenských mestách patrí k hlavným prioritám ST.

Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Balík 51 % akcií Slovak Telekomu vlastní nemecký Deutsche Telekom. Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo hospodárstva SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom.