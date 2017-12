Prenos čísel by mal fungovať od mája

Systém automatickej prenositeľnosti telefónneho čísla by mal byť v prípade úspešných medzioperátorských testov funkčný začiatkom mája.

17. apr 2008 o 13:32 SITA

BRATISLAVA. Mobilní operátori v rámci medzioperátorských testov systému automatickej prenositeľnosti telefónneho čísla zatiaľ neevidujú žiadne problémy. "Medzioperátorské testy prebiehajú v súlade s plánom, do ich konca ostáva niekoľko dní. Počas testovania sa nevyskytla žiadna nepredvídaná situácia, ktorá by bránila nasadeniu trojstranného automatizovaného riešenia prenosu čísel," informoval agentúru SITA hovorca T-Mobile Slovensko Andrej Gargulák. Ako ďalej pokračoval, po ukončení testovania odštartuje trojstranne koordinovaný proces nasadenia systému do produkčného prostredia. "Komerčnému štartu systému bude predchádzať krátka pilotná prevádzka na preverenie požadovanej funkcionality," povedal Gargulák.



Bezproblémovosť testov potvrdil pre agentúru SITA aj hovorca Orange Slovensko Richard Fides. "Všetko prebieha podľa časového plánu, ktorí operátori jednohlasne schválili ešte v minulom roku," povedal Fides. Tretí mobilný operátor Telefónica O2 Slovakia s tvrdením, že všetko ide podľa časového plánu však celkom nesúhlasí. "Fakt, že naši konkurenti pristúpili k medzioperátorským testom rok po tom, čo bola dohodnutá technická špecifikácia, tzv. Compendium, vnímame ako prehru slobodného konkurenčného prostredia a tým pádom aj slovenského zákazníka," uviedol pre agentúru SITA hovorca Telefónica O2 René Parák. Aj on však potvrdil, že

medzioperátorské testy sú zatiaľ bezproblémové.



Medzioperátorské testovanie odštartovalo začiatkom marca a je naplánované na 4 až 6 týždňov. Systém automatickej prenositeľnosti telefónneho čísla by mal byť v prípade úspešných testov funkčný začiatkom mája. Zákon o elektronických komunikáciách umožňuje, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo. Táto povinnosť platí pre operátorov v mobilných aj v pevných sieťach. Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami sa táto povinnosť nevzťahuje.



Európska komisia vo svojej 13. implementačnej správe o pokroku v oblasti jednotného trhu s telekomunikáciami z marca tohto roka, kritizovala Slovensko okrem iného aj za prenositeľnosť čísla medzi mobilnými operátormi. Tá podľa EK trvá na Slovensku až 20 dní, čo je spolu s Talianskom najhorší výsledok zo všetkých krajín, ktoré Európskej komisii poskytli údaje. Pre porovnanie uviedla EK prípad Írska, kde táto operácia trvá len jeden deň.