Opakovanie hesiel sa môže obrátiť proti vám

Používate rovnaké heslo pre prístup ku všetkým online službám? Zdá sa, že nevedomky nahrávate tým, ktorí sa zaoberajú krádežou identít. Ak útočník získa prístup k ľubovoľnej z vašich služieb, hravo sa prepracuje aj k ostatným. Stačí použiť získané heslo.

17. apr 2008 o 9:05 Milan Gigel

Prieskumy hovoria, že aj napriek tomu, že internetisti si už heslá na papieriky nepíšu, sú stále rovnako leniví pamätať si ich. Namiesto toho, aby pre každú službu používali iné heslo, siahajú po jedinom – univerzálnom. V prieskume to potvrdilo viac ako 80 percent respondentov. Je to podobné, ako by ste používali jeden a ten istý kľúč pre odomknutie WC, svojho bytu, bankového sejfu a automobilu. Ak ho stratíte, ste zruinovaní.

Možno si poviete, že nepoznáte nikoho, komu ukradli jeho virtuálnu identitu. To však neznamená, že sa to nemôže stať vám. Stačí návšteva internetovej kaviarne, či prístup k súkromnej službe na pracovisku a záujemca môže siahnuť po bezplatne dostupných softvéroch, aby sa vášho hesla zmocnil. Zvyšok je už iba rutinou. Stačí získané heslo použiť pre prístup k vašej pošte, diskusným fóram, komunikačnému IM klientu a vyblokovať vás. Ako? Nuž predsa zmenou hesla a kontrolnej otázky.

Aké sú riziká?

Útočník môže sledovať váš virtuálny život. Bude čítať vašu poštu, históriu diskusií, nákupov v elektronických obchodoch a podobne. Vy si nemusíte všimnúť nič celé roky. Hacker zneužije vašu identitu pre svoj osobný prospech, zodpovední za škody budete vy. Neprajník zneužije vašu identitu na to, aby vás zdiskreditoval. Bude komunikovať s vašim okolím vo vašom mene a zahladí stopy, aby ste o ničom nevedeli. Presmerovať prichádzajúcu poštu a komunikáciu prostredníctvom filtrov je hračkou. Málokto ich kontroluje, a tak sa môže stať, že bude vaša pošta vystavená kdesi na internete, či bude putovať vášmu šéfovi či konkurencii. Jednoduché je aj odstaviť vás na vedľajšiu koľaj. Stačí na účtoch zmeniť heslá a kontrolné otázky, takže sa jednoducho môže stať, že vaša pôvodná identita zostane pochovaná a vy si budete musieť vytvoriť inú.

Ako sa chrániť?