Dávny záchvat "čiernodierového monštra"

Japonskí vedci zistili, že supermasívna čierna diera v strede našej Mliečnej cesty, dnes pokojná, prešla pred tromi storočiami mohutnou erupciou. Je možné, že teraz odpočíva pred ďalšou.

17. apr 2008 o 0:00 (urb)

Stred Mliečnej cesty so šípkou vyznačenou polohou čiernodierového monštra Sagittarius A*. Podrobnosti sú trochu rozmazané, lebo ide o röntgenový záber detektorom satelitu Chandra.(Zdroj: NASA/CXC/MIT/FREDERICK K. BAGANOFF ET AL.)

BRATISLAVA. Japonskí vedci pozorovali stred Mliečnej cesty v oblasti röntgenového žiarenia. Röntgenové žiarenie vesmírnych zdrojov nepreniká zemskou atmosférou a treba ho skúmať z kozmického priestoru. Preto na výskum v rokoch 1994 až 2005 použili detektory štyroch satelitov na orbite Zeme: japonského ASCA, amerického Chandra, európskeho XMM Newton a japonského Suzaku. S ich pomocou objavili dávnu erupciu čiernej diery v strede našej galaxie, ktorá odpovedá na záhadu: Prečo je obrovská čierna diera teraz taká neaktívna? Veď je to monštrum s hmotnosťou odhadovanou na štyri milióny hmotností Slnka! Napriek tomu v röntgenovom žiarení, miere aktivity nielen tejto skupiny telies, vydáva niekoľko miliardkrát menej energie ako podobné čierne diery v stredoch iných galaxií.

Stred Mliečnej cesty leží v súhvezdí Strelca. Preto čiernu dieru v strede Mliečnej cesty astronómovia označujú Sagittarius A*, čiže Strelec A*. Jej dávnu aktivitu teraz prezradilo röntgenové žiarenie z blízkeho oblaku medzihviezdneho plynu, Sagittarius B2. Oblasť tohto oblaku, ktorej priemer je asi desať svetelných rokov (1 svetelný rok = 9,46 bilióna kilometrov), v spomenutom období menila svoj röntgenový jas. Možno to vysvetliť takzvanými svetelnými echami, spôsobenými mohutnými impulzmi röntgenového žiarenia z čiernej diery Sagittarius A*. Nuž a cesta k oblaku impulzom trvala približne tristo rokov.

Pred tromi storočiami bola čierna diera v strede Galaxie röntgenovo miliónkrát jasnejšia. Musela to byť riadna erupcia. Pravdaže, stred Mliečnej cesty leží 26-tisíc svetelných rokov od nás. Hovoríme teda o javoch aj v takto vzdialenej minulosti. Tamojšie "čiernodierové monštrum" röntgenovo žiari vďaka hmote, ktorá dopadá na jeho okraj.

Vlani iný vedecký tím skúmaním svetelných ech satelitom Chandra preukázal, že čierna diera v strede Mliečnej cesty prešla erupciou aj približne pred polstoročím (pripomíname vyššie uvedený údaj o priestoročasovej vzdialenosti stredu Mliečnej cesty), bola však asi desaťkrát slabšia ako tá pred tristo rokmi.

Búrlivé javy v strede Mliečnej cesty sú síce od Zeme dosť ďaleko, no vedci ich radia medzi dlhodobé riziká života v okolitých oblastiach nášho hviezdneho ostrova.

V článku pre časopis Publications of the Astronomical Society of Japan to napísali členovia tímu Tacuju Inuia z Kjótskej univerzity.