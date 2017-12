Obedná pauza: striéééľajte

Uznávame, prvoplánový preklad názvu hry Shooot 2, no na druhej strane celkom výstižne odkazuje na neustále otáčanie, za ktorého musíte páliť po nepriateľoch. Nie je to vždy najľahšie. Váš štvorček strieľa automaticky, na vás je dostať ho do správnej poloh

17. apr 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 TriJinx.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Pripoj sa ku Kristine Kross, dobrodružke, svetovej cestovateľke, pri jej ceste po mysterióznom bludisku starodávnych hrobiek pri hľadaní jej nezvestného otca. Je Kristinin trojoký amulet stopou? Staroveká kliatba? Odhaľ zmrazujúce tajomstvo pri blúdení 68-mi rotujúcimi hádankami a odomkni staroveké brány TriJinx. Uznávame, prvoplánový preklad názvu hry Shooot 2, no na druhej strane celkom výstižne odkazuje na neustále otáčanie, za ktorého musíte páliť po nepriateľoch. Nie je to vždy najľahšie. Váš štvorček strieľa automaticky, na vás je dostať ho do správnej polohy vzhľadom na terč a snažiť sa pri tom, aby do neho okolité krúžky nenarazili. Nezabúdajte zbierať powerup-y vo forme maličkých štvorcov, uľahčia vám život. Ovládanie:

Štvorec ovládate myšou. Na zrýchlenie jeho rotácie môžete použiť kláves Z (na slovenskej klávesnici Y), na spomalenie zas X. Hru môžete kedykoľvek zastaviť tlačidlom na myške. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.