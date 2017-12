Máš technologické zručnosti? Poď do prvej ligy

Rozmýšľaš, kde je najlepšie naštartovať svoju kariéru alebo ďalej rozvíjať svoje doterajšie profesionálne skúsenosti? Accenture Technology Solutions ti ponúka príležitosť hrať v prvej lige.

16. apr 2008 o 0:00

Najlepšia pracovná ponuka Národných dní kariéry 2007. Najlepšia firma Národných dní kariéry 2008. Piaty rok po sebe svetová jednotka v oblasti poradenstva pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Štvrtý rok po sebe najobdivovanejšia spoločnosť v oblasti IT služieb. Druhý rok po sebe svetová jednotka v systémovej integrácii. Svetová jednotka v implementácii systému SAP. Jedna z top 50 globálnych značiek. To sú len niektoré z prestížnych ocenení, ktoré spoločnosti Accenture udelili nezávislí analytici z renomovaných agentúr a magazínov ako Fortune, CRM Magazine, IDC, Forrester či BusinessWeek.

Celosvetovo firma zamestnáva viac než 175 000 ľudí a jej tržby prekročili sumu 19 miliárd dolárov. Na Slovensku pôsobí od roku 1992 a má tu viac ako 1 190 zamestnancov.

Popri divízii Consulting, poskytujúcej manažérske poradenstvo a technologické poradenstvo, a divízii Services, zameranej na outsourcing podnikových procesov, je integrálnou súčasťou firmy aj dynamicky rastúca divízia Accenture Technology Solutions, ktorá sa zameriava na vytváranie, implementáciu a údržbu technologických riešení pre klientov Accenture.

Uvedená divízia je v Bratislave zastúpená v podobe Bratislava Delivery Center (BDC), veľkého technologického centra, z ktorého poskytuje služby klientom z celej Európy. Napríklad globálne nasadenie softvéru pre svetový petrolejársky gigant bolo len jedným z mnohých veľkých projektov, na ktorom sa podieľali ľudia v BDC. So šéfom bratislavského centra, Haraldom Schabernackom, sme sa porozprávali aj o tom, akých ľudí momentálne do BDC hľadajú a čo musia záujemcovia urobiť pre to, aby sa na podobných projektoch mohli zúčastniť. Celý rozhovor nájdeš ak klikneš sem.

Pokiaľ Ťa možnosť práce v BDC zaujala a chceš zistiť, akí sme v skutočnosti ľudia, zaregistruj sa na neformálny večerný drink s našimi zamestnancami.

A ak sa Ti to celé páči a pozdáva, môžeš si hneď poslať CV na adresu swf.recruitment.sk@accenture.com.