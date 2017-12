WipEout HD - futuristické preteky v HD kvalite

Značka Wipeout je s konzolami od Sony zviazaná už dlhé roky a hoci sa koncept týchto futuristických pretekov vlastne po celú dobu vôbec nemenil, stále má svojich skalných priaznivcov ochotných investovať do nového dielu, ktorý ponúkne minimálne kvalitnejšie spracovanie. Wipeout HD by sa dalo skrátene pomenovať ako graficky upravená verzia dvoch predošlých projektov pre Playstation Portable: Wipeout Pure a Wipeout Pulse. Spraví len zmena grafického spracovania dostatočne dlhý škrt cez rozpočet hráčovej peňaženky? Mali sme možnosť testovať preview verziu – mala menšie nedostatky ako nekompletná kampaň a absencia multiplayeru, no i tak je to dostatočný obsah na vyslovenie krátkych dojmov.

Wipeout bol vždy o rýchlosti – či už z pohľadu rýchlosti špeciálnych vozidiel alebo samotnej grafiky. K dispozícii sme mali štvoricu tratí z celkového počtu ôsmich, ktoré budú v kompletnej verzii. V prvom rade treba povedať, že spracovanie pri plnom HD rozlíšení dokáže skutočne divy a pri dostatočne príjemne vyzerajúcej trati je skutočne na čo pozerať. Niekedy však dizajnéri tratí mali akoby zviazané ruky jednoduchšou architektúrou a v tmavších tuneloch nedokázali okúzliť viac než statickými textúrami okolo tratí, pričom by sa výkon PS3 určite dokázal postarať o vynikajúce svetelné efekty. Industriálne zóny striedajú mestá budúcnosti – nádherne presvetlená metropola s kľukatými zákrutami a špeciálnym priťahujúcim elektromagnetickým poľom vyzerá úžasne. Alebo do hnedej farby odeté komplexy tovární. Stále je to však o kompromisoch. Textúry vo vysokých detailoch pri obrovskej rýchlosti (hra beží permanentne na 60 snímkoch za sekundu) si ťažko vychutnáte, avšak akonáhle trať spoznáte, nájdete na nich hluchšie miesta, pretože samotných grafických efektov je pomenej.





Samotné vznášadlá (pre neznalých: ide o kombináciu stíhačiek, motorových člnov a pri niektorých modeloch i formúl, pričom sa žiadnou časťou nedotýkajú vozovky) vyzerajú úžasne, a hoci všetky budú fanúšikom dobre známe, pozerá sa na ne výborne. Len je trochu na škodu, že nebol aplikovaný viditeľný model poškodenia, takže pri kontakte či už zo zvodidlami na krajoch trate alebo s inými pretekármi uvidíte len iskrenie, no vznášadlá sa nijakým výrazným spôsobom nedeformujú, nerozhadzujete súčiastky po trati, ani nič podobné. Jednoducho bum ako za starých časov a poklesne vám celková energia vznášadla. Stále však ide o nádherné divadlo, síce nie porovnateľné napríklad s Gran Turismo 5: Prologue, ale je na čo sa pozerať. Spomínané vytknutia sa týkajú skôr totálnej dokonalosti. Okolo trate by mohlo byť taktiež trochu viac živšie, ale pri rýchlostiach niekoľkých stovák kilometrov za hodinu sa nedá očakávať, že by diváci blýskali fotoaparátmi.

Kampaň pozostávala len z dvoch častí, aj to bolo dosť, pretože sme v nich mohli stretnúť nielen so všetkými vznášadlami (tie môžu neskôr pri vašej lojálnosti k značke meniť svoj skin), ale i s módmi. Žiadne špeciálne prekvapenie sa nekoná. Máme tu klasický pretek s ďalšími siedmymi protivníkmi na trati, kde sa k slovu dostanú i zbrane a vašou úlohou je skončiť do tretieho miesta, aby ste pre seba ukradli aspoň nejaké body potrebné k otvoreniu ďalšej časti. Okrem tohto módu tu máme klasické najrýchlejšie kolo a najrýchlejší pretek. Veľmi zaujímavo vyzerajú tzv. zónové preteky, v ktorých je trať rozdelená na niekoľko úsekov, pričom musíte prejsť daným počtom. Vtip je v tom, že pridávať vôbec nemusíte, pretože vznášadlo akceleruje automaticky a čím dlhšie sa dokážete udržať na trati bez nárazu, tým väčšiu rýchlosť nadobudnete a viac zón prejdete. Na trati ste dovtedy, kým úplne nezničíte stroj. Navyše je farebné stvárnenie značne odlišné od ostatnej grafiky, pretože každá zóna je prezentovaná určitým odtieňom farby daného úseku. Pripomína to staršiu strieľačku Tron 2.0. Hudba sa v tomto prípade prispôsobuje vašej rýchlosti. Treba podotknúť, že ide o značne návykový a chytľavý mód, hoci sa to tak vôbec nemusí zdať. Obrovské rýchlosti vycibria vaše reflexy a ovládanie jednotlivých vznášadiel.

Tie sa totiž odlišujú niekoľkými parametrami: akcelerácia, rýchlosť, ovládanie... a odlišnosti medzi nimi je rozhodne cítiť, takže hľadanie si svojho favorita nejaký ten čas zaberie, navyše je každá trať trochu iná. Kľudne môžete vozidlá rotovať, avšak lojalita je dostatočne nútiacou vlastnosťou poriadne sa naučiť zvládať daný kúsok. Ovládanie má dve formy: buď klasické, dobre známe a arkádové, kedy ovládate nielen rýchlosť, zbrane (tie môžete používať logicky výhradne pri pretekoch s ostatnými, pričom všetky poznáte z minulých dielov) a špeciálne aerodynamické brzdy. Okrem toho sa vývojári z liverpoolskeho štúdia Sony rozhodli ponúknuť aj možnosť ovládania vznášadlá nakláňaním Sixaxisu. Je to nezvyčajné, pretože Wipeout je hra nesmierne rýchla, akčná a aj tá najmenšia chybička sa prísne trestá. Preto je táto možnosť možno v niektorých prípadoch len na okrasu, prípadne na vyskúšanie a keď to niekomu sadne, môže používať aj tento model.



Potom nám tu zostali už len také drobnosti, či skôr postrehy. Všetky trate sú krátke – to je daň za prevod z PSP. Herná doba je však prirodzene dvíhaná vyššou náročnosťou oproti handheldom. Hudobná zložka pozostáva z elektronickej hudby, ktorá sa k podobnému žánru hodí a soundtrack zložený zo zvučných mien (napríklad Kraftwerk, Mason, DJ Fresh atď.) sa počúva príjemne. Kampaň by mala byť omnoho dlhšia ako v predošlých verziách – na každú časť pripadá šesť až desať pretekov, hoci je tratí málo, stále sa dá kombináciou rôznych možností vytĺcť nový pretek. Umelá inteligencia využíva bezchybnú jazdu, na vyšších úrovniach sa prejavuje aj svojou agresivitou a začínať na easy je pre nováčikov skutočne nutnosť, pretože ovládanie si vyžiada nejaký ten cvik. Príjemne pôsobí Photo mód. Kedykoľvek si môžete cvaknúť fotku priamo v hre. Možností úprav fotografií však nie je toľko ako napríklad v Project Gotham Racing 4, ale postačí to na to, aby ste si obrázok dali do pozadia systému PS3. Keďže multiplayer testovaný nebol, ostáva nám už len veriť slovám Sony: bude pre osem hráčov, budú online ligy a samozrejme i kopec rebríčkov. Wipeout HD je teda pomerne rovnaký ako jeho predchodcovia, len oblečený do výrazne lepšieho kabátiku. Za nižšiu cenu sa však aj táto hrateľnosťou pomerne jednouchá zábavka oplatí minimálne vyskúšať.