Ochrancovia osobných údajov majú svoju asociáciu

Zlepšiť kvalitu práce poverených a zodpovedných osôb, ktoré majú vo firmách dohľad nad ochranou osobných údajov, je ambíciou novozaloženej Asociácie osôb poverených dohľadom nad ochranou osobných údajov (AOOÚ).

14. apr 2008 o 12:59 (sita)

Jeden z iniciátorov jej založenia Peter Vojtovič uviedol, že všetky osoby, ktoré majú v podnikoch a firmách na starosti ochranu osobných údajov, sú pod ťarchou pokuty až do výšky 100-tisíc korún, hoci o tom mnohokrát ani netušia. "Ľudia, ktorí majú dohľad nad ochranou osobných údajov, sú vlastne v nepríjemnej situácii, lebo Zákon o ochrane osobných údajov sa v slovenských firmách veľmi často porušuje," tvrdil Vojtovič.

Libuša Staňová, tlačová tajomníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, ako príklad porušovania tohto zákona uviedla odovzdanie občianskeho preukazu do zálohy za požičanie lyží, snoubordov alebo iných športových potrieb. "Táto prax je bežná aj pri požičiavaní videokaziet," dodala Staňová. Podobne je to aj pri nakupovaní cez internet, pri ktorom občan dáva súhlas na využitie svojich osobných údajov ako sú meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, adresa a mnohokrát aj ďalšie údaje. "Zo všetkých osobných údajov je na zneužitie najcitlivejšie rodné číslo," uviedla Staňová. "S rodným číslom by mali pracovať iba inštitúcie, ktoré sú zárukou toho, že v budúcnosti nebude zneužité. Napríklad bankové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, licencované zdravotné poisťovne a podobné inštitúcie, ktoré vedia korektne chrániť osobné údaje," dodal tlačová hovorkyňa Úradu na ochranu osobných údajov.

"Naša asociácia, ktorú sme na Ministerstve vnútra SR oficiálne zaregistrovali 27. februára 2008, je profesijné združenie, ktorého členom môžu byť osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov. Noví členovia sa do asociácie môžu prihlásiť internetom po zaplatení členského príspevku," uviedol Vojtovič a pokračoval, že "asociácia chce vytvoriť priestor na spoluprácu a pomoc pre tých pracovníkov, ktorí vo firmách majú dohľad nad ochranou osobných údajov. Lebo z praxe vieme, že mnohokrát je takáto funkcia iba formálne zriadená, hoci zodpovedná osoba podľa zákona nesie osobnú zodpovednosť za všetky vzniknuté nedostatky.

Navyše správne aplikovať poznatky z mnohých školení o tejto oblasti je pre ľudí, pre ktorých sú paragrafy tohto zákona ťažko čitateľné, mnohokrát veľkým problémom. Preto im chceme ponúknuť pomoc advokátov a právnikov, s ktorými sme nadviazali spoluprácu," vysvetlil Vojtovič.

Jana Camara z AOOU v tejto súvislosti uviedla, že ich asociácia chce pomôcť zodpovedným osobám vykonávať ich prácu tak, aby spracovanie osobných údajov, nad ktorými prevzali dohľad, bolo voči zúčastneným korektné a v súlade so zákonom.

Práve založená asociácia ochrancov osobných údajov plánuje začať robiť vzdelávacie kurzy zodpovedných osôb so záverečným certifikátom, členom AOOU ponúka nielen právne poradenstvo, ale aj odborné riešenie problémov jednotlivých jej členov. V právnom servise chce svojim členom poskytnúť informácie o zmenách v príslušnej legislatíve, ako aj o povinnostiach a právach zodpovedných osôb. Funkcionári AOOU chcú postupne vytvoriť skupinu firiem z rovnakého oboru pôsobenia - napríklad poisťovací makléri, cestovné kancelárie, vzdelávacie inštitúcie, miestne úrady, ktoré v tejto oblasti riešia rovnaké problémy.

Úrad na ochranu osobných údajov SR v súčasnosti eviduje viac ako 40 000 osôb, ktoré vo firmách s viac ako piatimi zamestnancami dohliadajú na ochranu osobných údajov. Každý deň sa na tento úrad prihlási desať ľudí, ktorí popri svojom riadnom zamestnaní ešte z poverenia vedenia firmy kontrolujú, ako sa v nej správne uplatňuje zákon o ochrane osobných údajov.