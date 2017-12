Escape from Paradise City - budúcnosť plná korupcie

Budúcnosť vykreslená pastelovými farbami je počuť maximálne z úst večne optimistických politikov, ale stačí malý pohľad z okna do prítomnosti, ktorá neveští nič dobré. A prečo by aj mala, veď o peniaze ide vždy až v prvom rade

14. apr 2008 o 11:34 Ján Kordoš

Sú traja a všetci majú toho dosť na rováši, nikto z nich nie je čistý a keďže to vedia oni v Agentúre, určite ich poľahky pritlačia k múru, aby pomohli tej správnej strane, spravodlivosti a dobru. Navyše ide o celkom schopných ľudí, škoda, že mali nepodarený začiatok a neskončili v Agentúre. Teraz je to však jedno, pracujú pre nich a to je dôležité. Porter je zlodej – vcelku chytrý, no nedomyslel jednu vec: agentúra má oči všade. A vie o tom, že Porter si mal ísť užívať svoj „dôchodok“, lenže mu trochu klepli po prstoch. Angel je skutočne anjelská tvárička a poľahky by ste mohli odolať jej šarmu a zvodnému pohľadu. Leda tak do okamihu, keby vám ostrou čepeľou noža zrátala rebrá a trochu uvoľnila črevá z tela. Násilné sklony robia z tejto inak nežne vyzerajúcej dievčiny mašinu na zabíjanie. Drsný život v uliciach Paradise City ju naučil, že jedinou šancou, ako prežiť, je riadne sa opásať a nenechať nikoho, aby tasil ako prvý. Boris pracuje pre FBI. Naoko. Inak je to hajzel, ktorý sa nechá podplatiť aj dôchodkyňou kradnúcou sladkosti zo zadných regálov supermarketov. Asi si myslí, že je natoľko bystrý, aby to nik nezistil, ale opak je pravdou. Naša trojica je tá správna, tá vyvolená, pretože iba ona môže byť vhodená do mora žralokov. Do ulíc, ktoré ovládajú gangy. Treba si získať mesto a odporovať Agentúre sa nevypláca.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Vývojári zo Sirius Games nemajú v hlave slamu, lež zaujímavé myšlienky. Dokázali to pred nejakým rokom ich akčne-strategickým RPG Gangland. Gangsterka ako na pohľadanie, no nejako to ako celok nefungovalo a do vyšších priečok sa tento počin nedostal, hoci odpad to vôbec nebol. Potom ticho, kľud, spievanie si pri táborovom ohni a zrazu tu máme ďalšiu gangsterku. Escape from Paradise City. Áno, z Rajského mesta chce každý čo najskôr utiecť, lenže keď vás niekto drží ako na povrázkoch, ďalej než za roh ulice, kde vás čaká hlaveň brokovnice, nezájdete. A znovu tu máme ten starý, avšak funkčný princíp, ktorý vzbudí na začiatku zvedavosť, spojí ju s príťažlivosťou námetu a opantaný hráč si povie, že z nečakaného titulu by sa aj zaujímavá skúsenosť vyvŕbiť mohla. Je to pravda tak z polovice. Escape from Paradise City totiž podľa odvážnych nápisov spája RPG so stratégiou, no ono to je trochu inak. Máte postavičku (vyššie popísané), s tou sa snažíte získať si postupne jednotlivé štvrte. Na to potrebujete dostatočne vytriasť zo šéfa danej oblasti dušu, ten napokon prehovorí miestny biznis (generujú peniaze, zásobujú vás zbraňami alebo podobne), aby sa pridali na vašu stranu. Takto si „ofarbíte“ svoje územie a hor sa ďalej.

Lenže šéf je až vrcholom ľadovca a nejakým spôsobom sa k nemu musíte prepracovať. Na uliciach narazíte na prisluhovačov rozličných gangov a tak ich z nudy i povinnosti začnete pekne mlátiť, cink-cink, získate skúsenosti, vyberiete im vrecká (trochu idiotsky však nevezmete strelnú zbraň, hoci na vás gangster strieľal) a keď bude cink-cink viackrát, poskočíte o úroveň vyššie, rozdelíte si bodíky do svojich schopností (silnejšie budete udierať päsťou, lepšie sa brániť, očaríte kvetnatým slovom, rýchlejšie sa regenerujete a podobne), pridáte si nejakú špecialitku (klasický strom konkrétnych skillov: útočné, podporné a skupinové) a život ide ďalej. Môžete najať kumpánov strážiacich vaše územie, pohybujúcich sa podľa vlastného vedomia a svedomia, takže zároveň aj pričasto skapínajúcich ako hlúpe psiská, ktoré vbehli priamo do pasce. Nič to, pritrafí sa vám aj možnosť poriadne si zaplatiť chlapíka, behajúceho po vašom boku, vykonávajúceho to isté, čo práve robíte vy. To sa už ráta a zrejme ide o ten strategický prvok. Beháte po otvorenom meste, občas dostanete aj nejakú tú postrannú úlohu, takže ju splníte a niečo vám z toho kvapne – veď kto by robil niečo zadarmo, všakže. Peniaze potrebujete na vlastnú výbavu, obchodík ponúka aj podpultový predaj, zbrane totiž na zemi len tak nenájdete. Okrem toho je možné si nadopovať vlastné telo nejakým svinstvom, takže rýchlejšie beháte, necítite bolesť a ktovie, aké sú ešte vedľajšie účinky týchto oblbovákov. Taký je život v Paradise City.



GRAFIKA 6 / 10

Na prvý pohľad to zle nevyzerá. Trojrozmerný pohľad ponúka celkom potešujúce prostredie – teda ak sa dokážete radovať z temnej ľudskej stránky, z ulíc plných nikam chodiacich postáv, z hranatých budov, ktoré sa čoskoro opozerajú a dostaví sa dojem šedosti a neustálej monotónnosti. Možno to tak má skutočne byť, možno to má pôsobiť ošarpane, lež aby bol dojem dokonalý, treba trochu viac, než len na začiatku upútať pozornosť. Nezničiteľné prostredie, žiadna interakcia s nim, opakovanie rovnakých miest, rovnakých ulíc, rovnakých interiérov. Rozloha neponúka príliš mnoho možností k manévrovaniu, ale čert to vezmi, hýbe sa to výborne a zalamovať nad spracovaním rukami určite nebudete. Nedočkáte sa síce žiadnych oslnivých efektov modernej doby, zabudnite aj na filmové animácie, všetko potrebné sa odohráva na hernej obrazovke. Na to, že sa Escape from Paradise odohráva v budúcnosti (presnejšie v roku 2009), to tak v uliciach nevyzerá a tie akoby vypadli tým zo súčasnosti alebo dokonca pochádzali spred niekoľkých rokov. Dokonca to zachádza tak ďaleko, že niektoré objekty by mohli byť prekonvertované zo staršieho Ganglandu a práve preto sa spracovanie nevynesie vysoko na priemer, pretože nemá vlastný štýl, svoje osobné pohlcujúce čaro. Plynulé striedanie dňa a noci plus zmena poveternostných podmienok má niečo do seba, avšak upršaného Blade Runnera z Paradise City nevydolujete, ani keby ste všetkým kolená prevŕtali.

INTERFACE 8 / 10

Je nadmieru príjemné sa dozvedieť, že všetko funguje na jednotku, hoci polienok hádzajúcich nepraktickým rozhraním a dementnou kamerou pod kolená mohlo byť more. Lenže nie je. Vyzerá to na inšpirovanie sa interfaceom z iných MMORPG, len tých ikoniek je na obrazovke menej, no všetko máte pod palcom vďaka niekoľkým menu, ktoré môžete ovládať aj pomocou klávesových skratiek. Zo začiatku to vyzerá neprehľadne a slabšia povaha sa v tom stratí, no všetko je len otázkou skúseností a práve tie nadobudnete behom niekoľkých desiatok minút hrania. Kamera je fajn, nerobí žiadne špinavosti a dokonca dovoľuje obdariť nás dvomi módmi: strategický, ktorý sníma dianie viac z vrchu a je teda prehľadnejší a akčný, kedy vidíte svojho hrdinu zozadu a na všetko sa pozeráte detailnejším okom. Čo je však najlepšie, ani jedna kamera nie je nepríjemná a záleží len na vašej nálade a povahe. Síce sa zarazíte pri nemožnosti označovania viacerých jednotiek, pretože pohybujete len svojim alter egom. Problém vám nič robiť nebude, všetko, čo potrebujete vidieť a vedieť (i s podrobným popisom) si môžete vyvolať, takže v tomto prípade budete nadmieru prekvapení prístupnosťou Rajského mesta.



HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Práve tu je nejeden pes zakopaný a počiatočné nadšenie vystrieda nutné podopieranie si brady a hektolitre kávy. Nápad dobrý, pretože gangsterky letia stále a hoci je táto z budúcnosti, má čo ponúknuť. Navyše si zakladá na starých dobrých chicagskych princípoch, takže žiadne lasery ani análne sondy sa nekonajú, ale pekne boxera do ruky a hybaj ho na vohľady. Lenže potom odhalíte hrateľnosť: idem k ujovi označenému ikonou, bacnem ho ja, bacne ma on. Keď ich je viac, nehrajú fér a bijú všetci. Avšak hrdina je hrdina a nielenže vydrží viac, ale aj dáva silnejšie rany. Okrem toho má nejaké tie špeciálne chmaty (Angel) alebo dokáže presnejšie vystreliť (Porter) a vďaka postupnému obnovovaniu zdravia sa dá zvládnuť všetko vylízaním si rán v pokojných štvrtiach. A to je všetko priatelia, žiadne obchodné machinácie sa nekonajú, na matrace sa nelíha, príbeh negraduje, len sa vlečie v nastolenom duchu. Neustále dokola vykonávate tie isté postupy a že sa vám postavička zlepšuje? No a, aj tak ich musíte striedať podľa výberu autorov, takže si so svojim hrdinom neodkráčate celý príbeh na jeden záťah, ale meníte strany. Ďalším problémom je, že Boris je veľmi slabou postavou, ktorá musí mať nutne vo svojej prítomnosti nejakého pomocníka, čo hrateľnosti nepridáva. Je to príliš sterilné a keďže sa hra neodkláňa ani na stranu akčného RPG, poriadne nezabŕdne do nekalých obchodných praktík, stáva sa z hrania viac než stereotypná nuda. Nepochopte to zle, všetky postupy v hre fungujú na výbornú, len ich je príšerne málo, tak beháte s postavičkou a klikáte, čakáte, klikáte a ono to už dajako dopadne. Ani zbrane toho istého druhu nemajú rozdielne parametre alebo nejaké bonusy. Vrchol zábavy to teda rozhodne nie je.

MULTIPLAYER

Nebol testovaný.



ZVUKY 3 / 10

Zvukov je málo, ruch veľkomesta vôbec nečakajte, ani tie autá na ceste netrúbia, keď im vbehnete do rany, žiadne pískanie gúm. Pri streľbe síce počujete nejaké výstrely, pri zásahu začne niekto podivne vzdychať, ale je to príliš málo na to, aby ste z ozvučenia mali dojem veľkého mesta, v ktorom to žije. Dabing je nemastný-neslaný, frázy sú nahovorené akoby z donútenia, hoci sa niekedy svetlé výnimky nájdu, kľudne môžete doplniť vlastné zvukové efekty, prípadne komentáre, minimálne vzbudíte ohlas u nechceného publika.

HUDBA 3 / 10

Hudba v hre určite je, len je otázne, kedy vôbec znela. Trpké sklamanie z absencie poriadneho ozvučenia nielenže ničí atmosféru hry, ktorá mohla byť práve hudobnou vložkou ťahaná dopredu. Takže podobne ako vo vyššie uvedenom prípade: spievajte si hoci aj Sweet Home Alabama. Je to výborná pesnička a aspoň nebudete počuť ticho.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Uveriteľnosť nepríjemného sveta škrípe práve v oblasti umelej inteligencie, ktorá vlastne ani neexistuje. Bežní ľudia chodiaci po uliciach sú len bábkami, pretože nereagujú na dianie okolo seba a je im jedno, že pár krokov od nich sa mastia gangstri. Neutekajú preč, nekričia, nezalamujú rukami – o tom by jedna košická basketbalistka vedela rozprávať. O nič lepšie na tom nie sú ani ostatní gangstri. V okamihu ako na nich zaútočíte, začnú reagovať, no ak prejdete neviditeľnou hranicou, prestanú o vás javiť záujem, takže môžete väčšie skupinky postupne zlikvidovať po jednom a nepríde im to divné, nezačnú alarmovať ďalších kumpánov a nechajú sa zabiť. Navyše sa neutrálne nekalé živly postupne objavujú znovu na svojich pôvodných pozíciách. O náročnosti sa dá hovoriť hlavne z časového hľadiska, pretože svoje si musíte postupne vydupať a spočiatku to ide výrazne pomaly. Nevyzerá to reálne, nemá to tú správnu šťavu, nebojíte sa o hrdinu. Medzi ďalšie neduhy patria spomínané obtiažne časti hrateľné za Borisa. Ak vám zničia dôležitú osobu a vy to zistíte až neskôr v priebehu úrovne, nejednému hráčovi začne slziť oko zúrivosťou, pretože vás na to nik neupozornil. Vyzerá to jednoducho príliš umelo a postavičky sa aj tak správajú, navyše sa im nedajú navoliť podrobné profily správania a tak hlúpo umierajú.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,9 / 10

Escape from Paradise City nie je hrou zlou. Ide o gangsterku lacnejšieho charakteru, pri ktorej sa nejakú tú hodinku zabavíte, avšak plnohodnotný zážitok to určite nie je a nemáte ten správny dojem zo samotného hrania. České titulky sprístupnia hru aj menej náročným hráčom, do konečnej kúpy vás môže donútiť aj cena, ktorá je pomerne nízka (necelé tri stovky) a za ňu sa Escape from Paradise City oplatí. Neponúka toho toľko ako iné trojáčkové projekty, ide o budget, ale o jeden z tých kvalitnejších.