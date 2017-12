Hudba musí zaradiť internetovú rýchlosť

Americká skupina The Raconteurs tajila do poslednej chvíle vydanie nového albumu.

BRATISLAVA. Dnes je úplne bežné, že všetky novinky hudobného trhu sa dajú zadarmo stiahnuť zo siete. Dokonca ešte skôr, než sa v oficiálnej forme objavia v obchodoch alebo na iTunes. Americký magazín Rolling Stone priniesol článok o tom, ako predísť kradnutiu nahrávok pred ich vydaním.

Rýchlo von

Zatiaľ čo nahrávacie spoločnosti mudrujú nad tým, ako oslabiť internetové pirátstvo, americká skupina The Racon­teurs (na snímke SITA) prišla so zaujímavým nápadom. Oznámenie o vydaní nového albumu Consolers of the Lonely zverejnila iba týždeň predtým, než sa dostal do obchodov. „Hudobný priemysel sa stále bojí a ja nechcem žiť v strachu,“ povedal jej člen Jack White pre hudobný časopis. „Je to jednoduché. Album treba vydať čo najskôr,“ dodal.

Doteraz sa vydania nových albumov oznamovali tri–štyri mesiace pred ich príchodom na trh. Prvé kópie sa tak dostali k rôznym ľuďom, vrátane novinárov, čo viedlo k tomu, že sa rýchlo objavili na internete, zatiaľ čo prekvapení a zdesení umelci len zalamovali rukami. Krok, ktorý podnikla skupina The Racon­teurs, môže veľa zmeniť. Slávna alternatívna skupina dokončila práce na albume začiatkom marca a už koncom mesiaca sa ich Consoleres of the Lonely objavil aj vo forme CD a LP na pultoch predajní.

O internetovom pirátstve môže hovoriť aj americké duo Gnarls Barkley v súvislosti s novinkou Odd Couple. Album mal pôvodne vyjsť 8. apríla, ale keďže už začiatkom marca sa šíril raketovou rýchlosťou po internete, firma posunula dátum vydania na 18. marca. „Svedčí to o tom, že starý systém oznamovania dátumov vydania albumov nás vracia do praveku. Nahrávací priemysel by mal zaradiť internetovú rýchlosť,“ povedal pre Rolling Stone Jeff Antebi, manažér skupiny, ktorá sa v minulých rokoch preslávila po celom svete hitom Crazy.

Strach pred pirátmi

S internetom sa stal pevnou súčasťou všetkých hudobných skupín, od tých najmenších až po tie najväčšie. Nielenže ním komunikujú s fanúšikmi, ale v poslednom čase predávajú aj svoje pesničky.

Britská skupina Radiohead so svojím novým albumom In Rainbows dokázala, že môže fungovať aj bez veľkej nahrávacej spoločnosti. Svoju novinku najprv ponúkala na svojej stránke za ľubovoľnú sumu, predtým než ju vydala v hmotnej podobe na CD a LP.

Pre niektoré hudobné veličiny však zostávajú internetoví piráti strašiakom. Šoubiznisový portál ew.com zverejnil rebríček trinástich slávnych albumov, ktoré sa dostali k pirátom pred oficiálnym vydaním. Medzi ne zaradili zatiaľ posledný album U2 How To Dismantle An Atomic Bomb, ktorý ukradol dodnes neznámy pacháteľ. Domovská firma Intescope pred strachom z uverejnenia nedokončených nahrávok na internete bola nútená nasadiť single do médií oveľa skôr, ako plánovala.

Samozrejme, ani The Racounters sa nevyhli tomu, že ich druhý album je na sieti. Ich krok môže byť jedným zo spôsobov, ako zmierniť vojnu, ktorú posledné roky vedú nahrávacie spoločnosti s internetovými pirátmi. V tábore novinárov sa však nestretol s nadšením, pretože médiá dostali kópie albumu približne v tom istom čase ako verejnosť a nemali čas ho zrecenzovať. „Niektorí kritici si mysleli, že ich chceme obísť. To nie je pravda. Ale čo je na tom zlé, že sa album bude recenzovať až potom, čo ho budú vlastniť fanúšikovia,“ vysvetľuje Jack White.