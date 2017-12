Alone in the Dark by malo oživiť Atari

14. apr 2008 o 8:14 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Phila Harrisona zo Sony do Atari svitla iskierka nádeje, ale jeden človek nedokáže zázraky. Najviac sa však Atari spolieha na ich dvorných vývojárov z Eden Games, ktorí vedia čo robia a navyše to robia dobre. Ich posledne vydaný projekt Test Drive Unlimited patrí medzi tie závodné hry, ktoré si poľahky obľúbite a ťažko sa zbavíte závislosti na nich. Momentálne finišujú s prácami na Alone in the Dark, ktoré by sa malo objaviť na PC, X360, Wii a PS2 20.júna, verzia pre PS3 bude nasledovať neskôr. Atari tomuto hororovému počinu verí a odhaduje, že by sa mohli predať 2-3 milióny kópií hier, čo by vytiahlo Atari z červených čísel a konečne by sa tešili z nejakého zisku. Samozrejme to Atari želáme, avšak otázne je, či nejde o príliš optimistické vízie. Zdroj: Gamespot