Lacný notebook ponúkne aj Dell

Iba krátko po tom, čo HP vyrukovalo do internetových predajní so svojim elegantným nízkorozpočtovým notebookom HP 2133 Mini-Note PC, objavila sa informácia o tom, že do rozbehnutého vlaku naskočí aj Dell.

14. apr 2008 o 7:54 Milan Gigel, (mg)

Jeden z najväčších výrobcov notebookov - firma Compal Electronics informovala o tom, že získala od spoločnosti Dell zákazku na výrobu jedného až dvoch miliónov kusov nízkorozpočtových systémov. Systémové špecifikácie a cena zatiaľ nie sú známe, podľa vyjadrení manažmentu Dellu však pôjde o statného konkurenta pre obľúbené Eee PC z dielní Asusu.