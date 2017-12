Microsoft a News Corp chcú spoločne predložiť ponuku na kúpu Yahoo

Microsoft rokuje so skupinou News Corp mediálneho magnáta Ruperta Murdocha o spoločnej ponuke na prevzatie internetového koncernu Yahoo.

10. apr 2008 o 11:27 TASR

San Francisco/New York 10. apríla (TASR) - Po fúzii Microsoft-Yahoo by teda súčasťou novej skupiny mal byť aj portál MySpace. V stredu o tom informoval americký denník The New York Times.

Yahoo však rokuje o prípadnej fúzii so spoločnosťou AOL, ktorá je dcérou koncernu Time Warner Inc. Koncern Yahoo navyše v stredu oznámil, že začne testovať použitie internetového vyhľadávania od svojho najväčšieho rivala Google. Yahoo sa týmto spôsobom snaží zachovať si svoju samostatnosť alebo donútiť Microsoft, aby zvýšil svoju ponuku.

Microsoft v sobotu pohrozil vedeniu Yahoo, že má tri týždne na to, aby prijalo ponuku na prevzatie. V súčasnosti je ponuka najväčšieho svetového výrobcu softvéru 31 USD (638,70 Sk) na akciu. V opačnom prípade Microsoft môže znížiť svoju ponuku a predložiť ju priamo investorom Yahoo. V sobotu o tom informoval Microsoft.

Generálny riaditeľ Microsoftu Steve Ballmer uviedol v liste adresovanom predstavenstvu Yahoo datovanom 5. apríla, že "teraz nastal čas" rokovať o konečných podmienkach transakcie, ktorej hodnota predstavuje viac ako 40 miliárd USD. "Ak neuzavrieme dohodu v priebehu najbližších troch týždňov, budeme nútení predložiť túto záležitosť priamo vašim akcionárom, ktorých sa pokúsime presvedčiť, aby zvolili nové predstavenstvo," uviedol Ballmer. Tiež pohrozil znížením ponuky, ak sa Yahoo nedohodne do stanoveného termínu. "Bude to mať nepriaznivý vplyv na hodnotu vašej spoločnosti z našej perspektívy, čo sa odrazí v podmienkach nášho návrhu."

Microsoft predložil nevyžiadanú ponuku na prevzatie Yahoo 31. januára. Internetová spoločnosť ju odmietla ako neprimeranú. Rokovania medzi oboma spoločnosťami uviazli na mŕtvom bode potom, čo Yahoo odmietlo ponuku Microsoftu ako príliš nízku. Predstavenstvo Yahoo dospelo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v najlepšom záujme jej akcionárov. V stanovisku Yahoo sa uvádza, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

Najväčší softvérový koncern na svete pôvodne ponúkol 31 USD, za akciu Yahoo. V čase predloženia ponuky to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a v hotovosti. Pôvodná hodnota ponuky predstavovala 44,6 miliardy USD, odvtedy však klesla v dôsledku oslabenia akcie Microsoftu.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií.

Informovala o tom agentúra Reuters.