Spore - vrcholné dielo herného génia

Hlavné myšlienky Spore hodené na papier znejú vynikajúco a ak sa potvrdí to, čo všetci dobre vieme (že Will Wright je expert na chytľavú hrateľnosť), bude to návyková hra najťažšieho kalibru. Pri tom úplne jednoduchá a prístupná úplne pre každého.

11. apr 2008 o 7:36 Ján Kordoš

Will Wright patrí medzi herné osobnosti, ktoré sklamali málokedy. Nemusíte sa chytať hneď za hlavu a ukazovať naňho ako na tvorcu The Sims, ktorých datadisky nás doslova (pri jednotke i dvojke) doslova zahltili a je ich minimálne milión plus päť. Nech je to akokoľvek, trafil sa presne do herného vkusu, trafil sa do ľudí, ktorým niečo podobné chýbalo a herný hit bol na svete. Nerátajme do toho teraz rôzne prídavky, ale vezmite si do rúk myšlienku samotnú, neznechutenú mnohými datadiskami. Môžete za obrazovkou výhradne strieľať alebo navrhovať postup svojej armády či sa patlať so skupinou hrdinov v nejakej zatuchnutej kobke, no starať sa o virtuálne postavičky a domácnosť, jednoducho zábavné je. Navyše sa Willovi podarilo k monitorom podarilo pritiahnuť nežnejšie polovičky, ktoré následne okupovali počítače častejšie a dlhšie, než sme pri nich mohli vysedávať my.

Tento mierne natiahnutý úvod a kroky k obhajobe Willového domčeku pre bábiky nie je samoúčelný. Jeho projekt Spore (a nehovorte, že ste o ňom ešte nepočuli) totiž spája pomerne veľkú časť jeho doposiaľ vydaných herných titulov. Každá mala svojský rukopis (nech sa pozriete od SimCity po SimCoopter), ale vždy išlo o simuláciu konkrétnej činnosti, tu viac a tu menej rozvinutej do detailov, ktoré mohli byť nadávkované v správnej miere a ľudí baviť alebo skôr naopak úplne otráviť. Chvalabohu väčšinou platilo to prvé, pretože inak by si v Electronic Arts nedovolili dať mu voľnú ruku vo vývoji, nech si hrajká so svojim Spore ako dlho len bude chcieť, veď ono to bude trhák a zarobí si na seba. Veríme, že áno, hoci sa ozývajú kuvičie hlasy, ktoré nahlas kvákajú, že sa blíži najväčší prepadák posledných rokov. A dôvod? Nestrieľa sa tam, nikomu nerozrežete ostrým nožom žalúdok, neovládate žiadne vozidlo a RPG prvky sú primitívne.

Spore je pre masy, Spore je pre tzv. hračičkov, ktorým postačí ku šťastiu editor. Funkčný, komplexný a výborne ovládateľný. Spore je vlastne obrovským balíkom editačných nástrojov, pomocou ktorých si sami tvoríte hru. Znie to bláznivo, no to nie je úplne všetko. Spore je totiž rozdelené na 5 častí. Tie predstavujú nielen funkčne odlišné fázy, ale sú aj žánrovo dostatočne rôznorodé, aby ste si ich nepomýlili. Navyše po nainštalovaní hry sa nemusíte trepať od úplného začiatku, ale si zvolíte svoju obľúbenú časť a len tak skúšate nové možnosti, ktoré vám hra ponúkne. V Spore totiž na žiaden skript nenatrafíte, všetko je to jeden veľký virtuálny svet.





Ak ste doposiaľ o Spore ešte nepočuli, istotne vám vŕta hlavou, čože to môže byť za zábavu? Je to taká hra v hre – pričom vsádza na vašu snahu uplatniť svoju fantáziu a hravosť v komplexnom svete s jednoduchými nástrojmi. Nie nadarmo sme ako malí stavali rôzne pevnosti či hrady z kociek. Na podobnom princípe pracuje aj Spore. Naše primitívne pudy ženúce nás k tvorbe čohokoľvek budú v tomto prípade virtuálnou cestou dostatočne nasýtené. Poďme si však prejsť celú päticu spomínaných fáz, po ktorých vysvetlení získate najlepší prehľad, čo vás vlastne v celej hre čaká.

Všetko sa samozrejme začína po kliknutí na položku New Game (a podľa našich informácií to bude Nová hra, pretože sa plánuje lokalizovaná verzia do českého jazyka, o dabingu sa bližšie nehovorilo), kedy sa celý svet a všetky zóny po ich načítaní náhodne vygenerujú. Začiatok prežijete ako niekoľkobunkový organizmus vo vodnom prostredí – alebo si predstavte rybičku z Feeding Frenzy. Arkádový úvod je doslova primitívny a nemal by vám zabrať viac ako zdravú štvrťhodinku, čo je dostatočne dlhá na to, aby ste sa vybláznili „pojedaním“ menších objektov a tvorov než ste vy, pričom si dávate pozor na tie väčšie. Na jednoduchom princípe pracujúca minihra však bude postupne rásť do väčších rozmerov. Po spapaní menšej bunky alebo organizmu získavate nielen trochu viac na objeme, ale zároveň pohltíte aj danú DNA, ktorá vám poslúži na zlepšovanie alebo úpravu vašich nielen vonkajších, ale aj vnútorných vlastností. Bičíky pomôžu v pohybe, pazúrik v boji s inými. Napredovanie je pomerne rýchle a akčné, takže sa dostávame do situácie, keď si na začiatku navolíte základné parametre vášho tvora.

To najzaujímavejšie sa však začína prechodom z vody na súš. Obrovské možnosti editovania evolúciou postihnutého organizmu vám dovoľujú na základe vašich predošlých výberov aplikovať podobné schopnosti i na tvora, ktorý si bude stavať hrady z piesku na zemi. Možností bude neúrekom, upravovať sa dá totiž úplne všetko: od tvaru celého tela po jednotlivé „komponenty“ ako oči, končatiny alebo iné nástroje, slúžiace či už na pohyb, boj alebo inú činnosť. Takže pri všetkej úcte k svojej umeleckej fantázii čakajte fialového vyslanca našej redakcie s krikľavo zelenými pruhmi, tromi očami, dvomi zadnými končatinami, jednou prednou a obrovským klom na dlhom chlpatom chvoste. Estetika a funkčnom je len vo vašich rukách - pre lešpí prehľad aké potvorky si môžete doslova ukuchtiť, sa určite mrknite do galérie s obrázkami, kde nájdete mnoho príkladov.



Po vyjdení na súš však začnete zisťovať, že vôbec nie ste sami a práve tu prichádza na rad dvojaká možnosť: buď sa rozhodnete nadviazať s iným stvorením kontakt mierovou cestou alebo zaútočíte chrániac si svoje teritórium. Základné pudy zvierat sa často žiaľ objavujú aj v našich životoch, ale na podobných jednoduchých príkladoch uvidíte a zabavíte sa pri tom vo virtuálnom svete, kde napokon získate nejakého toho spojenca, dokonca možno s iným tvorom nadviažete bližší vzťah a už tu máme prvého potomka. Nepôjde to však až tak rýchlo, nový svet musíte totiž objavovať, prispôsobovať sa mu a využívať ho k svojmu prospechu. Ale akonáhle sa začne vaša rodinka rozrastať, postupujete o krôčik ďalej, do...

... správy vášho akéhosi kmeňového spoločenstva. V tomto prípade už nemáte prístup k editoru tvorov, nezískavate DNA, ich vlastnosti a vzhľad sú napevno dané a vy sa staráte o postupný rozvoj vašej osady. Lenže to nie je len tak, nejakým spôsobom sa musíte postarať o jedlo pre malú skupinu, zabezpečiť im nejaký ten príbytok a na rozdiel od jednej našej menšiny nemôžete čakať so založenými rukami, že vám všetko niekto dá. Princíp hrania sa zo starania o jedného tvora zmení do strategickej polohy, pričom má zatiaľ len mierne kontúry, pretože máte pod prstom len zopár jedincov a snažíte sa založiť kolóniu, poriadne sa usadiť a prípadne spoznať svoje okolie. Zvelebovanie vlastného maličkého sveta je postavené niekde na pomedzí starania sa o dom v The Sims a budovateľskej stratégie. A celé to je zabalené do príšerne obrovského editoru, ktorý vám ponúkne more možností, ktoré vám slúžia len k tomu, aby ste dokázali vytvoriť tie najpodivnejšie objekty. Zároveň netreba zabúdať na komunikáciu medzi jednotlivými členmi vášho spoločenstva a zabezpečiť im nielen plný žalúdok a strechu nad hlavou, ale aj nejakú zábavu.

Určite však natrafíte na inú civilizáciu. Možno budú naladení priateľsky, možno však vôbec nie, síra im bude sršať z očí (alebo z oka) a dôjde k tradičnému presunu do fázy civilizačnej, keď máte pod rukou peknú tlupu potvoriek, ktoré tvoria civilizáciu a keď sa tamtomu odvedľa niečo nepáči, pôjdete si navzájom poriadne natrieskať na holú. Musíte sa starať o viac vecí, pretože sa od vás očakáva riadenie vášho vreckového štátu so všetkým, čo k tomu patrí, takže napríklad i s diplomaciou. Tým sa to však nekončí. Piata, záverečná fáza nastáva v momente, kedy vám bude povrch planéty nedostačujúci a začnete pekne lietať do vesmíru. Samozrejmosťou je špeciálny editor na vesmírne plavidlá. Tu bojujete alebo sa snažíte len kolonizovať a objavovať, všetko záleží na vašej náture. V tomto momente sa však najviac prejaví možnosť streamovania vlastných výtvorov.



Všetko, čo vo vašom editore vznikne, bude ukladané na špeciálnu hráčovu kartu (len pre istotu: musíte byť pripojení na internet) a každý kúsok z vašej fantázie si môže ktokoľvek stiahnuť. Nemusíte mať obavy, vami stvorená potvorka sa nahrá na server Electronic Arts (podľa dohadov bude mať zopár KB, takže žiadne veľké dáta sa prenášať nebudú) a potom si ju buď niekto stiahne alebo sám program vyhodnotí, že niekto hrá podobným štýlom ako vy, tak mu na jednu z planét, ktorú môže objaviť, dá váš skromný národ. A čo spraví druhý hráč? Ani to nečakal a má možnosť komunikovať s „vašimi“ miláčikmi. Zaujímavý a pestrý obsah si tak budú vytvárať samotní hráči, pričom budú platiť aj rôzne prepojenia dobre známe napríklad z internetových obchodov. Ak si od niekoho stiahnete povedzme budovu, dostanete echo, že ostatní si k tomu pribalili ešte toto a tamto. Nemusíte sa prehrabovať miliardov neúspešných pokusov zaujať, filtre vám ukážu to najvhodnejšie.

Grafické spracovanie je roztomilé, iné by sme ani nečakali a tie úžasne sladké pastelové farby sú ako z rozprávkového sna. Vyzerá to síce pre dospelého a krvou ošľahaného hráča pomerne „barbínovsky“, no nenechajte sa zmiasť, pre účely hry niet lepšieho spracovania. Nevyzerá ani príliš náročne, ani odpudivo, tak nie je čo riešiť. Hudba by mala byť tiež premenlivá ako vaša editovateľná postavička, vraj pôjde o originálny zlom v hernej hudbe, takže na to sme zvedaví už len preto, čože za guláš to našim chuligánom bude hrať. Týmto krátkym pokecom o technickom spracovaní (nehrá príliš podstatnú úlohu) by sme ukončili krátke rozprávanie o Spore. Myšlienky hodené na papier znejú vynikajúco a ak sa potvrdí to, čo všetci dobre vieme (že Will Wright je expert na chytľavú hrateľnosť), bude to návyková hra najťažšieho kalibru. Pri tom úplne jednoduchá a prístupná úplne pre každého. Po mnohých, nepríjemných odkladoch sa Spore objaví 5.septembra tohto roku. Bude to prepadák alebo bomba? Ak dáte na nás, prikloníte sa k druhej možnosti.