Black Mirror 2 (Posel Smrti) sa predstavuje

10. apr 2008 o 14:38 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Príbeh druhého dielu sa odohráva 12 rokov po prvom, nie práve šťastnom dobrodružstve, čo je približne doba 90.rokov minulého storočia. Hlavným hrdinom sa stáva Darren Solitary, ktorý si žije svoj kľudný život v mestečku Biddeford, v ktorom spozná príjemnú slečnu Angelinu. Balenie dámskej spoločnosti však nebude hlavnou náplňou hry. Záujem o nežné pohlavie totiž javí aj nie práve príjemný Darrenov šéf a postupom času náš hrdina zisťuje, že tu je ešte niekto tretí. Zatiaľ to vyzerá na námet pre druhotriednu argentínsku telenovalu, no všetko je obostreté vyšetrovaním podivných náhod a situácií, ktoré sa stali v Angelinej prítomnosti. To zavedie Darrena do mestečka Willow Creek, ktoré je známe pre hráčov prvého dielu, pretože práve v ňom sa odohrávalo temné dobrodružstvo pôvodného Posla Smrti. Black Mirror 2 sa objaví niekedy v priebehu budúceho rok, presný termín bude ešte oficiálne oznámený.

Zdroj: PR