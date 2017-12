Digitálne vysielanie bude stáť 13 miliárd

Jeden z modelov financovania je založený na myšlienke podpory sociálne slabších obyvateľov.

9. apr 2008 o 12:55 TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Prechod zo súčasného analógového vysielania na digitálne (DVB-T), ktoré sa na Slovensku musí uskutočniť na základe rozhodnutia Európskej komisie do roku 2012, by si mal z verejných aj súkromných zdrojov vyžiadať viac ako 13 miliárd Sk. Predpokladá to návrh spôsobov riešenia zavádzania digitálneho vysielania v SR, ktorý dnes vláda zobrala na vedomie.

Vklad súkromného sektora sa očakáva vo výške 3,65 miliardy Sk. Z toho časť pôjde na vybudovanie sietí multiplexov (balík frekvencií, ktorý prideľuje EÚ svojim členským štátom, pozn. TASR) a časť na informačnú kampaň. Verejné zdroje by sa na procese digitalizácie mali podieľať sumou vo výške takmer 9,7 miliardy Sk. Tie budú rozložené na demontáž súčasných analógových vysielačov a výstavbu nových digitálnych. Ďalšia časť pokryje dočasnú paralelnú prevádzku analógového a digitálneho vysielania, čo by malo ročne stáť asi 381 miliónov Sk. Tretí okruh nákladov pôjde na dovybavenie domácností, ktoré ostanú mimo signálu STV (ministerstvo dopravy predpokladá, že ich bude cca 380.000), kartami. Cena jednej sa pohybuje do 1500 Sk.

Keďže náklady domácností pri prechode na DVB-T dosiahnu od 1500 Sk do 6000 Sk a viac z dôvodu nutnosti zakúpenia digitálneho tunera, respektíve digitálneho televízneho prijímača (drahší variant), štát uvažuje o troch modeloch podpory.

Progresívny počíta s dotáciou pre všetky domácnosti platiace koncesionárske poplatky, a to vo výške 50 až 70 percent ceny zariadenia, maximálne však 4500 korún pre domácnosť. Stabilizačný model je založený na myšlienke podpory sociálne slabších obyvateľov.

Ide o poberateľov starobného dôchodku, dávok v hmotnej núdzi a držiteľov preukazov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP). Špecifickú skupinu tvoria nevidiaci a nepočujúci. Napokon motivačný model ráta s podporou prvých 100.000 domácností, ktoré o to požiadajú. Maximálne však vo výške 4500 Sk.

Z materiálu vyplýva, že štát bude musieť pri forme podpory koncových užívateľov zohľadniť sociálne členenie domácností. Podľa posledných údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 je v SR 1,900.344 domácností. Ku koncu júla minulého roka bolo evidovaných 197.739 poberateľov dávok v hmotnej núdzi a 647.603 poberateľov starobného dôchodku. K 1. septembru toho istého roka bolo vydaných 374.224 preukazov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Súčasná analógová sieť má okolo 1093 vysielačov a prevádzačov, pričom na digitálne vysielanie sa nebude môcť využiť ani jeden takýto vysielač. Náklady na ich demontáž sa odhadujú na 54 miliónov Sk.

DVB-T má priniesť zvýšenie kvality obrazu a zvuku, vysokú bezpečnosť pre metódy kódovania, rozšírenie programovej ponuky a ďalšie doplnkové služby popri základnom vysielaní.