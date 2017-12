Uwe Boll: Nie som retardovaný ako Michael Bay

9. apr 2008 o 12:15 Ján Kordoš

„Nie som liečiaci sa psychicky narušený človek ako Michael Bay a niekoľko ďalších ľudí z filmového biznisu, či ako Eli Roth, ktorý točí samé kakané filmy stále dokoola. Ak sa pozriete na moje filmy, uvidíte aký som génius. A ak pôjdete do kina na Postal, ponúknem vám filmový zážitok, aký vám nik neponúkol už 10 rokov. Určite to bude lepšie ako tvorba G.Clooneyho, ktorú dostávate každý fujtajbl víkend. Mali by ste sa zobudiť a zistíte, kým skutočne som. Som jediný génius v tomto hnusnučkom biznise. Dovidenia...“

...zbohom, Uwe...

Zdroj: Kotaku