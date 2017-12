Kabinet sa zoznámi s možnými finančnými dopadmi digitalizácie

Možné finančné dopady prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie na štát, verejnoprávnu Slovenskú televíziu (STV), ale aj divákov predstaví vláde v stredu minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

8. apr 2008 o 17:19 SITA

BRATISLAVA 8. apríla (SITA) - Na rokovanie kabinetu predloží materiál "Spôsoby riešenia zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike a kvantifikácia rozsahu finančnej podpory zo strany štátu v tomto procese vo vzťahu k obyvateľstvu a vo vzťahu k verejnoprávnym médiám“. Dokument konkretizuje náklady nevyhnutné na prechod na digitálne terestrické vysielanie (DVB-T, Digital Video Broadcasting – Terrestrial), na likvidáciu analógových vysielačov a ďalších vyradených elektronických zariadení a na zabezpečenie kompletnej novej technológie až po koncových užívateľov (domácnosti). Počíta tiež s možným riešením príjmu verejnoprávneho vysielania pre domácnosti bez alebo s problematickým prístupom k signálu DVB-T. Podľa odhadov pôjde o 20 až 10 percent domácností, ktoré budú potrebovať prístup k satelitne alebo iným spôsobom šírenému signálu digitálneho vysielania STV.

Materiál sa venuje aj financovaniu nevyhnutnej paralelnej prevádzky analógového a digitálneho vysielania, ktorá podľa odhadov môže trvať približne rok, optimálne pol roka, kedy by mohla byť poskytnutá aj podpora koncovým užívateľom. "Vzhľadom na skutočnosť, že úspech, výška nákladov aj časové trvanie procesu prechodu na DVB-T bude v rozhodujúcej miere závisieť od reakcií a správania sa koncových užívateľov," materiál navrhuje progresívny, stabilizačný alebo motivačný model podpory koncových užívateľov. Pritom počíta aj s možným využitím štrukturálnych fondov. Okrem možnej finančnej podpory, ktorú by na nákup potrebných zariadení (set-top boxov) mohli dostať napríklad dôchodcovia či zdravotne postihnutí, upozorňuje materiál aj na potrebu informačnej kampane. Štát by podľa uvedených modelov podpory koncových užívateľov mohol domácnosti pri prechode na digitálne vysielanie rôznym spôsobom, finančnú podporu by mohli dostať všetci koncesionári s možným prihliadnutím na regionálne rozdiely alebo iba sociálne odkázaní, dôchodcovia či zdravotne postihnutí a jednou z verzií podpory je aj pomoc tým, čo o ňu požiadajú.

Materiál o spôsoboch riešenia zavádzania digitálneho vysielania predkladá minister Vážny na rokovanie vlády SR na základe uznesenia vlády SR z 26. júla 2006 k Stratégii prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR, ktorá nadväzuje na záväzok SR zabezpečiť plynulý prechod na digitálne vysielanie tak, aby bolo možné opustiť analógové televízne vysielanie v terestrickom prostredí do roku 2012.