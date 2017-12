ATV Offroad Fury 4 - hor sa do prírody

Niektoré veci sú jednoducho nepochopiteľné a so stiahnutým obočím a nechápavým pohľadom sa pýtame prečo? ATV Offroad Fury 4 vyšlo v Amerike okolo októbra 2006. Nie, nie je to žiadny preklep, na európsku verziu sme čakali viac než rok a pol!

8. apr 2008 o 12:21 Ján Kordoš

Budeme jazdiť po zablatených tratiach (a že ich je neúrekom, to dodávať netreba), zasnežených okruhoch, lesných čestičkách, zaprášených miestach občas sa mihne i asfalt. Okrem bugín a ATV-čiek si sadneme na motorky alebo silnejšie off-road automobily, jednoducho pestrý výber v riadne rozmanitom menu. Okrem tradičných volieb ako jedna jazda, tréning alebo klasický mód (viac bodovaných pretekov podľa umiestnenia) sa na slniečku najviac vyhrieva Story – zápletka, príbeh. Nejaké animované sekvencie tu síce sú, ale sledovať zúfalú snahu o akékoľvek príbehové posuny v žánre pretekov je nesmierne vtipné a zábavné, ale hodnotiť to radšej nebude nik, pretože by mu prišlo zle. Ty pretekár (alebo pretekárka, zvoliť si môžete pohlavie), tamto vozidlo, hentam trať a ty víťaz, henten druhý a samozrejme treba začať od nuly, aby nafúkanec zistil, že víťaz tu môže byť len jeden. Napínavé sledovanie bohatej zápletky snáď nebolo narušené vykecaním dôležitého deja. Ale čert to ber, svojou bezduchosťou nebudete radšej animačky ani vnímať, to dôležité sa odohráva na trati.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Možností ako sa vyhrať, je skutočne mnoho. Na štvorkolkách si zajazdíme supercross, čakajú nás aj buginy a iné väčšie kubatúry v rallycrosse, zajazdíme si aj v krajine, kde vedie viacero ciest k úspešnému zvládnutiu okruhu, nechýbajú ani preteky v hale či freestyle: na ľahkom vozidle predvádzame krkolomné kúsky. Medzi skutočne zaujímavé výzvy patria preteky vo voľnej prírode. Voľnej ako voľnej, pretože niektoré obmedzenia v predsa len máte, no na výber je viac trás, pričom voľba je len na vás. Mierne to pripomína rely Paríž-Dakar, ale skutočne ide len o arkádovú náhradu drsnej jazdy. Ohodnotenie kreditmi za úspešnú jazdu nie je samoúčelné. Okrem kúpy nových strojov si ich môžete aj vylepšovať, všetko však prebieha v jednoduchom móde, s ničím príliš dlho nebaštrngujete, jednoducho kúpite súčiastku vylepšujúcu motor a ono to bude lepšie akcelerovať. Gro tkvie v spomínanom príbehu alebo ak chcete kariére. Prebíjate sa viacerými šampionátmi, otvárate si cestu ďalej, získavate prestíž – klasická pesnička pretekov. Simulátor sa z ATV Offroad Fury 4 určite nikdy nestane, v tomto prípade ide o veľmi zjednodušený závodný model, pri ktorom viete, že hoci brzdu raz za uhorský rok použijete, budete si skôr užívať ako drkotať zubami pri milimetrových zákrutách.

GRAFIKA 8 / 10

Veľmi ťažko sa hodnotí grafické spracovanie tohto projektu, keď je človek namlsaný next-gen efektmi a potom sa mu na obrazovke objaví zhluk pixelov. Lenže ATV Offroad Fury 4 vôbec nevyzerá až tak zle. Na to, na akom stroji beží, sa dá na spracovanie pozerať a vďaka rôznorodému prostrediu je to určite zaujímavé. Nenájdete tu síce more slnečných záberov, pretože väčšinu času bojujete na špinavých a zablatených či zaprášených cestách. Nie je to síce MotorStorm, po kolesách neostávajú v teréne brázdy ako pri Sega Rally, ale vzhľadom na vek platformy (a v tomto prípade žiaľ i hry) je patrí grafika k tomu lepšiemu, čo Playstation 2 ponúka. Všetko vidíte na obrázkoch, v dnešnej dobe vám to môže pripadať ako príliš hranaté, trate príliš prázdne, ale funguje fyzikálny engine, dopady na členité povrchy sú založené na reálnejšom podklade, takže musíte korigovať svoju trajektóriu a rotáciu i počas letu. Ako maličký bonus sa postupne špiní vozidlo, ale nie je to nič markantné, no poteší to. Podaril sa dizajn tratí – každá je skutočne iná, niečím charakteristická a nebudete sa pri pohľade na ne nudiť. Majitelia PS2 si teda prídu na svoje (hodnotenie grafiky je vzhľadom na túto platformu) a jedinými chybičkami sú nepoškoditeľné stroje, ktorým by mohli odlietavať nejaké súčiastky a celá trať je príliš statická, nič naokolo sa nedeje.



INTERFACE 8 / 10

Ovládanie zvládnete behom chvíle a jediné problematické miesta nastanú pri akrobatických kúskoch, ktoré si musíte nacvičiť, pretože zo začiatku zostanú mnohé z nich zapísané v čiernej kronike dolámaných krížov jazdca. ATV Offroad Fury 4 si nepotrpí na žiadne zložité prvky. Medzi základ však patrí nutnosť korekcie počas letu. A že lietať budete, na to vezmite bezolovnatý benzín. Musíte správne natočiť voz alebo motorku, aby pri dopade zbytočne stroje neposkakovali a okamžite zabral motor, taktiež si sledujete otáčky. Nemusíte mať obavy, všetko je šité arkádovou ihlou a meniť smer trajektórie môžete čiastočne aj počas letu. Síce len trochu, ale aj to často pomôže. Nudiť sa rozhodne nezačnete, neustále musíte krotiť spínajúceho sa žrebca pod sebou, na čo je ovládanie výborne zjednodušené, takže sa nebudete trápiť.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Nech je hra akokoľvek kvalitná po všetkých stránkach, zub času ju nahlodal práve v hrateľnosti, ktorá sa za tých niekoľko dlhých mesiacov diametrálne zmenila a príchodom next-gen platformy sa posunula o úroveň vyššie. Nie v technickom spracovaní, aj keď aj to určite zohráva svoju úlohu. Od hrateľnosti totiž nedostanete nič nové, všetko to poznáte, všetky tie typy pretekov a nutnosť skončiť do tretieho miesta. Neznamená to, že by ste sa nudili, pretože ak vám off-roady preteky nie sú cudzie a postavíte sa hre čelom, pobaví na dlhé hodiny a pri kariére vydržíte dosť dlho. Staromódna hrateľnosť má rovnako ako minca dve strany. Viete, čím vás môže chytiť pod krk a dostať svojou omamnou vôňou, ale rovnako aj otráviť skazeným dychom. Preto sú veľmi hrateľné hlavne spomínané preteky z bodu A do bodu B, ktoré trvajú niekoľko minút a užijete si v nich viac ako pri okruhových jazdách. Zahnať nudu pomáha obrovské množstvo eventov: je ich niekoľko desiatok a vybláznite sa tak ako málokedy. Navyše je prítomný aj editor, ale v tak rozsiahlej hre zrejme ani nie je potrebným, vystačíte si s tým, čo máte k dispozícii. Vozidiel je neúrekom, líšia sa trojicou vlastnosti (tie môžete ako bolo spomenuté postupne zlepšovať) a pokúpiť všetko stihnete až po niekoľkých prebdených dňoch a nociach pri hraní.

Akčný model sa k ATV Offroad Fury 4 výborne hodí, skúseností veteránov z Climaxu sa ukázali v plnej paráde. Dostáva vás do varu každý kopec, ktorý môžete pokaziť, no zároveň sa nemusíte obávať brutálnych postihov za nekorektnú jazdu. Búrať budete nielen do prekážok, ale aj do ostatných jazdcov a zabávať sa môžete ďalej aj spomínanými trikmi. Často si síce skomplikujete situáciu, ale ono to k mávaniu telom doslova láka. Navyše sa vám do jednotlivých šampionátov započítavajú body výhradne za umiestnenie (kredity získavate zaň plus body za vaše kreatívne kúsky) a nezažijete ani chvíľu kľudného krúženia. Prístup k masovému publiku je zaručený, pretože ide o šport príťažlivý, doslova pukancový. Navyše má v sebe ATV Offroad Fury 4 tú správnu dávku pôsobivého pohltenia, takže si odskúšate jednu trať, ďalšiu a potom ešte jednu, len aby ste zistili, čo na vás čaká ďalej. More možností ako sa vyblázniť (od motoriek po terénne vozy) vás nenúti jazdiť výhradne kariéru a strihnúť si môžete i obyčajný šampionát a bavíte sa rovnako.



MULTIPLAYER

Hra ho obsahuje, má mnoho módov, no online multiplayer PS2 u nás nie je vôbec rozšírený, preto nie je ani hodnotený.

ZVUKY 7 / 10

Uveriteľné ziapanie motoriek a hučanie motorov silnejších strojov má svoje opodstatnenie, pri dopadoch počujete kontakt s povrchom a zvuky sú klasickým doplnkom k jazde. Bez nich by ste sa nezaobišli, ale v hre samotnej si ich príliš neuvedomujete. Neprekvapia ničím špeciálnym, počujete vozidlá ostatných jazdcov, no inak sa na trati neozve nič. Vlastne by to malo dostačovať, veď o iné v pretekoch ani nejde. Body dolu idú za otrasný dabing pri animovaných sekvenciách, ktorý je pri každej postave tak afektovaný, že sa aj slovenské nadabovanie argentínskych telenoviel môže hrdo popýšiť svojou kvalitou.

HUDBA 8 / 10

ATV Offroad Fury 4 obsahuje vlastný soundtrack. Nie je síce zložený zo zvučných mien, ale rýchlosť vám do vlasov vlejú skladby „mierne uvrieskaného rocku s riadnou dávkou umelosti“ a „sladšia odroda hip-hopu“. Striedajú sa tieto dva žánre, môžete si zvoliť, ktoré piesne vyhodíte z playlistu a podobné samozrejmosti. Nech sú skladby samé o sebe nie príliš počúvateľné, počas rýchlej jazdy v nich nájdete potrebnú energiu na prekročenie vlastného tieňu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Dlhovekosť hry je spomínaná vyššie, horšie je to s umelou inteligenciou, ktorá teda príliš rozumu nepobrala a občas spôsobí riadne adrenalínové chvíle. Ostatní hráči jazdia arogantne, platí to hlavne o vašich rivaloch, s ktorými súperíte o titul. Atakovaním ich strojov v nich vzbudíte agresivitu, takže vás môžu doslova zostreliť z trate. Inokedy zas nabúrajú za každú cenu, tvária sa akoby slepí. Čo je však potešiteľné, bojujú aj medzi sebou a aby bola ich strojovosť aspoň nejakým spôsobom obmedzená, robia chyby a niektoré preteky nemusia vyjsť podľa predstáv ani pretekárovi na prvom mieste v poslednom preteku šampionátu. Spraví zopár chybičiek a už je na chvoste. Uvidíte aj nevydarené skoky a pády, v niektorých prípadoch nevyberú zákrutu (to robí mnohých problém), ale aj tak niekedy jazdia až príliš strojovo. Pri hraní pocítite princíp „naťahovacieho lana“ – protivníkom neutečiete, nebudete pri bezchybnej jazde s veľkým náskokom v popredí, ostatní vám však taktiež ďaleko neodbehnú a v kritických momentoch spomalia.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

ATV Offroad Fury 4 sa malo dostať von už dávno. Do Európy však ktovie z akého dôvodu prichádza až teraz a žiaľ, platforma Playstation 2 má už svoje najlepšie roky dávno za sebou, takže je možné, že o túto hru málokto zavadí. Pri tom je to fakt obrovská škoda, pretože ide o príjemné a kvalitné prekvapenie. Akčne si zajazdíte, vychutnáte si mnohé skoky, potrénujete akrobatické kúsky a pokým máte doma iba PS2 a chcete si trochu zablbnúť, možno zoženiete práve ATV Offroad Fury 4 za zníženú cenu.