Highlander - nesmrteľný hrdina

7. apr 2008 o 21:04 Ján Kordoš

Byť nesmrteľným – to je sen niektorých ľudí, hoci až taký raj to rozhodne byť nemusí. Hlavný hrdina hry Highlander Owen MacLeod ním však je a vo svojom akčnom dobrodružstve istotne ponúkne dostatok dôvodov na návrat k známemu menu. Nesmrteľní bojovníci boli totiž po nie príliš podarených filmoch a seriáloch odstrčení do pozadia. Lenže prečo nevytiahnuť poriadne nabrúsený meč a nenapraviť povesť Highlandera? To si zrejme povedali vo Widescreen Games (vydavateľom je Eidos) a v príprave máme hru, ktorá si pozornosť zaslúži.

Najprv treba upozorniť na fakt, že Highlander vychádza z filmovej licencie úspešného snímku z roku 1986, no hlavnou postavou je už spomínaný Owen a dej je od základov prekopaný, nový a riadne rozvinutý do detailov, ktoré by vo filme zápletku príliš a zbytočne natiahli. Príbeh je založený na bojoch tzv. Nesmrteľných, ktorí sa stretávajú v súbojoch jeden na jedného. Zostať môže len jeden, takže je nutné vybrať sa na dlhú cestu. Nielen z časového hľadiska, budeme dosť i cestovať. Zatiaľ bolo odhalených niekoľko prostredí z celkového počtu 18 úrovní, ktoré na náš čakajú. Začiatok je umiestnený do New Yorku, kam sa budeme často vracať a tento úvod patrí k prvému zoznámeniu sa s hrou. Našou úlohou totiž bude nájsť tri časti špeciálneho artefaktu, pomocou ktorého môže prežiť s najsilnejším protivníkom. Isteže, nie je to Vojna a Mier, no na to sa Highlander nikdy nehral a dôležité bolo, aby si udržal hlavu na krku a určite poteší, že o scenár sa postaral ten istý človek, ako o filmového Highlandera, Davida Abramowitza.





Väčšinu času strávite práve v súbojoch, kde sa budete musieť obracať riadne, hoci je Owen nesmrteľným, bolo by to predsa len nudné hranie, keby nemohol hrdina padnúť a protivníci by do neho búšili akokoľvek by chceli a nič by to s jeho zdravím nespravilo. So zdravím ani nespraví, tu totiž pôjde o niečo iné. Hlavným a najdôležitejším ukazovateľom sa totiž stáva úroveň únavy. Akonáhle je sa stane Owen unaveným, zvyšuje sa šanca na jeho skolenie – odseknutie hlavy nepriateľom. Uvidíme ako to bude fungovať v praxi, minimálne ide o novátorskú funkciu, hoci si berie za vzor ako pruh so zdravím i postupné oživovanie, kedy v nepríjemných chvíľach musíte urýchlene odísť do bezpečia (napr. Call of Duty).

Highlandera by mali radi v cestovných kanceláriách. Osud ho zaveje do rôznych zaujímavých miest, no cestovať nebude len v priestore, ale i v čase. Ono keď niekto žije dve tisíc rokov, ťažko zostane na jednom mieste. Postupom cez Pompeje (1.storočie - tesne pred smrtiace výbuchy sopky Vezuv), Škótske vysočiny (9.storočie), feudálne Japonsko (14.storočie) až po súčasnosť v New Yorku to bude určite kopec zaujímavého prostredia, pričom bude platiť, že každá táto akoby kampaň ponúkne nielen iné priestory na preskúmanie, ale aj zbrane a nepriateľov. Samotný dej sa odohráva v New Yorku a do minulosti sa Owen vyberie vo svojich spomienkach. Väčšina súbojov sa bude odohrávať na blízku vzdialenosť, čomu zodpovedá aj arzenál zbraní v tom ktorom období. V Japonsku nebude chýbať ostrá katana, Škótsko zas ponúkne obrovský meč zvaný claymore a okrem toho dostaneme do rúk napríklad aj dvojicu dýk.



Aj keď súboje budú istotne dôležitou súčasťou hry, k slovu sa dostanú aj iné herné prvky. Pri súbojoch bude dôležité udržať si načasovanie a jednotlivé seky sa budú následne nalepovať na rozvíjajúce sa kombá. O krvavosti niet pochýb, bez toho by akčný projekt stratil niekoľko percent z atmosféry. Istotne to nebude nič brutálne na štýl Ninja Gaiden 2 alebo God of War, ale podobný spôsob hrania sa dá očakávať. A že ide o hrateľnosť založenú na chytľavých prvkoch, dosvedčuje úspech uvedených titulov. Vráťme sa však k začiatku: viacerým možnostiam ako hrať, respektíve rôzne prvky, robiace hranie rôznorodé. Podrobným skúmaním najbližšieho okolia totiž môžete objaviť inú cestu, nie práve tú, ktorá nie je vydláždená mŕtvymi telami. Tiché zakrádanie sa postrannými uličkami ako v Thiefovi určite málokto očakáva, ale dostať sa niekam poza nepriateľský chrbát bez vzbudenia pozornosti je v akčnej hre príjemným spestrením. Okrem toho prostredie nebude statické, ale ho využijeme k svojmu prospechu pri súbojoch - rôzne predmety poslúžia ako pomocné objekty pri skolení nepriateľa. Keďže má náš hrdina menšiu výhodu v nesmrteľnosti, nerozhodí ho pád z obrovskej výšky a smrteľný elektrický prúd skôr „potrasie pravicou“ protivníkovi. Často teda budeme využívať tieto drobnosti, ktoré v konečnom dôsledku poukazujú na pomerne široké spektrum možností ako si s nepriateľom poradiť.

Highlander je možno jedným z nenápadnejších akčných titulov, ktoré sa v tento rok objavia. Licencia a poctivý prístup francúzskych vývojárov z Widescreen Games však môže príjemne prekvapiť. Akčný prístup hre svedčí. Do konca roku času dosť a na nesmrteľného Highlandera sa oplatí počkať.