Nové úsporné „žiarovky“ vydržia dlhšie

Až 12 tisíc hodín úsporného svietenia sľubuje Toshiba s novým radom úsporných žiariviek Neoball Z-Pride, ktoré by mali priniesť do domácností ekonomickejšiu prevádzku osvetlenia. Výrobca sľubuje vyššiu spoľahlivosť a výber z troch odtieňov svetla.

7. apr 2008 o 17:35 Milan Gigel, (mg)

Na prvý pohľad vyzerajú ako tradičné mliečne žiarovky, v skutočnosti však ide o žiarivkové telesá s príkonom 10 wattov. Výrobca použil novú konštrukciu, ktorá sľubuje viac svetla pri nižšej spotrebe. V závislosti od farebného tónovania je možné počítať so svietivosťou od 730 do 780 lumenov. Prínosom nového vyhotovenia by mala byť aj vyššia spoľahlivosť v prostrediach s krátkymi intervalmi svietenia.

Cena zatiaľ zostáva tajomstvom, produkt by sa však na pultoch predajní mal objaviť od júla.