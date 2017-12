V prípade že zomriem ;) ...

Čaká vás niečo riskantné, alebo ste jediným človekom, kto vie odpoveď na kľúčovú otázku a neradi by ste si ju so sebou zobrali do hrobu? Zanechajte pozostalým správu. Internetový server ju doručí, ak bude treba.

7. apr 2008 o 17:20 Milan Gigel, (mg)

Nová služba http://www.justincaseidie.com/ zaručene nie je určená pre zábudlivcov. Otvára bránu k automatickému odoslaniu správy v prípade, ak by ste sa prevádzkovateľovi nehlásili s periodicitou, ktorú si vopred určíte. Predpokladá sa, že ste zomreli. Na čo je to vôbec dobré? Poslednú vôľu odoslanú týmto spôsobom notári s najväčšou pravdepodobnosťou akceptovať nebudú, môžete však po sebe zanechať dôležité informácie, ktoré pomôžu tým, čo budú pokračovať vo vašich šľapajach. Prevádzkovateľ služby sľubuje diskrétnosť, heslo k trezoru si však radšej nechajte pre seba...