Samsung U900 Soul: ovládací displej prekonal joystick

7. apr 2008 o 15:12 Ivan Kahanec

Keď sme si Samsung U900 Soul pozerali na kongrese v Barcelone, kde bol predstavený, boli sme trochu skeptickí, či dokáže malý dotykový displej nahradiť štvorsmerné tlačidlo alebo joystick. Naša skepsa sa rozplynula po niekoľkých dňoch, keď sme si na tento typ ovládania zvykli. Aký teda je telefón od Samsungu s "dušou"?

Dizajn a klávesnica

Displej na mieste štvorsmerného tlačidla či joystick je asi prvou vecou, ktorú si každý na Soule všimne. Tou druhou je, že je telo telefónu čiastočne kovové, predná strana takmer celá, a tým pádom je telefón aj o niečo ťažší. Kovové časti však zvyšujú pevnosť a tuhosť tela. Konštrukčne ide o vysúvací telefón, slider, s rozmermi 105 x 49,5 x 12,9 milimetra.

Na prednej strane telefónu je umiestnený 2,2-palcový displej, malý ovládací displej, štvorica ovládacích tlačidiel, reproduktor a kamera pre videohovory. Po vysunutí telefónu sa ukáže alfanumerická klávesnica. Páčila sa nám spodná hrana prednej časti telefónu, ktorá je oblúkovito skosená. To vytvára dostatočný priestor nad klávesmi, čiže sa dobre stláčajú a nič pritom nezavadzia. Práve táto skosená časť je vyrobená z platu, no zrejme bude dosť namáhaná pri častom vysúvaní mobilu. Preto mohla byť radšej kovová.

Samsung elegantne vyriešil aj opierku pre palec, ktorá pomáha pri zasúvaní telefónu. Schováva ju to, že je ovládacia časť mierne prehnutá smerom von. Takto vznikol na spodnej hrane displeja mierny výstupok. Nevadí ani to, že pri zasúvaní stlačíte hornú časť dotykového displeja čím spustíte napríklad profily. Zatvorenie telefónu totiž zruší všetky aplikácie. Problém nastáva len vtedy, keď túto možnosť v nastaveniach vypnete.

Na pravej bočnej strane telefónu je umiestnené tlačidlo spúšte fotoaparátu a krytá šachta pre pamäťové karty microSD. Na ľavej bočnej strane je zase krytý konektor pre nabíjačku a handsfree a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora. Ich umiestnenie sa nám však nezdalo najšťastnejšie - je praktickejšie, ak sú tieto tlačidlá v hornej časti bočnej strany. Na zadnej strane je umiestnený len kovový kryt batérie a až po vysunutí telefónu sa ukáže objektív fotoaparátu s bleskom a zrkadielkom na autoportréty. Spodná plastová časť zadnej strany nás nemilo prekvapila - jej farba sa mierne ošúchala pri bežnom nosení vo vrecku len v priebehu dvoch-troch týždňov.

Telo telefónu je odolné a pri stláčaní takmer vôbec nepraská. Pevnosť tela zvyšujú kovové časti, čo sa osvedčí najmä ak telefón vypadne používateľovi z ruky na betón. Vysúvací mechanizmus šiel zľahka a pomáhal pri vysúvaní, no nemusíte sa obávať, že sa otvorí sám.

Ku klávesnici nemáme veľké výhrady - veľkosť kláves, ich tuhosť a zdvih nám vyhovovali. Trochu nám však vadilo, že sa jednotlivé klávesy ťažšie nahmatávajú, ak sa používateľ nepozerá počas písania na mobil. Toto je však problém len pre začiatočníkov, keďže tí, ktorí píšu veľa SMS správ už nemusia klávesy nahmatávať. Vyhovovala nám aj veľkosť klávesnice a dostatok priestoru nad aj pod klávesnicou. Písanie bolo pohodlné.

Displej a ovládanie

Hlavný displej Soulu nás nijak neprekvapil - ponúka tradične vysokú kvalitu displejov Samsungu. Rozlíšenie displeja je 240 x 320 pixelov, uhlopriečka 2,2 palca a farebnosť 16 miliónov. Ide teda o štandardné parametre súčasných modelov, pričom Samsung vedie najmä z pohľadu vernosti farieb. Displej je dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Okrem hlavného displeja je Soul vybavený aj malým dotykovým displejom, ktorý nahrádza hlavné ovládacie tlačidlo. Dôvodom nahradenia je, že displej dokáže podľa potreby meniť ikonu na virtuálnom tlačidle. Napríklad pri fotoaparáte sa namiesto šípok zobrazí ikona blesku, makra, samospúšte či nastavenia expozície. Alebo ak sa dá v menu chodiť len smerom hore a dole, tak sa šípky doprava a doľava ani nezobrazia. Prípadne v pohotovostnom režime sa nezobrazujú šípky, ale ikony - hudobný prehrávač, nová SMS, profily, Google a v strede menu.

Na dotykové ovládanie sme si rýchlo zvykli a potom nám už trochu chýbalo, že aj ďalšie ovládacie tlačidlá (kontextové a tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru) nie sú dotykové. Malý dotykový displej reagoval okamžite a na každé správne stlačenie reagoval zavibrovaním.

Menu a operačný systém telefónu

Hlavné menu telefónu tvorí tradične matica 12 ikon. Zvolená ikona je zvýraznená a zobrazí sa pri nej aj popis. Ikony sa neanimujú a nie sú ani farebné. Ďalšie submenu sú textové vo forme zoznamu bez obrázkov na začiatku riadku. Namiesto obrázkov sú tam čísla, vďaka ktorým sa dá v menu rýchlo pohybovať. Menu je rýchle a príjemne sa pri prechodoch animuje.

Operačný systém telefónu je uzatvorený.

Funkcie, adresár a správy

Samsung Soul ponúka všetky štandardné funkcie svojej triedy. Okrem toho má integrované funkcie Google - vyhľadávanie a poštu GMail. V Samsungoch vyššej triedy sme si už zvykli na možnosť prezerania kancelárskych dokumentov, škoda len, že chýba možnosť meniť ich. Prípadne vytvárať. Zatiaľ nie úplne štandardnou funkciou je čítačka RSS kanálov.

Multimédia a Java

Multimediálna výbava U900 ponúka vyšší štandard. Aj keď treba povedať, že sa už prepracované hudobné prehrávače dostávajú aj do mobilov nižších kategórií ako je Soul. Prehrávač ponúka hudobnú knižnicu, zoznamy skladieb - posledne prehrávané, najviac prehrávané, playlisty a nechýba ani triedenie podľa autora, albumu či žánru. Prehrávač ponúka aj možnosť prehrávania podcastov. Počas prehrávania sa zobrazujú všetky dôležité informácie. Ovládací displej zobrazuje počas prehrávania tlačidlá play/pause, dopredu, dozadu, stop a zoznam skladieb.

Komu by sa zunovali skladby v pamäti, môže si pustiť FM rádio s RDS. K dispozícii je aj diktafón a aplikácie na úpravu videa a fotografií. Telefón podporuje javu.

Dáta a pamäť

V telefóne je vstavaná pomerne slušná pamäť 128 megabajtov, ktorú možno rozšíriť o ďalšie gigabajty pomocou kariet microSD (TransFlash). Táto pamäť je podľa nás dostačujúca, škoda len, že Samsung nepribaľuje k telefónu žiadnu microSD kartu.

Soul však poteší rýchlosťou pripojenia k internetu, ponúka totiž maximálnu rýchlosť sťahovania 7,2 megabitu za sekundu vďaka technológii HSDPA. Takúto rýchlosť zatiaľ na Slovensku neposkytuje žiaden operátor, no tento rok by sme sa mohli dočkať. Zaujímavé je, že telefón neponúka technológiu EDGE, ktorá by mohla ponúkať rozumnú rýchlosť mimo pokrytia 3G. Telefón neponúka ani Wi-Fi.

Na pripojenie k počítaču a k iným mobilným zariadeniam slúži Bluetooth (v 2.0 s A2DP) a USB vo verzii 2.0. Ani Soul, podobne ako väčšina nových modelov, neponúka infraport.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát v Soule patrí k súčasnej špičke, ponúka 5 megapixelov (2592 x 1944 pixelov), automatické ostrenie a blesk. Okrem toho má aj stabilizáciu obrazu, ktorá pomáha pri trasľavých rukách a v horších svetelných podmienkach. Poteší aj funkcia detekcie tváre, ktorá zaostrí a prispôsobí svetlosť fotografie tak, aby boli tváre dobre viditeľné.

Fotoaparát Soulu ponúka všetky štandardné funkcie, na ktoré sme si pri lepších fotomobiloch zvykli. Nechýba napríklad makro či nastavenie citlivosti ISO a typ merania expozície - normálne, na stred a bodové.

Soul dokáže okrem statických fotografií zachytávať aj video v rozlíšení 320 x 240 pixelov. Toto rozlíšenie síce nie je najvyššie, aké mobily ponúkajú, no je to pre mobily dobrý štandard. Takého video sa už dá sledovať aj na monitore počítača.

Batéria

Výkon batérie v telefóne je primeraný jej kapacite a možnostiam telefónu. Batéria je typu Li-Ion a má kapacitu 800 mAh. Pri telefonovaní, kedy sme robili zväčša dlhšie hovory (cca 15-20 minút), nemal telefón problém vydržať na jedno nabitie tri až tri a pol dňa. Keď sme viac využívali internet a fotoaparát, výdrž sa skrátila o cca pol dňa.

Celkové hodnotenie

Hlavnou novinkou Samsung U900 Soul je ovládanie - tradičné štvorsmerné tlačidlo či joystick nahradil malý dotykový displej. Hlavný displej pritom dotykový nie je. Na nový typ ovládania sme si rýchlo zvykli a nerobilo nám problémy. Ostatné súčasti mobilu patria k špičke - päť megapixelový fotoaparát či HSDPA s rýchlosťou 7,2 megabitu za sekundu. Telefón je rozhodne zaujímavý pre ľudí, ktorí nechcú so sebou nosiť samostatný fotoaparát, no zároveň chcú dizajnovo zaujímavý telefón. A tým Soul je.