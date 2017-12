Microsoft hrozí Yahoo znížením ponuky

Yahoo má tri týždne na to, aby prijal ponuku Microsoftu na prevzatie. V súčasnosti je ponuka najväčšieho svetového výrobcu softvéru 31 USD (647,12 Sk) za akciu. V opačnom prípade Microsoft môže znížiť svoju ponuku a predložiť ju priamo investorom Yahoo. V

6. apr 2008 o 19:59 TASR

Seattle/San Francisco 6. apríla (TASR) - sobotu o tom informoval Microsoft.

Generálny riaditeľ Microsoftu Steve Ballmer uviedol v liste adresovanom predstavenstvu Yahoo datovanom 5. apríla, že "teraz nastal čas" rokovať o konečných podmienkach transakcie, ktorej hodnota predstavuje viac ako 40 miliárd USD.

"Ak neuzavrieme dohodu v priebehu najbližších troch týždňov, budeme nútení predložiť túto záležitosť priamo vašim akcionárom, ktorých sa pokúsime presvedčiť, aby zvolili nové predstavenstvo," uviedol Ballmer. Tiež pohrozil znížením ponuky, ak sa Yahoo nedohodne do stanoveného termínu. "Bude to mať nepriaznivý vplyv na hodnotu vašej spoločnosti z našej perspektívy, čo sa odrazí v podmienkach nášho návrhu."

Microsoft predložil nevyžiadanú ponuku na prevzatie Yahoo 31. januára. Internetová spoločnosť ju odmietla ako neprimeranú. Rokovania medzi oboma spoločnosťami uviazli na mŕtvom bode potom, čo Yahoo odmietlo ponuku Microsoftu ako príliš nízku. Predstavenstvo Yahoo dospelo jednomyseľne k záveru, že ponuka nie je v najlepšom záujme jej akcionárov. V stanovisku Yahoo sa uvádza, že ponuka "výrazne podhodnocuje" spoločnosť.

Najväčší softvérový koncern na svete pôvodne ponúkol 31 USD za akciu Yahoo. V čase predloženia ponuky to bolo 62 % nad burzovou hodnotou akcie internetového koncernu. Prípadná kúpa sa mala vyplatiť na polovicu v akciách Microsoftu a v hotovosti. Pôvodná hodnota ponuky predstavovala 44,6 miliardy USD, odvtedy však klesla v dôsledku oslabenia akcie Microsoftu.

V prípade uskutočnenia akvizície by fúzia vytvorila rivala jednotke v oblasti internetového vyhľadávania a reklamy koncernu Google. Tiež by to bola najväčšia fúzia dvoch spoločností pôsobiacich v oblasti počítačových technológií.

Microsoft niekoľkokrát vyhlásil, že jeho ponuka bola férová. Analytici doteraz predpokladali, že softvérový koncern ju zvýši.

Druhý najväčší akcionár Yahoo fond Legg Mason vyzval vo februári Microsoft, aby zvýšil svoju ponuku na kúpu spoločnosti. Zároveň však varoval vedenie Yahoo, že nemá príliš veľa iných možností, než prijať fúziu so softvérovým gigantom.

Bill Miller, manažér fondu Legg Mason vlastniaceho 6 % akcií Yahoo, uviedol v liste investorom, že férová ponuka za Yahoo je niekde okolo 40 USD za akciu. Microsoft "bude musieť zvýšiť svoju ponuku, ak chce uzatvoriť obchod", napísal Miller 10. februára, teda deň predtým, ako Yahoo ponuku odmietlo. Miller dodal, že pre Yahoo bude ťažké nájsť alternatívu, ktorá by zvýšila cenu akcie nad hodnotu, ktorú bude Microsoft ochotný nakoniec zaplatiť. "Myslím si, že táto kúpa je pre Microsoft strategickým imperatívom a Yahoo je v ťažkej situácii, ak chce zostať nezávislé."

Zdroj blízky Yahoo uviedol, že predstavenstvo koncernu prehodnotí Ballmerov list. Podľa Ballmera v Microsofte rastie netrpezlivosť viac ako dva mesiace potom, čo predložil svoju ponuku. "Steve Ballmer je emocionálny chlapík a tieto emócie sa prejavili v jeho frustrácii," uviedol Kim Caughey analytik spoločnosti Fort Pitt Capital Group, ktorá je akcionárom Microsoftu. "Naozaj si nemyslím, že ponuka sa zvýši nad 31 USD."

