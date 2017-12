XIII Century: Smrt nebo vítězství - pohrajte sa s históriou

Taktická real-time stratégia s historický presnými scenármi. Dokáže osloviť mainstream?

7. apr 2008 o 9:30 Tomáš Mašek

Ruské štúdio Unicorn Games sa svojím najnovším titulom snaží dostať do povedomia hráčov, orientovaných prevažne na real time stratégie. XIII Century je variácou na známu a úspešnú sériu Total War, ktorá ponúkala hráčom historicky presné scenáre, kombinovaný ťahovo-real-time režim a hlavne masové bojové s obrovským počtom dobových jednotiek. XIII Century ide v šľapajách svojho vzoru, no možno vzhľadom na väčší predpoklad komerčného úspechu si z neho berie, len tú pre mainstream príťažlivejšiu časť – real-time boje na pozadí historicky presných scenárov, v skutočných lokáciach.

XIII Century je v princípe rýdzo taktickou hrou, ktorá nedokáže osloviť každého a aj napriek „úskoku“ v podobe vynechania ťahovej časti, ostáva skôr záležitosťou pre fajnšmekrov – milovníkov stratégií, histórie či taktiky. Upozorňujem však, že v tomto prípade zďaleka nejde o akčnú stratégiu, čím sa okruh potenciálnych záujemcov o hru opäť o čosi zužuje.

Základným aspektom, hlavnou a jedinou náplňou XIII Century sú boje. Nenájdete tu žiadny vývojový systém, budovanie ekonomiky či armády, XIII Century ide tvrdo na vec. Ponúka vyše 30 samostatných misií v 5 kampaniach, ktoré budete musieť vybojovať za vopred určenú stranu a staticky zostavenou armádou, bez možnosti variovať jednotky. Na jednu stranu to môže vyzerať ako okliešťujúci prvok, no s prihliadnutím na snahu autorov zachovať maximálnu historickú vernosť je to pochopiteľné. Problémom, ale opäť vychádzajúcim z koncepcie hry, je skôr absencia príbehu ako jednotiaceho prvku, ktorý by sa vinul jednotlivými kampaňami. Bez neho kampane strácajú zmysel a stávajú sa len akýmsi balíkom misií. Zdá sa, že extrémna snaha o historickú presnosť nemusí vždy byť na prospech veci.

V XIII Century si zabojujete za 5 strán, v rôznych historických scenároch. K dispozícií sú Rusi, Francúzi, Mongoli, Nemci a Angličania, každá kampaň obsahuje 5 misií. Pre nás môže byť zaujímavé, že XIII Century nám umožní skúsiť si aj bitku na Moravskom poli, kde proti sebe nastúpili armády Rudolfa I. a Přemysla II.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Jednotlivé misie sa odohrávajú na relatívne malých územiach, pričom najväčší dôraz je kladený na variabilitu povrchu a jeho využívanie. Dôležité je pred začatím akcie dôkladne skontrolovať terén a využiť všetky jeho klady a zápory.

Podstatné sú najmä terénne vyvýšeniny, rieky, s nimi súvisiace mosty a brody a úzke lesné cesty, ktoré umožnia napríklad nečakaný vpád do odkrytého krídla nepriateľskej armády.

Poctivá príprava akcie je predpokladom pre úspech v misii, priamy čelný útok na nepriateľa spravidla znamená prehru – často najmä kvôli tomu, že hráč čelí početnej prevahe. Pri úvodnom plánovaní postupu je dôležité vziať do úvahy aj typ v danej misii dostupných jednotiek. Je jasné, že lukostrelci sú smrtiaci na diaľku, no pri boji zblízka sú priveľmi jednoduchá korisť najmä pre nepriateľskú jazdu. Oddiely preto treba chrániť najmä kopijníkmi, ktorí sú najlepšie pripravení pre boj proti spomínanej jazde. Znie to logicky, avšak v XIII Century nie je tento prvok spracovaný úplne ideálne. Mínusom je v skutočnosti len malá odlišnosť medzi jednotlivými jednotkami a na prvý pohľad nutnosť vopred oddielom určiť úlohy nie je až taká nutná. V zásade je jedno či nepriateľskú jazdu rozbijete kopijníkmi alebo štandardnou pechotou s mečmi.

Najdôležitejší a hru najviac ovplyvňujúci herný prvok je rozhodne prvok morálky a únavy. Na základe neotrasiteľnej viery a oddanosti vojakov bola v histórií vybojovaná nejedna úspešná bitka. Rovnako je tomu aj v XIII Century. Historická presnosť scenárov okrem zloženia vojska určuje samozrejme aj jeho kvantitu. A veľmi často sa stane, že sa na bojovom poli ocitnete zoči-voči obrovskej prevahe – tu pomôžu už len kvalitne vydrezúrovaní a disciplinovaní vojaci ochotní položiť životy za svojho kráľa. Lenže aj vojaci sú len ľudia a okrem toho, že nie sú nebojácni, dokážu sa aj unaviť. A únava je jedným z dôležitých ukazovateľov, ktoré v priebehu misií musíte sledovať. Vojaci sa unavia dlhým pochodom, behom a samozrejme bojovaním a pokiaľ z nich budete chcieť vyžmýkať aj tie posledné zbytky síl, nebudú vám za to veľmi vďační. Okrem toho, že bojový výkon unaveného polomŕtveho vojaka nestojí za veľa, nezabúdajme na morálku. Tá ide s únavou ruka v ruke a určite nechcete vidieť váš oddiel utekajúci kade-tade do lesov – v tom lepšom prípade alebo v ústrety nepriateľským šíkom – v tom horšom a bohužiaľ aj častejšom prípade.



Rovnaké ukazovatele morálky a únavy sú našťastie záväzné aj pre počítačom riadeného oponenta. Vaše vojská tiež dokážu narobiť riadnu paseku v mysliach nepriateľských vojakov a pokiaľ na to pôjdete cielene, z demoralizovania nepriateľa sa stáva jeden z najdôležitejších momentov hry. V prípade XIII Century je najdemoralizujúcejším oddielom oddiel lukostrelcov. Tí okrem toho, že dokážu narobiť aj reálne fyzické škody, vedia niekoľkými salvami riadne vyplašiť celé šíky nepriateľského vojska. Lukostrelecké oddiely často rozhodujú celé bitky a pokiaľ ich máte k dispozícií, chráňte si ich ako oko v hlave.

GRAFIKA 5 6 / 10

Pri pohľade na screenshoty málokto ostane chrochtať blahom, ale zasa na druhú stranu XIII Century ani nikoho neurazí. Vizuál spadá do takého lepšieho priemeru a je na ňom vidno, že autori nemali k dispozícií stámiliónový rozpočet, no napriek tomu, dokázali vykúzliť relatívne slušný výsledok.

Problémom je skôr horšia optimalizácia enginu, na stroji X2 5200+ s kartou 8800GT a 2 GB RAM, bolo v prípade väčších bojov (často sú na jednom bojovom poli tisíce jednotiek) vidieť podstatný prepad FPS. Taktiež detailnosť po priblížení kamery na najbližšiu možnú hranicu nie je bohviečo, ale na druhú stranu, sa to od hry takéhoto typu ani nevyžaduje. Dôležité sú skôr celkové pohľady z výšky na bojisko, kde máte dokonalý prehľad o situácii.

INTERFACE 5 / 10

Problémom XIII Century je dosť náročný interface, hlavne čo sa týka klávesových skratiek a používania rôznych mini ikoniek naozaj útleho GUI, ktoré však navzdory svojim titerným rozmerom skrývajú dôležité funkcie. Niekedy je problém dopracovať sa k funkciám na zmenu formácií vojska, a zozačiatku vám môžu robiť problémy aj základnejšie funkcie. Ako obyčajne je to však len o zvyku, takže interface subjektívne môže vyhovovať. No z objektívneho pohľadu je jasné, že by sa dal prepracovať aj lepšie.

K user-friendly stránke snáď ešte toľko, že XIII Century disponuje slušným tutorialom, ktorý hráča prevedie nosnými prvkami hry. Odporúčam pre každého, aj pre tých, ktorí si myslia, že už ich žiadna stratégia prekvapiť nemôže.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Kameň úrazu tkvie v prílišnej priemernosti. XIII Century neobsahuje nič čo by ju vyšvihlo z osídel šedého priemeru na vyššiu úroveň. Prvé misie odohráte s radosťou, kochajúc sa taktickými možnosťami, ktoré hra ponúka, neskôr prekuknete umelú inteligenciu, začne vám vadiť naskriptované konanie protivníka a napokon sa dostaví aj klasický stereotyp. Aj keď snaha o variabilitu misií je zrejmá z toho, že žiadna úloha sa neopakuje, a každá misia je autorským unikátom (teda nie sú náhodne generované), nič nezabránilo pocitu nudy, ktorý je citeľný po niekoľkých misiách.

MULTIPLAYER

Nebol hodnotený.

ZVUKY 5 / 10

Zvukový doprovod dopadol mizerne. Pripravte sa na to, že si užijete hlavne ticho, pretože aké-také ruchy boja počuť hlavne pri maximálnom priblížení kamery do bojovej vravy. Nuž a vzhľadom na to, že takýto pohľad neponúka veľa taktických možností a vzhľadom na grafické spracovanie sa niet ani čím kochať, veľmi často ho používať nebudete.

HUDBA 4 / 10

Hudba v podstate hrá najmä v menu a priamo v hre si jej užijete minimálne. Niet k tomu čo viac dodať, na zvukovú stránku autorom už asi nevyšiel budget. Pre mňa osobne to žiadna katastrofa nie je, a ani nemá veľký vplyv na celkové hodnotenie, ale treba to brať do úvahy.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Vzhľadom na masívne využívanie naskriptovaných udalostí sa umelá inteligencie spočiatku javí byť relatívne vydarenou. Časom, najmä pri opakovaní niektorých misií, protivník už prekvapiť nedokáže, čo je samozrejme daňou za kontroverzné skripty. Niekomu to vyhovuje, iný ich nenávidí. Pravdou je však, že inteligencia protivníka je jednou z vydarenejších stránok hry a málokedy sa nepriateľ správa vyložene hlúpo. Zozačiatku bude vyrovnaným súperom.

Obtiažnosť XIII Century je vyvážená a predpokladám, že nikomu vadiť nebude. Hra zbytočne nefrustruje prehnanými nárokmi na hráča, no ani nie je tak ľahká, že by ste ju prešli s prstom v nose.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,5 / 10

XIII Century je ľahko nadpriemerný prírastok do žánru historických stratégií. Kladie dôraz na maximálnu historickú presnosť jednotlivých scenárov, a tomu je prispôsobená aj hrateľnosť. Cieľová skupina je jasná – fanúšikovia histórie, taktiky a real-time stratégií. Môžu si prísť na svoje, to je nepopierateľné, no z radov mainstreamových hráčov XIII Century pravdepodobne naláka len málokoho. Pokiaľ však máte pocit, že patríte do cieľovej skupiny, rozhodne hru skúste, má čo ponúknuť.