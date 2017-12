WiFi od Intelu bude všestrannejšie

Cliffside je nová technológia, ktorá zdokonalí využitie WiFi kariet v notebookoch. Jej úlohou je zariadiť, aby sa jediná komunikačná karta správala tak, ako by boli v notebooku osadené dve. Na čo je to dobré? Nuž na to, aby bola komunikácia s perifériami

7. apr 2008 o 7:35 Milan Gigel, (mg)

a okolím jednoduchšia. S novinkou vyrukoval Intel na konferencii IDF, kde sa snažil opäť ukázať cestu, ktorou sa môžu vybrať vývojári a používatelia notebookov. Po virtuálnych jadrách procesorov prichádza éra virtuálnych periférií. Koncepcia projektu je jednoduchá. Pripoj sa prostredníctvom WiFi k hotspotu pre prístup k internetu, avšak nestrať spojenie so svojim WiFi fotoaparátom, vreckovým prehrávačom či projektorom. Softvérová „schizofrénia" je riešením, ktoré zjednoduší budovanie personálnych sietí, ktoré pomaly ale isto nahrádzajú tradičnú komunikáciu cez káble. Softvér umožňuje aktivovanie dvoch profilov súčasne, medzi ktorými môže byť aktivovaný routing, aby mali prístup k internetu všetky periférie z personálnej siete. Softvér v súčasnosti beží pod systémom Vista, pre internetistov však zatiaľ k dispozícii nieje.