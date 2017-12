Upútavka + odklad Alone in the Dark

3. apr 2008 o 13:30 Ján Kordoš

Alone in the Dark. Ako to už býva, jedna je zlá a druhá dobrá. Začneme však pozitívne. Vyšlo nové video, ktoré vám samozrejme ponúkame. Ide o upútavku k hre, ktorá síce neobsahuje žiadne zábery z hry, ale lepšie ako nič. Druhá informácia sa týka ďalšieho odkladu. Tentoraz to však nebude až tak dramatické, Alone in the Dark sa presúva z mája na 20.júna. Dôvodom je tradičné vyladenie posledných detailov, aby sa k hráčom nedostala do rúk verzia s malými chybičkami, ktoré by mohli ovplyvniť nielen hodnotenia, ale aj záujem hráčov. Konečný termín vydania však platí zatiaľ len pre PC, Xbox 360, Playstation 2 a Wii, verzia pre PS3 dorazí neskôr, konkrétnejšie to netuší zrejme nik, v najhoršom prípade do konca roku. video //www.sme.sk/vp/3590/ Zdroj: PR