God of War: Chains of Olympus - božská záležitosť

Z antického Grécka sa na nás prirútila smršť v podobe kolosálneho veľdiela. Dočkali sme sa zatiaľ najlepšej videohry na handheldy ako tomu naznačovali i naše prvé zvesti?

3. apr 2008 o 12:56 Ján Pásztor

Vráťme sa ale k dnešnej podstate, k samotnému God of War: Chains of Olympus. Táto dnes už pomerne známa séria vznikla v období najväčšieho rozkvetu na platforme PlayStation 2. Sťaby dovtedy neznámy titul si dokázal získať pozornosť miliónov hráčov. Otázkou však ostáva, z akého dôvodu? Akčných hier tu už bolo toľko, žeby nám nestačili desiatky papierov na ich vymenovanie, no séria God of War prišla s niečím novým. Spojila krutého hrdinu s prostredím, ktoré si ho vyslovene žiadalo a na vrch pridala fenomenálne grafické spracovanie a hŕstku nových nápadov. To čo bolo dovtedy vo veľkých hrách tabu, God of War predviedol v plnej kráse. Dokonca i taká “maličkosť“ ako dizajn postavy sa tvorcom vydarila na výbornú. Navyše práve vďaka zasadeniu série do antického Grécka získali tvorcovia dostatok námetov z rôznych mýtov, aby nám predostreli nie jedno, ale hneď sadu originálnych dielov. I preto sa dnes stretávame už pri takpovediac treťom pokračovaní. V skutočnosti ale Chains of Olympus predstavuje odklonenie z hlavnej série, no to zároveň neznamená, že je iba chudobným bračekom. Nové GoW na PSP si zobralo na starosť štúdio Ready at Dawn, ktoré má na svedomí známeho oranžového hrdinu Daxtera.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Kratos tentoraz začína svoju na pobreží Attiky uprostred krutých bojov s Peržanmi. Nový príbeh zavedie hráča desať rokov pred prvý diel God of War na PlayStation 2. Kratos dostane prvú úlohu od bohov, ktorí mu za odmenu sľúbili vymazanie jeho nočných mor z hlavy. Niektoré udalosti budú pre nováčikov v sérií spočiatku ťažké na pochopenie, no neskôr hra postupne vysvetlí viaceré nezrovnalosti. Okrem toho nám tvorcovia poodhalili kúsok z minulosti, preto si myslím, že po príbehovej stránke ide o plnohodnotný prírastok do série, ktorý ocenia všetci fanúšikovia.

GRAFIKA 10 / 10

Jedným slovom úchvatná. Keď pred troma rokmi vyšlo PSP a hráči ostávali v nemom úžase pred vtedajšími grafickými skvostami na tejto platforme, dnes by si asi pri najmenšom museli vymeniť spodné prádlo. Všetci dobre vieme (teda tí, ktorí hru aspoň ako tak sledovali), že pôjde o grafické orgie, ale niečo až tak nádherné čo nám hra na displejoch predvádza, zrejme nikto nečakal. Graficky je Chains of Olympus porovnateľný s God of War 2 pre PlayStation 2 a v niektorých prípadoch, ako sa sami presvedčíte, ho dokonca aj predčí. Oproti pôvodnému demu, ktoré sme mali tu česť vyskúšať si, sa hra zmenila na nepoznanie. Už žiadne spomaľovanie pri automatických ukladaniach pozície, žiadne drobné nedostatky, ktoré by nás rozladili. Všetko je plynulé a nádherne animované.

Samotný Kratos akoby z oka vypadol konzolovej verzie. Tvorcovia odviedli kus dobrej práce pri jeho transformácií na malé obrazovky handheldu. O prostredí je hádam zbytočné sa aj vyjadrovať, veď sa len stačí pozrieť na okolité obrázky. Toľké množstvo detailov v tak nádhernom prevedení ma len ubezpečuje, že s PSP nás ešte čakajú úžasné časy. Pozornosť bola venovaná i takým detailom ako sú ohnivé iskry vyskakujúce zo zapálených nádob alebo efekt pri potápaní navodzujúci pocit skutočného plávania pod vodou. Dokonca ešte aj otvoreniu truhličiek pod vodou bola venovaná zvláštna pozornosť, pritom keby ponechali animáciu otvárania na súši, nikto by si to ani nevšimol. Takto ju teraz máme doprevádzanú s krásnym efektom vypustenia stoviek bubliniek pri prvotnom uvoľnení poklopu.



INTERFACE 9 / 10

God of War už tradične ponúka širokú škálu bonusov po dokončení hlavnej dejovej línie. Avšak tým sa možnosti hry zďaleka nekončia. Kratos sa vo svojej podstate ovláda takmer identicky so svojím konzolovým bratom. Niektoré malé zmeny sa predsa len museli udiať, ako som už písal v preview, uskakovanie do strán vďaka neprítomnosti druhej páčky je teraz na kombinácii dvoch tlačidiel a smerovej páky. Hra sa samozrejme dočkala i niektorých ďalších menších zmien, súboje nevynímajúc. Tým sa ale ovládanie priblížilo k absolútnej vyváženosti, až vás miestami napadne, že GoW je priam stvorený pre PSP. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na jednu z najväčších výsad tejto hry a to je totálna neprítomnosť nahrávacích časov. Žiadne loadingy, žiadne spomaľovania, hru môže hráč prejsť plynulo od začiatku až do konca a to aj bez ukladania pozície, keďže hra si sama vytvára množstvo checkpointov.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

O tom, že ste si práve spustili nový diel God of War sa presvedčíte okamžite v menu, keď sa na vaše displeje vyrúti do detailov prepracovaná hlava Kratosa s kolosálnou hudbou v pozadí. Už len odkliknúť new game a ste vo víre neľútostných udalostí antického Grécka. Masakrovanie vojakov v štýle série nikdy neomrzí a nech som dal hru zahrať komukoľvek, každý bol v nemom úžase a chcel viac. GoW jednoducho nepustí. Ak ho raz začnete hrať, nevypnete ho skôr ako vás nebudú oči štípať od únavy. Všetko je tak jednoducho zladené, až sa vám to nechce veriť. Nečakajte žiadne prehnané realistické pohyby a vierohodné opísanú minulosť podľa bájí, povestí a mýtov. Kratos sa pohybuje zvláštnym, ale zato pre hráča prijateľným arkádovým štýlom v prostredí síce z antického Grécka, ale zato v kompletne vymyslenom príbehu.

V hre za každého porazeného nepriateľa získavate určité množstvo krvi. To následne v menu môžete pretransformovať do vylepšenia zbraní a mágii. Vďaka tomuto nenápadnému nápadu sa súboje v GoW nikdy nestanú nudnými a zbytočnými. Na jednej strane vás neobvykle kruté masakrovanie netvorov baví a na strane druhej za to aj niečo dostávate. Takže ako by povedal klasik “aj vlk sa nažerie, aj koza ostane celá“. Nemusím vari pripomínať, že hlavnou zbraňou sú stále Blades of Chaos, inak povedané, ostré čepele na reťaziach omotaných okolo Kratosových rúk. Okrem nich v hre pravdaže narazíte aj na iné druhy zbraní a nezabudlo sa ani na používanie mágie. Veď čo by to bolo za hrdinu v antických časoch bez nadľudských schopností.



MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 9 / 10

Pamätáte si ešte na zvukové efekty z predošlých dielov God of War? Áno? Tak vedzte, že Chains of Olympus ide presne v ich šľapajach a teda to, čo sa vám (ne)páčilo na zvukoch predtým, sa vám (ne)bude aj teraz. Pre nováčikov hádam stačí, ak poviem, že sú svojské, výnimočné, miestami až prekvapujúco krvavo dobré. Taktiež masakrálne kombá sú ozvučené dostatočne krvavým dojnom. O zvukoch pri lámaní väzov ani nehovorím.

HUDBA 9 / 10

Čo vám budem hovoriť, God of War mal vždy famózny soundtrack a ak si niekto myslí, že Chains of Olympus na tom bude inak, je na veľkom omyle. Veľkolepá hudobná kulisa vás bude sprevádzať takmer celú hru a to takým nenápadným spôsobom, že si ju časom prestanete aj uvedomovať.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Chains of Olympus obsahuje štyri stupne obtiažnosti, od najmenšej po brutálne náročnú, zvanú aj božský mód. V záujme ušetrenia času som si najprv hru zapol na najľahšej obtiažnosti, no po niekoľkých minútach som tento omyl napravil. Na “Easy“ je hra nepredstaviteľne jednoduchá. Dokonca mám pocit, že aj totálne hráčske drevo by ju skôr či neskôr dokončilo.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,5 / 10

God of War: Chains of Olympus nesklamal, veď ako by aj mohol s tak hviezdnym tímom v pozadí. Samozrejme žiadna hra nie je dokonalá a ani táto nie je výnimkou, je však až neuveriteľné čo sa podarilo tvorcom dosiahnuť. Neopakovateľné dobrodružstvo, so zatiaľ neprekonaným grafickým kabátom na poli konzol do ruky si už pokojne odpočíva na pultoch i našich obchodov. Ak vás doteraz o potrebe vlastniť PSP nič nepresvedčilo, tak berte God of War: Chains of Olympus ako možnosť túto chybu napraviť.