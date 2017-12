Gran Turismo 5: Prologue - ochutnávka na štyroch kolesách

Vzniknutá mánia okolo Gran Turismo 5: Prologue bola až neskutočná a možno aj trochu prehnaná. Avšak treba povedať, že Gran Turismo je v hernom svete pojmom a to nemusíte o konzolu ani okom zavadiť.

2. apr 2008 o 13:44 Ján Kordoš

Vzniknutá mánia okolo Gran Turismo 5: Prologue bola až neskutočná a možno aj trochu prehnaná. Avšak treba povedať, že Gran Turismo je v hernom svete pojmom a to nemusíte o konzolu ani okom zavadiť. Aj tak viete, že to sú tie preteky, ktoré všetci ospevujú, užívajú si hrateľnosť a rozsiahle možnosti. Prologue je akousi ochutnávkou pred plnohodnotným piatym dielom. To sa vedelo už dávno a boli sme pripravení na menšie sústo, ktoré má len a len navnadiť. Podarilo sa to, o tom niet žiadnych pochýb, avšak hodnotenie do nebeských výšin si hra nezaslúži z dôvodov voľby niektorých nezmyselných a zbytočne frustrujúcich vlastností, ktoré budete preklínať. Nie od rána do večera, no občas si zašomrete. Napriek tomu sa dá pokojne prehlásiť, že ide preteky, ktoré musí mať každý majiteľ Playstationu 3, o fanúšikoch nehovoriac, no to netreba nikomu hovoriť. Gran Turismo je dostatočne známou značkou, aby dokázala prilákať i tým „málom“ čo ponúka. V tomto prípade sú to hodiny a hodiny ukrutne príťažlivej zábavy.

Gran Turismo vždy ťahalo skôr k simulácii ako arkádovému pretekaniu typu Ridge Racer. Nebolo to síce úplne hardcore ako v prípade simulácii pre PC od Simbimu, kde je nutné poznať nielen každý centimeter trate, ale zároveň aj dokonale zvládať niekoľko tátošov pod kapotou automobilu. Prologue pokračuje v nastolenej ceste hrateľnej simulácie, ktorú si užije úplne každý bez rozdielu veku a vyznania herného štýlu. Ponuka vozidiel je dostatočne pestrá a rôznorodá. Vyše sedemdesiat vozidiel mnohých značiek môže pokojne súperiť s klasickými „plnými“ hrami a navyše sa všetky vozy inak ovládajú a musíte zvoliť mierne inú taktiku. Po úvodnom zoznámení sa s inak nie najlepšie navrhnutým menu môžete zavítať so skromným rozpočtom k predajcom vozidiel a nakupovať. Netreba dodávať, že žiadnu super káru si nekúpite, ale aspoň sa nevrhnete do vysokých rýchlostí po hlave. Na výber máte arkádové preteky, kde si navolíte podmienky a hor sa pretekať. Onlinu sa venujeme na inom mieste, a preto nám zostáva už iba tá najhlavnejšia časť, jednotlivé eventy. Rozdelenie do tried od C po A je známou rovnicou, pričom vyššie postúpite jedine v prípade, že odomknete všetkých desať pretekov v danej triede umiestnením do tretieho miesta. Po absolvovaní stále náročnejšej jazdy vás čaká ešte super-trieda S.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry





S ňou sa zároveň odomkne možnosť ladenia vozidla. Dôvod, prečo sa tak deje až tak neskoro, nám ostáva neznámy, navyše je tuning výrazne osekaný a nastavujete si len parametre výkonu motora či výšku podvozku, pričom si musíte dávať pozor na výsledný index, ktorý sa musí zmestiť do obmedzení daného preteku. Okrem klasického okruhového jazdenia na niekoľko kôl vás čakajú aj "zaujímavejšie" úlohy, ktoré preveria vašu zručnosť. Je to čo najlepší čas na jedno kolo a nutnosť predbehnúť všetky vozidla v priebehu jedného kola, pričom štartujete z poslednej pozície. Nie je toho mnoho, navyše je v ponuka len šestica tratí. Každá má síce minimálne dva módy (zrkadlový režim alebo rozšírená trať), no stále to nie je nijak závratné číslo a po dvoch-troch hodinách hrania budete všetko poznať. Treba sa však priznať, že ide len o predkrm, takže nik nečakal rozsiahle možnosti, no predsa je len toho trochu menej, než by bolo vhodné. Prístupná je aj možnosť Gran Turismo TV, ktorá sa už, ako samotný názov napovedá, sústredí na sledovanie dôležitých pretekov a rôzné zaujímavosti zo sveta GT. Menej ponúk z každého kúta (až na výber vozidiel, ktorých je skutočne mnoho-premnoho) však doslova svieti. Neznamená to však, že by to nebola zábava alebo by sa začali hráči nudiť. To Gran Turismo nikdy nedovolí, pretože dôraz je kladený na neustále zlepšovanie sa, skúšanie, hľadanie príčin horšieho umiestnenia a podobne.

GRAFIKA 8 / 10

Gran Turismo 5: Prologue vyzerá úžasne. Vedelo sa to už dávno, vývojári z Polyphony Digital veľmi dobre vedia čo robia a aj keď po skúsenosti môžeme potvrdiť, že obrázky oficiálne obrázky tak trochu klamali (ide o vytvorené screenshoty vo photo režime, na ktorých vidíte vozidlá ako z pohľadníc), ide o neskutočne nádhernú hru. Najprv si preberieme vozidlá, ktoré nemajú v spracovaní konkurenciu a človek pri pohľade do virtuálnej garáže nechce uveriť tomu, že ide len o vymodelované vozidlo. To isté zažijete v pretekoch, autá vytvorené až s maniakálnym zmyslom pred každučký detail a pokojne by ste sa každý obrázok hodil na plagát alebo vynikajúce pozadie do PC. Rôzne svetelné odrazy a prechody z tmavého tunelu na svetlo sú nezabudnuteľné zážitky. Práve východ z tunelu vás doslova oslepí a vy si to bude užívať znovu a znovu a nikdy vás to neprestane baviť. Stačí sa pozrieť na obrázky, tak ako vyzerajú autá na nich, sú zobrazené aj priamo na trati a vy si pri vysokých rýchlostiach často povzdychnete a sústredíte sa na jazdu – alebo nie a v najbližšej zákrute si dáte milenecký bozk s mantinelmi či vojdete do pieskovej zóny. Dokonalosť samá o sebe a v tomto prípade sa dá skutočne prehlásiť, že všetky vozidlá vyzerajú fotorealisticky a od originálov ich ťažko rozoznať. Čo je potešujúce, obmedzenie na maximálny počet vozidiel na trati stúpol na 16 a hra nestráca frame-rate.







Teraz príde na rad druhá strana mince, hoci hodnotenie je vysoké, výrazne Prologue stráca na absencii poškodenia (nielenže sa plechy nekrčia, nemenia sa ani jazdné vlastnosti automobilu, ani iskry pri stretoch nelietajú, nasleduje len ťuk podobný zrážke dvoch krabíc), postupného špinenia (vozidlá stále vyzerajú akoby z výrobnej linky či autosalónu) a výrazne slabšie spracovanie okolie trate. Práve ten posledný bod zamrzí, je to možno až príliš veľký kontrast medzi úžasným spracovaním aut a toho všetkého okolo. Popri samotnej trati to totiž vyzerá niekedy až príliš biedne, objektov je málo, statické prostredie na nálade taktiež nepridá. Pri okruhoch (Daytona, High Speed Ring, Suzuka, Fuji Speedway) to je viditeľné možno až príliš. Prostré spracovanie jednoducho bije do očí. Zostávajúca dvojica Londýn a podhorská krajina Eiger Nordwand sú na tom už lepšie. Síce je mestské prostredie britskej metropole akoby vytvorené z jednej veľkej lepenky, úžasne spracované horské okolie si budete užívať a kochať sa. Lenže potom príde ďalší úder pod pás. Fyzikálny model zaručujúci aspoň ničenie niektorých primitívnych objektoch neexistuje a v mnohých prípadoch sa cítite akoby uväznení medzi dvomi bariérami. Sú to možno maličkosti, ale vy si ich uvedomíte už len preto, lebo bez týchto drobností by išlo o dokonalý projekt po grafickej stránke, ktorý by nemal konkurenciu v žiadnom žánri. Zrejme (a v to pevne veríme) ide len o daň za to, že ide o predkrm – poškodenie vozidiel navyše do piateho dielu už bolo potvrdené). Nič to nemení na tom, že ide o nádhernú hru. HD je proste HD.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie vozidiel je precízne, neskutočne prirodzené a keďže máte možnosti voľby ako si niektoré veci zjednodušiť (trakčná kontrola, navádzacia čiara, dva druhy realistického módu), dostanete sa pod kožu ovládaniu behom chvíle. Konečne nám aj Gran Turismo prináša doteraz absentujúci pohľad spoza volantu vozidla. Pridáva to na pocite, že ste priamo v hre. Štvorica pohľadov je úplne dostačujúca, nie ste zamorení zbytočnými kamerami, ktoré by sa k pretekaniu vôbec nehodili, využijete úplne každú, záleží len na vašej momentálnej nálade, či chcete vidieť celé vozidlo alebo byť priviazaní na nárazníku, či pozerať sa na kapotu. Zbytočné rýpanie si zaslúžia nie plne funkčné kontrolky pri pohľade priamo z vozidla, ale to ide o zbytočné hľadanie chýb. Horšie je na tom menu, ktoré na prvý pohľad vyzerá príjemne a pôsobí umeleckým dojmom, no na strane druhej je typicky japonské a tým pádom nie práve užívateľsky príjemné. V dolnej časti obrazovky máte radu ikoniek reprezentujúcich jednotlivé položky, no nik nepomyslel na to, že niektoré preteky majú isté obmedzenia na výber vozidiel. Tak teda vojdete do garáže, zistíte, že požadované vozidlo nemáte, prejdete k výrobcom, zabudnete, ktoréže značky to boli podporované, vrátite sa späť do výberu preteku, znovu nakupovať a... zmysel je jasný. Mnoho by sa vyriešilo jednoduchou možnosťou nákupu vozidiel či nazretia do garáže priamo z výberu eventu. Možno to nevyzerá až tak dôležito, no pri samotnom hraní pocítite nevýhody spomenuté vyššie.







HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hrá sa to neskutočne príjemne. To sa všeobecne očakávalo, veď to je Gran Turismo a ak si chcete užívať jazdu, niet lepšej ponuky. Úžasný pocit pri neustálom zlepšovaní a krúžení na okruhoch. Nie je to Forza MotorSport 2, ktorá sa blíži skutočne motoristickému športu, pri Prologue ide skôr o zážitok z jazdy, ktorú si vychutnávate. Veľmi ťažko sa to popisuje vetami, no v kokpite vozidla sa cítite ako doma a platí známe pravidlo, že pri hre vydržíte neskutočne dlho. Vandel kávy na stôl a jazdenie až do omdlenia. Mnohým pretekom chýba práve ten pocit zadosťučinenia, ktorý máte po dobre zvládnutom preteku, kde ste dokázali využiť malú medzierku medzi dvojicou vedúcich pretekárov a v samotnom finiši ste ich trhli o niekoľko stotín sekundy. V týchto momentoch si uvedomíte, že menej tratí vám až tak vadiť nebude, hoci pri dlhodobejšom hraní to istotne problém bude, no hrateľnosť je i tak vybičovaná takmer do maxima. Takmer z jednoduchého dôvodu. Žiadna kariéra, je to len krátky náhľad na skutočný piaty diel. Ale čert to vezmi, nebudeme hodnotiť ani nepriaznivé vplyvy náročnosti a umelej inteligencie (ktoré na hrateľnosť vplývajú a majú leví podiel na frustrujúcich okamihoch), je to neopísateľný pocit usadnúť do vozidla s názvom Prologue.

Sú tu však aj drobnosti ako nemožnosť vyskúšať si vozidlo pred jeho samotným zakúpením. Trochu to zamrzí, pretože niektoré japonské beštie sú paradoxne krotkejšie ako európske značky. Jazdný model má však aj mierne tienisté stránky, tie však môžete pokojne ignorovať a prispôsobiť sa. V niektorých prípadoch idú autá priskoro do šmyku, v iných necítite odpor, ktorý by mali klásť pri náročných úsekoch trate. Akoby bol celý model narýchlo upravený do formy, v ktorej je prístupný aj širšej verejnosti. Ale pripomíname, že ide len o silu zvyku, Prologue patrí stále medzi uveriteľné preteky, ktoré majú navyše ten správny feeling. Mierne sa to zmení možnosťou tuningu, no ten je, ako je vyššie uvedené, nie až tak prepracovaný a prichádza na rad možno trochu prineskoro. Nadšenie zrejme predbiehalo realitu. Bolo by však veľmi neférové haniť Prologue len preto, že nám v tejto ochutnávke nevyložil na stôl všetky svoje tromfy. V spojení s neexistujúcim poškodením však pocítite, že ide o mierne archaickú záležitosť. Nemenia sa ani poveternostné podmienky a rýchle zmeny taktiky v samotnom preteku taktiež nemusíte príliš korigovať. O to viac sa však oplatí tešiť na piaty diel. Okrem eventov klasických je v ponuke aj vyše tridsať úloh od samotných automobiliek, no kariéru to nesupluje.







MULTIPLAYER 6 / 10

Podpora multiplayeru konečne prišla, ale zatiaľ je príliš kostrbatá, nie vyladená. Okrem nutného sťahovania a inštalovania updatu (a riadnu chvíľu to potrvá) si jednotlivé eventy nekonfigurujete vy, ale dostanete ich niekoľko desiatok natvrdo pripravených. Pri mierne horších pripojeniach sa objavuje nepríjemný lag, takže multiplayer nie je vyladený k dokonalosti a nejaký čas to zrejme ešte zaberie. Určite to príde časom, v tomto je však konkurencia o niekoľko krokov vpred.

ZVUKY 8 / 10

Zvuk motoru patrí už medzi tradične vysoko hodnotené parametre celej série Gran Turisma, no zároveň ostalo arkádové pískanie gúm. Uveriteľné ozvučenie ostatných vozidiel má však dostatočne vysokú kvalitu, aby ste na nepríjemné driftovanie rýchlo zabudli a užívali si plnohodnotné ozvučenie hodné majstrov.

HUDBA 7 / 10

Hudba v hre je, dokonca si ju vychutnáte aj počas samotného preteku, ale akoby sa báli tvorcovia vykročiť trochu odvážnejšie smerom vpred a nechopili sa viacerých licencovaných skladieb, niektorým chýba ten správny náboj ženúci vás vpred. V prípade Gran Turisma je však vplyv hudby na samotnú hrateľnosť takmer minimálny a nemá žiadny vplyv na atmosféru preteku. Nijak ju nedvíha, no ani nedegraduje.







NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Výrazné chyby sa objavia až v tomto momente. Na malý počet tratí sa neoplatí už upozorňovať. Horšie je to však s umelou inteligenciou ostatných pretekárov. Hoci nejazdia bezchybne a často uvidíte niektorých mimo trate, po niekoľkých pretekoch zistíte, že ide o natvrdo naskriptované situácie, ktoré sa objavujú v pravidelných intervaloch a sú takmer navlas totožné. Viditeľné to je napríklad v spomínaných úlohách, kde musíte predbehnúť všetkých na trati v priebehu jedného kola. Vždy pôjdu vozidlá rovnako, vždy vám rovnaké auto vbehne do rany, maximálne sa po reštarte zmení jeho farba, takže sa mu nabudúce uhnete. Možno vývojári nemali tak veľa času na vypracovanie skutočnej umelej inteligencie, ale pripravili len niekoľko modelov, ktoré sa v určitých okamihoch jednoducho spustia a tým je všetko vybavené. Nepôsobí to síce až tak umelo ako v minulých dieloch, kde boli ostatní jazdci doslova majstri a mimo trať sa vlastným zavinením takmer nedostali, no tento prístup je zas až príliš okatý. Nesúperíte teda len s ostatnými jazdcami, ale niekedy aj podivnými skriptami.

To automaticky vedie k frustrujúcim momentom, ktorých so zvyšujúcou sa obtiažnosťou zažijete neúrekom. Pri viackolových závodoch sa dá všetko náležite naučiť, získať skúsenosti a zvládnuť, avšak v prípade časoviek a predbiehacom móde ide o kŕčovito zúfalo záležitosť. A náročnú. A frustrujúcu. Keď už v C triede nedokážete siahnuť na zlaté hodnotenie pri časovke a s vyplazeným jazykom a nepríjemne tvrdým tréningom o chlp získate striebro, nechcete myslieť na to, čo vás čaká vyššie. Peklo. Ale to si zistíte sami. Skripty spravili z hrateľnosti nepríjemnosť. Za neúspechom navyše nemusíte stáť vy, ale slepo jazdiaci protivník, ktorí ignoruje to, že idete v ideálnej stope, jemu vývojári nadefinovali ako má ísť, tak ide a vaša snaha je v háji. Priznanie, že počas testovania mal recenzent chuť rozbiť ovládač o stenu, vyhodiť PS3 z okna a z TV si spraviť boxovacie vrece, by bolo dôkazom o hrách zvyšujúcich agresivitu, takže radšej nič. Obrovským prešľapom je penalizačný systém. Skrátite si trať, automaticky sa vám uberie výkon motoru.

Isteže podvádzať sa nemá, je to proti pravidlám zábavného hrania, no tento systém je postavený na hlavu a neraz počastujete tvorcov vulgarizmom a oplzlými gestami. Ono je to totiž tak, že niekedy si trať skrátite z núdze, pretože vás vytlačí protivník. Hra to však nerozlišuje, taktiež neberie do úvahy, keď idete vy v ideálnej stope, najlepšie v záverečnej zákrute a „skrížite“ protivníkovi cestu, idiotský systém vás nezmyselne penalizuje (spôsobil si nehodu, ty jeden arogantný vodič!) a vy prídete o prvú priečku. To poteší, to navnadí do ďalšieho hrania a kadejaká kľudná povaha má problémy udržať nervy na uzde. Drzosť umelej inteligencie však nepozná hranice, pretože oni penalizovaní nie sú. Môžu si lietať ako chcú, môžu búrať koľko chcú, ale žiadne postihy ich nečakajú. Skutočne férové, tlačový zákon na nich. Táto kombinácia je vražedná, preto tak nízke hodnotenie. Dá sa oponovať učením sa precíznemu jazdeniu, ale ide o príliš veľké kolená padajúce pod nohy bežného hráča.