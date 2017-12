Dell chce zatvoriť závod v texaskom Austine

Druhý najväčší výrobca počítačov na svete Dell chce zavrieť svoju továreň na výrobu stolných počítačov v texaskom meste Austin, čím by malo prísť o prácu približne 900 pracovníkov.

1. apr 2008 o 19:50 SITA

SAN FRANCISCO 1. apríla (SITA, Reuters) - Prepúšťanie je súčasťou plánu na zníženie výdavkov spoločnosti o 3 mld. USD ročne v najbližších troch rokoch. "Ak sa zamyslíte nad počítačovým priemyslom, práve prechádza zmenou smerujúcou k prenosným počítačom," komentoval zámer spoločnosti analytik Pacific Crest Securities.

Dell, druhá najvýznamnejšia firma na svetovom trhu s počítačmi po spoločnosti Hewlett-Packard, už prepustil 3 200 pracovníkov. Prepúšťanie by sa v austinskom závode malo uskutočňovať postupne a výroba by mala pokračovať až do konca štvrtého fiškálneho kvartálu spoločnosti. Dell ďalej plánuje znížiť náklady na dizajn, priemyselnú výrobu, materiály a prevádzkové činnosti. Počítačový gigant však neposkytol bližšie údaje o znižovaní výdavkov v týchto oblastiach.

Na Slovensku pôsobí Dell od roku 2002, kedy otvoril svoje prvé centrum v Bratislave. V roku 2007 bolo otvorené nové Európske obchodné centrum Dell Bratislava, ktoré integruje širokú škálu služieb v oblastiach finančného manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, technickej podpory a predaja pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1,5 tis. ľudí.