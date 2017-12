Inštitút inovácií a technológií bude možno aj v Bratislave

Slovenská republika a Rakúsko sa spoločne uchádzajú o zriadenie Európskeho inštitútu inovácií a technológií (EIT) v zóne Viedeň -Bratislava.

1. apr 2008 o 17:42 TASR

Viedeň 1. apríla (TASR) -

Príslušný list podpísali dnes v priestoroch Úradu spolkového kancelára vo Viedni predseda vlády SR Robert Fico a rakúsky kancelár Alfred Gusenbauer.

Dokument adresujú vedúcim predstaviteľom európskych inštitúcií, predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barrosovi, predsedovi Európskeho parlamentu Hansovi-Gertovi Pötteringovi, ako aj Janezovi Janšovi, premiérovi Slovinska - v súčasnosti predsedníckej krajiny únie.

Spoločnú kandidatúru hlavných miest-dvojičiek označil Alfred Gusenbauer pri tejto príležitosti za "jedinečnú šancu", Robert Fico hovoril o "fantastickej možnosti pre obe krajiny".

Podľa slov hostiteľa sú Viedeň a Bratislava dvoma najbližšie ležiacimi hlavnými mestami. Zónu v ich okolí charakterizuje hospodársky boom, v ktorom štátnu hranicu sotva možno registrovať. Rakúska ekonomika prerastá do slovenskej a naopak, zdôvodnil kandidatúru Alfred Gusenbauer, ktorý dúfa, že sa o sídle EIT rozhodne ešte počas slovinského predsedníctva v EÚ.

Robert Fico považuje EIT za jednu z najdôležitejších inštitúcií, ktoré v nasledujúcom období zriadi Európska únia. Predseda vlády vyzdvihol podľa rakúskej agentúry APA v tejto súvislosti partnerskú kooperáciu s rakúskou stranou na základe rovnoprávnosti a na ilustráciu uviedol, že dve oddelenia EIT by mali vzniknúť vo Viedni, kým ďalšie dve by sídlili v Bratislave.

EIT by okrem správneho sídla nemal mať žiadne centrálne zariadenia, skôr by sa mal stať decentralizovanou sieťou univerzít, výskumných zariadení a podnikov. Pre obdobie rokov 2008-13 uvoľnila EÚ na tento účel 308,7 milióna eur. Spoločne s prostriedkami z hospodárskej sféry by celkový rozpočet EIT v tomto období mal činiť 2,4 miliardy eur.

O sídlo EIT sa uchádzajú okrem iných aj Maďarsko (konkrétne Budapešť) či Poľsko (Wroclav). Vzhľadom na deklaráciu záujmu únie umiestniť nové inštitúcie predovšetkým v nových členských štátoch sa Viedni ako prípadnému sídlu nedávajú priveľké šance, uvádza sa v správe tlačovej agentúry APA.