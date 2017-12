Zodpovedne.sk má chrániť deti pred nástrahami

Chrániť deti a mládež pred nástrahami internetu má projekt zodpovedne.sk, na ktorom spolupracujú občianske združenie eSlovensko, ministerstvo vnútra, Unicef a O2.

1. apr 2008 o 15:01 SITA

BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - Predovšetkým by mal zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu a mobilných telefónov. Deti sú podľa prieskumov, ktorý uskutočnili v rámci projektu, najviac ohrozované pedofíliou, pornografiou a rôznymi druhmi závislostí. Na dnešnej tlačovej besede zverejnili iniciátori zodpovedne.sk výsledky prieskumu Bezpečnosť detí na internete. "Realizovali sme ho na vzorke 1 642 respondentov, rodičov, ktorí aktívne využívajú internet," informovala Katarína Trlicová. V prieskume vyslovovali názor na správanie sa svojich detí na internete a pri používaní mobilov. "Denne používa internet 75,5 percenta tínedžerov a 57,9 percenta detí vo veku 10 až 15 rokov. Mobil vlastní takmer 97 percent tínedžerov a 95 percent detí do 15 rokov. Ako ukázali výsledky prieskumu, rodičia považujú za najnebezpečnejšie četovanie. Práve táto činnosť je druhá najčastejšia v oboch vekových kategóriách. "Osobné stretnutie s neznámym človekom z internetu/mobilu už zrealizovalo viac ako 16 percent tínedžerov, ale o ďalších možno rodičia ani nevedia," upozornila Trlicová. Až 87 percent rodičov si myslí, že je potrebná väčšia osveta na ochranu detí pred nebezpečenstvom, ktoré môže byť na internete. Pomôcť by mala združená linka pomoci, kde sa deťom, ale aj rodičom venuje 42 vyškolených operátorov. Kontaktovať ich možno na telefónnom čísle 0800 500 500 alebo na adrese potrebujem@pomoc.sk.

"Pripravujeme aj televíznu reláciu Cookie.sk, ktorú bude vysielať Dvojka a aj regionálne televízie," povedal prezident eSlovensko Miroslav Drobný. Relácia sa na STV začne vysielať od 26. apríla o 9:00. "Máme pripravených 19 častí a chceli by sme ich vysielanie rozdeliť na tento a na nasledujúci školský rok," poznamenal Drobný.

Pomôcť chrániť deti pred nástrahami internetu alebo mobilu má aj spoločná iniciatíva troch mobilných operátorov na Slovensku. Prijali národný kódex o bezpečnom používaní mobilného telefónu.