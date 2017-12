Popoluška, ktorú vykrádajú

Stránka s názvom Ron-del.net je jedným z najväčších archívov záberov a pohľadníc Bratislavy a jej premien v priebehu desaťročí. Najstaršia pochádza z čias Márie Terézie.

2. apr 2008 o 0:00 Samo Trnka

Romana Delikáta vždy zaujímala história rodného mesta a jeho premeny, ale za zásadný zlom považuje moment, kedy sa zapísal na kurz pre vlastivedných sprievodcov. Jednak tam spoznal svoju terajšiu manželku, zároveň sa dostal na miesta bežným návštevníkom nedostupné, aj k informáciám, ktoré sú novinkou aj pre Bratislavčana.

Zbierka motýľov

Rodinnú zbierku starých fotografií Bratislavy začal po zakúpení digitálneho fotoaparátu dopĺňať fotografiami zo súčasnosti. Prvá Delikátova stránka o Bratislave vznikla v roku 1999 pod doménou atlas.cz, neskôr ju presunul na host.sk. Po čase prestala stačiť jej kapacita, a tak si Delikát v roku 2003 založil vlastnú doménu a zaplatil si aj webdizajnéra-programátora. Stál ho 15-tisíc a odvtedy sa dizajn stránky nezmenil. Obsah áno.

Ron-del.net v súčasnosti obsahuje okolo 3500 fotiek Bratislavy, z toho 1500 historických. Medzi tie najvzácnejšie patria snímky starého Podhradia, Lanfranconiho vily, ale aj fotografie zo stavby Mosta SNP či televíznej veže na Kamzíku. Zbierku Delikát zostavuje z vlastného archívu a objavov, pomáhajú mu aj návštevníci s podobnou záľubou. Vďaka znalostiam sprievodcu mohol fotografie dopĺňať o odborný výklad a vlastný pohľad na vec.

Popoluška – samoživiteľka

Celú doménu a prevádzkové náklady financuje Delikát sám a stránke sa venuje vo voľnom čase. Čo na to manželka? „Celkom je rada, aspoň sa poprechádzame po pekných pamiatkach, keď chodievam fotiť. Keď potom sedím dlho pri počítači, tak už taká nadšená nie je,“ smeje sa. Na otázku, či sa mu už niekto ozval, že by stránku odkúpil, vrtí Delikát zamietavo hlavou a dodáva: „Moja stránka je taká popoluška, čaká na to, kým ju niekto objaví.“

Kradnúce špičky

Pýtame sa, prečo v prvom rade nezmení zle zapamätateľný názov stránky, ktorý vychádza z jeho internetovej prezývky. „Keď som doménu kupoval, skúšal som rôzne názvy v spojení s Bratislavou, ale všetko bolo obsadené. Táto bola voľná.“ Neskôr ešte doplnil alias Delikat.sk. Hovoríme mu, že takto ho ťažko niekto objaví, no Delikát sa bráni tým, že kto chce, nájde ho. Ako dôkaz dodáva, že od neho fotky berie kdekto: kolujú v powerpointových prezentáciách a používajú ich aj médiá a developerské spoločnosti.

Ktoré konkrétne? „Spočiatku to bolo aj SME a Pravda, ale po upozornení už so mnou jednajú korektne.“ Nový Čas si podľa neho vzal fotku chránenú vodotlačou, ktorú grafici dôkladne vyretušovali. „Keď som sa im ozval, povedali, že nebol čas na to, aby sa ma spýtali na povolenie a čakali na fotku vo veľkom rozlíšení bez vodoznaku.“

Viac však Delikáta hnevajú súkromné firmy, hlavne developerské. „Majú rozpočet v miliónoch a mne povedia, že na zaplatenie za moje snímky im už nezostali peniaze,“ čertí sa Delikát. Nemá veľké oči, stačilo by mu, aby dokázal pokryť náklady na stránku.