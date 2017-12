Red Faction: Guerilla - totálna deštrukcia

1. apr 2008 o 12:06 Ján Kordoš

Herní vývojári z Volitionu patria medzi tých skúsenejších (určite vám niečo hovorí Descent, Freespace, Summoner alebo Saint´s Row), ktoré sú tu s nami už pomerne dlhú dobu. Automaticky to však neznamená, že by bol každý ich projekt náležite očakávaný, pričom svoju úctu by si zaslúžili. Tentoraz sa rozhodli oživiť sériu strieľačky z vlastného pohľadu Red Faction, ktorej tretí diel s podtitulom Guerilla má priniesť plnohodnotný deštrukčný zážitok a kamera sa presunie za hlavného hrdinu. Pokým si totiž nepamätáte na dva predošlé hry (vyšli v rokoch 2001 a 2003), najväčší dôraz bol kladený na zničenie okolitého prostredia. Využitím raketometu ste si mohli spraviť dieru do steny, prípadne zlikvidovať protivníka i z miestom, na ktorom stál. Na papieri to vyzerá dobre, v skutočnosti to však kvôli obmedzenej technológii nefungovalo a v snahe udržať aspoň nejaký ten koncept a dizajn úrovne, sa do skutočného ničenia všetkého okolo seba ani nedalo poriadne pustiť.

Lenže roky utiekli ako voda a konečne tu máme deštrukciu všetkého naokolo takú, akú sme si kedysi vysnívali. Už nebudeme obmedzovaní tým, že práve túto stenu budovy nemôžeme zničiť, pretože by to systém neutiahol alebo by sme následne nemohli ísť po schodoch, kde na nás čaká naskriptované prekvapenie za dverami v podobe nepriateľského vojaka. Nie, tentoraz pôjde rozbiť úplne všetko a keďže bude všetka tá deštrukcia podporená vynikajúcim fyzikálnym modelom, nebudeme sa musieť s ostreľovačom hrať a hľadať výhodnú pozíciu. Vezmeme do rúk improvizovaný raketomet a odpálime miesto, kde v úkryte striehne i s celým poschodím. Keď sa rúbe drevo, lietajú triesky. Taktiež sa vývojári dušujú, že vhodným ničením ovplyvníme stabilitu objektov či statiku budov. Zatiaľ ide o priaznivé slová, ktorým sa s príchodom skutočných next-gen projektov oplatí veriť, ale poznáte to.

Príbeh sa znovu točí okolo tradičného odboja. Náš hrdina prichádza na planétu Mars, aby si zabezpečil nejaké tie peniaze na slušné živobytie. Keďže nie je z papieru, uchytí sa v miestnej baníckej korporácii, kde ide všetko podľa plánu až do chvíle, keď sa robotníci znovu vzbúria (hra sa odohráva 50 rokov po predošlých dobrodružstvách) proti arogantnému a otrokárskemu zoskupeniu obchodníkov z EDF (Earth Defence Force). Bolo to tu už minule, ale tentoraz nepôjde o nalinkovaný príbeh, hlavná postava sa akosi zvezie spolu s ostatnými, navyše ho nečaká sled lineárnych misií ako tomu bolo doposiaľ zvykom. Dostaneme otvorený svet, v ktorom sa budeme môcť vybrať akýmkoľvek smerom (samozrejme v istej obmedzenej forme). Spracovanie prostredia Marsu podľa obrázkov (hra bola predstavená v časopise Game Informer) vyzerá až nesmierne pôsobivo, môže evokovať dojem po jadrovej katastrofe. Okolie je zahalené do prachu (budeme môcť pobehovať aj vonku) a vyzerá značne zdemolovane, všetky budovy sú buď majestátne alebo v biednom stave, nikto sa na Marse nehral na architekta a stavby sú vybudované preto, aby poskytovali ochranu pred nehostinným svetom.



Podobné sci-fi myšlienky sa nepoužívajú až tak často, mnohokrát nás totiž čakajú vesmírne stanice s dômyselne prepracovaným dizajnom a po špine, prachu a poškodení nikto nepátra. Ak ste videli napríklad seriál Firefly či Battlestar Galactica alebo starší film Mad Max, určite si dokážete živo predstaviť výzor Red Faction: Guerilla. Podobné nápady určite vítame, hlavne ak to výborne pôsobí na celkovú atmosféru. Keďže nebudeme bojovať za vládou podporovaného vojaka, do rúk sa nám dostanú improvizované zbrane, zostrojené z viacerých častí, ktoré bežne náš hrdina používa. Tak napríklad základná zbraň v podobe kladiva pôsobí možno obyčajne, ale patrí medzi bežnú výbavu osadenstva. Raketomet funguje na základe vystreľovania špeciálnej trhaviny stlačeným vzduchom. Neskôr sa síce dostaneme aj k zbraniam bežných vojakov, no väčšinu času tomu tak nebude.

Nesmú chýbať ani vozidlá, avšak zabudnite na ľahké buginy. Na Marse pracujú drsní chlapi, vykonávajú ťažkú prácu, takže sa môžeme tešiť na riadne obrnené kolosy, pre ktoré nebude problém zbúrať menšiu budovu. Veľký dôraz kladú tvorcovia na umelú inteligenciu. Tá by sa mala prispôsobovať vzniknutej situácii, takže ak pred nimi spravíte dieru, neprepadnú cez ňu, pretože sa musia dostať do vašej blízkosti, ale sa jej vyhnú, prípadne začnú využívať zdemolované prostredie k svojmu prospechu. Rýchlejšie sa presunú skočením o poschodie nižšie pochodom po schodoch, kde už na nich čakáte vy. Momentov a reakcií bude mnoho, lineárnosť ide bokom, do vienka im sú dané komplexné algoritmy, na základe ktorých vyhodnotia situáciu. Napríklad či majú zostať na mieste alebo utiecť, pretože ste im vyslali pozdrav v podobe improvizovanej rakety. Hľadanie úkrytu tak nebude ľahké, zničiť sa dá takmer všetko.

A o tom presne je Red Faction: Guerilla. Baviť sa ničením, deštrukciou prostredia, skúšať nové postupy, odhaliť tajné cesty či si dokonca vytvoriť vlastné. Tento akčný titul je však zatiaľ iba v plienkach a neobjaví sa skôr než začiatkom budúceho roku (aj o tom sa zrejme dá polemizovať), avšak vedieť o ňom nie je na škodu. Uvidíme či sa fyzikálny model ukáže natoľko silný, aby utiahol tak zaujímavú myšlienku.