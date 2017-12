Oznámená nová herná konzola X-Station

1. apr 2008 o 8:44 Ján Kordoš

X-Station pobeží na operačnom systéme Windows 98, nebude obsahovať žiadnu mechaniku (v základnej výbave, môžete si ju dokúpiť za výhodnú cenu) a ponúkne hneď 6 výstupných USB slotov, pretože nebude obsahovať žiadny harddisk a všetky dáta sa načítajú cez USB porty. Pripojiteľné budú všetky periférie určené pre PC, Xbox 360 a Playstation 3, pričom samotné hry dostanú nový rozmer. Ku každej hre budú pribalené i tzv. čuchové karty, ktoré si pri hraní zasunú do postranných krytov konzoly a budú šíriť vôňu charakteristickú pre hranie. Podľa hovorcu oboch spoločností sa tým vymaže problém s nepríjemným zápachom v niektorých domácnostiach. Ďalším bonusom je zabudovaný rádioprijímač, ktorý umožní majiteľom konzoly uložiť si do pamäte až desať predvolených staníc. Nesmie chýbať ani fotoaparát (trochu nepraktické však je, že musíte konzolu držať vetrákmi smerom k svojej tvári, takže vám ventilátory do nej vháňajú horúci vzduch), tlačidlo na vypnutie a zapnutie konzoly je nahradené nutnosťou vložením špeciálneho 18-miestneho kódu, ktorý je zároveň rodičovským zámkom, pretože neexistuje dieťa, ktoré by si zapamätalo tak veľa čísel. O chladenie celého systému sa postará Microsoft, ktorý s tým má bohaté skúsenosti.

Uvedenie na trh je naplánované na tohtoročnú zimu a už teraz sa obe spoločnosti tešia ako dobre to vymysleli. Prinášajú multifunkčné zariadenie konkurujúce Nintendu Wii. Dôležitý však bude predaj konzol a hier, avšak to majú podľa slov hovorcu už zabezpečené. Výrobcovia totiž uzatvorili dohodu s niektorými ázijskými krajinami (Čína, Severná Kórea), štátmi na Blízkom Východe a niektorými európskymi (chvalabohu medzi ne patríme). Vlády daných štátov odsúhlasia zákon o jednom X-Statione do domácnosti, v opačnom prípade budú platiť paušálne pokuty za nedodržiavanie kultúrneho rozvoja. Nie je dôvod netešiť sa.

Zdroj: PA