Skúšobné on-line testy majú študenti za sebou, o týždeň idú naostro

Elektronické maturitné testy dnes skúšobne vypĺňalo 220 maturantov z taliančiny a španielčiny. Budúci týždeň už pôjdu naostro. V stredu 26. marca budú vypisovať elektronické testy z taliančiny v štyroch školách, vo štvrtok prídu na rad testy zo španielčin

18. mar 2008

BRATISLAVA 18. marca (SITA) - y v 11 stredných školách. Ministerstvo školstva tvrdí, že skúšobné testovanie nenarobilo žiadne problémy. "Forma on-line testovania je len formálna odlišnosť, inovácia. Nemení nič na samotnej maturite, ktorú už roky určuje vyhláška," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu Dana Španková. Výsledky z elektronických testov sa budú maturantom započítavať do celkových výsledkov z maturít.

Elektronické testovanie sa na maturitách využíva prvýkrát. V budúcnosti sa počíta s tým, že papierové testy nahradia elektronické. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), ktorý pre ministerstvo zabezpečuje maturity, požičal 220 notebookov pre maturantov od firmy Agemsoft. Počítačmi sa nedá pripojiť na internet. Podľa Špankovej ochrana testov a údajov maturantov je zabezpečená dostatočne.

Riaditeľka banskobystrického Gymnázia Mikuláša Kováča Alena Škapincová povedala, že dnes riešili len jeden technický problém s elektronickými testami zo španielčiny. "Texty niekedy prekrývali otázku, ale technicky sa to dá odstrániť," povedala Škapincová.

Na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej nemali žiadne problémy s dnešným skúšaním on-line testovania. Notebooky od ŠPÚ pre 26 maturantov dostali načas. Podľa riaditeľa gymnázia Štefana Kristofčáka 23 maturantov sa rozhodlo pre A úroveň a traja pre ľahšiu B úroveň. Kristofčák si myslí, že termín testovania po veľkonočných prázdninách príliš neovplyvní výsledky. Podľa neho dni voľna "nerozladia študentom myseľ." Kto sa pravidelne učil, zvládne test, konštatoval riaditeľ.

Riaditeľ ŠPÚ Július Hauser v januári v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že za požičanie notebookov nezaplatia ani korunu. Agemsoft vybrali vo výberovom konaní spomedzi štyroch firiem. Nevypisovala sa verejná súťaž, bola len komisia, keďže išlo o zákazku nižšiu ako jeden milión korún, konštatovala v januári právnička ŠPÚ Lucia Mešťáková. Podľa Hausera zmluvu podpísali na necelých 900 000 korún, bezplatné požičanie notebookov dohodli až po vyhlásení víťaza výberového konania. "Táto firma bez ohľadu na to, že vyhrala, nám ponúkla 200 notebookov, ktoré zapožičajú. Bolo to veľmi pekné gesto, že sme to nemuseli kupovať ani my, ani ministerstvo, ale to povedali až potom, nie predtým, aby nejako neovplyvňovali výber," tvrdil v januári Hauser.

