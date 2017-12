Janušek: Náš on-line systém bude najlepší

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek obhajuje on-line systém prihlasovania projektov na čerpanie eurofondov.

13. mar 2008 o 11:17 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek obhajuje on-line systém prihlasovania projektov na čerpanie eurofondov. Rezort v pondelok spustí druhé kolo na prihlasovanie projektov, ktoré chcú získať peniaze na rozvoj infraštruktúry škôl. Janušek na dnešnej tlačovej besede pripustil, že môžu vzniknúť technické problémy so serverom, cez ktorý budú dostávať on-line žiadosti. "Z technickej stránky nikdy nemôžete vedieť, hocičo sa môže udiať," uviedol Janušek.

Opozičný poslanec z SDKÚ-DS Stanislav Janiš sa nevyzná v eurofondoch a jeho kritika nie je opodstatnená, tvrdí šéf rezortu. Podľa Janiša ministerstvo diskriminuje školy, pretože projekty môžu podávať len verejné školy s vyše 200 žiakmi. Podľa ministra eurofondy sú "živnou pôdou pre opozíciu", ktoré rada využíva na kritiku. SDKÚ-DS sa podľa neho zmieta v problémoch, pozornosť sa pokúša odpútať eurofondami. Ale im to nevyjde, dodal Janušek.

Rezort bude mať podľa jeho šéfa najlepší a najefektívnejší systém prihlasovania a posudzovania projektov, ktorý konzultovali s Európskou komisiou. Žiadatelia budú môcť prihlasovať svoje projekty cez internet od pondelka. Na rozdiel od prvého kola, keď do evidencie zaradili len projekty od najrýchlejších uchádzačov, po novom nebude takéto obmedzenie. Ministerstvo očakáva, že dostanú približne tisíc projektov.

Žiadatelia si budú prostredníctvom on-line systému vyberať termíny, kedy prídu na ministerstvo rokovať o svojom projekte. Janušek tvrdí, že prvý termín bude 31. marca a posledné termíny vyjdú na polovicu októbra. Sľubuje, že žiadatelia do 100 dní dostanú odpoveď, či uspeli. V minulosti trvalo aj rok, kým dostali odpoveď. Po rozhodnutí musia žiadatelia vyhlásiť verejné obstarávanie, po jeho ukončení sa budú podpisovať zmluvy s ministerstvom.

Ministerský on-line systém pre eurofondy umožní niektorým žiadateľom čerpať peniaze už tento rok, hovorí Janušek. Preplácanie faktúr by malo podľa ministra trvať 60 dní. Janušek pripomenul problémy s faktúrami, ktoré boli vystavené na vyššie sumy, než boli schválené peniaze z eurofondov. Minister tvrdí, že by sa to malo zmeniť. "Suma, ktorá bude schválená, bude aj vyfakturovaná," dodal.

Menšie obce môžu mať problémy s peniazmi, ktoré majú vyčleniť na dofinancovanie projektu. Podľa Januška budú môcť získať úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, o výške úroku, ktorý budú musieť zaplatiť, sa zatiaľ rokuje.

Janiš v stredu kritizoval čerpanie eurofondov. Koaličné strany Smer-SD a SNS obvinil z toho, že sa sporia o to, ktorá z nich bude spravovať väčší balík peňazí z približne 400 miliárd korún, ktoré môže Slovensko čerpať v rámci 11 operačných programov od roku 2007 do roku 2013. Janiš spochybnil, či Slovensko využije pri terajšom manažovaní eurofondov všetky možné zdroje. SNS chcelo v parlamente presadiť, aby centrálnym koordinačným orgánom, teda správcom eurofondov, bolo výlučne ministerstvo výstavby.

Parlament o tomto návrhu ešte nehlasoval. Smer-SD s takouto zmenou nesúhlasí. Podľa Januška podpredseda vlády Dušan Čaplovič zo Smeru-SD na poslednom rokovaní rady vlády pre eurofondy povedal, že celý systém eurofondov aj s ministerským on-line systémom sa mu páči. "Pán Čaplovič, čo som bol sám prekvapený, skonštatoval, že tento systém je dobrý," uviedol Janušek.