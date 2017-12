The Sims: Príbehy Stroskotancov - nezvestní stroskotanci

Ak sa medzi hráčmi nahlas vysloví názov série The Sims, okamžite začne mnoho z nich prevracať očami a ťukať si na čelo. Lenže tento nekonečný príbeh s milión plus jedným datadiskom sa vynikajúco predáva...

13. mar 2008 o 16:38 Ján Kordoš

Po dvoch podpriemerných dieloch tak Príbehy Stroskotancov (u nás vychádza hra v českej lokalizácii Příbehy Trosečníku) nevzbudzovali príliš veľký ohlas pred svojim vydaním a pôvodne bola táto recenzia plánovaná ako „nutné zlo“. Že to celé napokon dopadlo úplne inak a v sérii The Sims, aj keď nepriamo, zadul severák originálnej hrateľnosti, je táto recenzia. Akonáhle totiž zistíte, že tentoraz je zápletka aspoň trochu rozumná, zaujímavá, nevtieravá a dokonca aj vtipná, začnete si to s novými simíkmi skutočne užívať. Všetko ostatné ostáva pri starom, preto nebudeme pitvať grafické spracovanie alebo umelú inteligenciu či zvukové efekty v špeciálnych odsekoch, ale si dobre známe fakty zhrnieme hneď zo začiatku (ak The Sims poznáte, pokojne to preskočte).





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

The Sims je sociálna hra, kde sa staráte o postavičky, v prípade príbehov to je jeden jediný hrdina, pričom musíte okrem sledovania príbeh plniť aj jeho osobné požiadavky ako jedlo, vykonávanie potreby, staranie sa o zábavu či komfort postavičky, jednoducho všetky známe vlastnosti simíkov z tradičného kolosu The Sims sú tu zachované. Voľne upraviteľný pohľad nad trojrozmernou krajinou si ukrojil riadny výkon stroja (pri maximálnych detailoch), na ovládanie nepoužívate výhradne myš, pomáhajú aj jednotlivé klávesové skratky. Nestačí však len prežiť, v tejto virtuálnej telenovele sa staráte aj o zariadenie vlastného bývania, takže nakupujete nielen predmety hodiace sa do vášho príbytku, ktorý je samozrejme možné rozširovať. Komunikácia s ostatnými postavami je potrebná nielen pre potreby postavičky, ale aj kvôli nadväzovaniu kontaktov, prípadného zblíženia sa, lásky a veď to poznáte.

The Sims: Príbehy Stroskotancov sa nápadne podobajú na seriál Lost, u nás prezentovaný pod názvom Nezvestní. Na rozdiel od tohto úspešného seriálu, kde je viac otázok ako odpovedí, je zápletka Stroskotancov omnoho jednoduchšia, zbytočne nezavádza, ani netrpí syndrómom nelogických rozhodnutí. Na začiatku si vyberiete postavu (chlap alebo žena), ktorá sa vyberie na výlet loďou, no čo čert nechcel, lodička sa nám potopí a postavička sa preberá na pustom ostrove. Nikto nikde, len piesočná pláž, krásne palmy, kufor z lode a nejaký ten prístrešok. Peniaze vo vrecku sú vám na dve veci, musíte prežiť a z papierov alebo mincí sa nenajete, nech majú akúkoľvek hodnotu. Aj preto sú v Stroskotancoch dve dôležité „meny“: prvou sú potraviny, ktoré získavate zbieraním tropického ovocia, prípadne lovením rýb. Jedálny lístok to je síce skromnejší, avšak zdravší. Druhou dôležitou súčasťou sú tzv. zdroje – z niečoho predsa stavať musíte, tu sú to rôzne suroviny, ktoré nájdete v lese. Sekerou posekáte drevo, mačetou zas trstinu, príkladov sa nájde viacero.



Po istom čase dokonca dostanete prácu – takmer totožná podoba, než v klasických The Sims, len tu sa zatúlate do lesa a aktívne niečo vykonávate, pričom si sami zvolíte, čomu sa chcete venovať a tým ovplyvňujete, koľko jedla a zdrojov donesiete domov po fuške. Zo začiatku budete sami, jediným spoločníkom sa stane opica, s ktorou sa spriatelíte, dokonca si z nej spravíte po čase kamoša, s ktorým budete spoločne „chodiť do práce“. Následne si zablbnete s tajomnou soškou, s ktorou sa budete schizofrenicky rozprávať, nájdete vrak lietadla, rozhodnete sa postaviť si záchrannú plť, príbeh sa odvíja ďalej, v strede ostrova nachádzate opustenú chatrč so skromným príbytkom, nájdete ďalších stroskotancov a domorodý kmeň. Jednoducho príbeh nie je až tak stupídnym, no ani zamotaným, zaujímavým však rozhodne. Nebudete otravovaní nadprirodzenými javmi typu obrovský polárny medveď či podivný dym.

Práve v jednoduchosti je sila a čaká vás celkovo 24 kapitol, ktoré samé o sebe príliš dlhé nie sú a ak sa budete hnať po príbehovej línii, dokončíte ju za niekoľko hodín, avšak The Sims a rovnako aj Príbehy nie sú o hnaní sa na koniec, čoho je ostrov v Stroskotancoch dôkazom. Môžete sa snažiť čo najskôr postaviť plť, ale môžete sa na to aj vykašľať a skúsiť si život na ostrove. Všetko vybavenie sa zmenilo a prispôsobilo stroskotaneckým podmienkam, takže je menu tropické, všetky objekty sú zúfalo poničené alebo prírodného charakteru. Nájdete tu mnoho tajomstiev, ktoré objavíte až keď sa rozhodnete nikam necestovať. Ak vás príbeh už nezaujíma, pretože ste ho dokončili za obe postavy, máte tu aj voľný mód, v ktorom si užívate klasickú simsoidnú slobodu. Hoci sa vám to môže máliť, hrateľnosť je tentoraz šmrncnutá adventúrnymi prvkami, pretože často musíte niečo hľadať, niečo dostanete za odmenu, inokedy sa zas musíte spriateliť s postavami, spoznať ich. Nie je to nič zložité, o všetkom viete, máte nápovedu, kde čo a ako vykonať. Na stranu druhú sa nemusíte so zápletkou nikam ponáhľať.



A práve to je na tejto hre pekné. Ponúka nové možnosti zábavy, pri tom ostávajú postupy chytľavé a jednoduché. Nemusíte byť hneď maniaci do série The Sims, aby ste si Stroskotancov vychutnali. Je to projekt zaujímavý a hrateľný, konečne v Electronic Arts pochopili, čo majú v rukách a ako sa to dá využiť. V tomto prípade je to zmes hrateľná, hoci tomu spočiatku nič nenasvedčovalo.