Singstar: Summer Party - priskorý príchod letného spievania

Ak by ste hľadali hernú sériu s najväčším počtom prídavkov, určite by PC hráčom na um zišla nekonečná telenovela The Sims, majitelia PS2 sú zas doslova predávkovaný novými a novými kompiláciami hudobného počinu Singstar.

13. mar 2008 o 11:14 Ján Kordoš

Ak by ste hľadali hernú sériu s najväčším počtom prídavkov, určite by PC hráčom na um zišla nekonečná telenovela The Sims, majitelia PS2 sú zas doslova predávkovaný novými a novými kompiláciami hudobného počinu Singstar. Třeba priznať, že ide o pre bežných ľudí zaujímavý počin, ktorý sa nestratí, všetko je však podmienené tým, že musíte nielenže aspoň trochu vedieť spievať dané skladby, ale zároveň aj chcieť. Virtuálne karaoke osamote nemá príliš veľký význam, takže sa hodí aspoň nejaká skupinka ľudí, aby ste si zábavu užili.

Áno, toto sú dobre známe a zároveň nutné ingrediencie k zábave, ktorú Singstar rozdáva. Nová kompilácia s podtitulom Summer Party prináša novú dávku skladieb, podľa názvu by si nejeden hráč pomyslel, že sa na nás zosype lavína sladučkých skladieb patriacich do príjemne teplých dní, lež podľa zoznamu skladieb uvedeného o niekoľko riadkov nižšie sami vidíte, že ide o kompiláciu žánrovo nesmierne rôznorodú. Nech to vyzerá akokoľvek dobre, veď si aspoň každý niečo nájde, v konečnom dôsledku ide o prešľap. A znovu a ďalší. Tých niekoľko skladieb, ktoré padnú práve do vášho oka sa samozrejme ráta a radi si ich zaspievate, no čo s tými ostatnými?

Nech to je akokoľvek, systém vydávania 30 napevno daných skladieb je už jednoducho pasé a práve tu by sa mohlo Sony konečne prebrať a nechať PS2 Singstar pomaly dožívať a radšej voliť multipacky za malý peniaz, než vydávať niekoľko ďalších skladieb za cenu vyše tisíc korún. Systém Singstaru PS3 je navrhnutý omnoho lepšie: stiahnete si čo chcete, čo sa vám momentálne páči. Síce tento spôsob zatiaľ trpel a trpí pôrodnými problémami a Sony nie je schopné zabezpečiť poriadne rozsiahle portfólio skladieb, budúcnosť je práve v tomto systéme. Summer Party je pravým opakom.

Takže čo v Summer Party nájdeme? Presne to isté čo v iných dieloch, spievanie osamote, party bliakanie, súboje a tak ďalej. Nič osviežujúce, nič prekvapujúce, pričom naďalej platí, že zábava je priamo závislá od vášho speváckeho umenia (v iných prípadoch od hladiny alkoholu krvi – a úprimne, o tom podobné hry sú). Nedajte na sladučké reklamy, v ktorých dokonalí mladí ľudia dokonale spievajú dokonale moderné skladby. Ale nevadí, človek sa baví, len na to potrebuje dobrú partu okolo seba. To všetko platí aj teraz.

Rôznorodé skladby sú zastúpené takmer zo všetkých možných kútov hudobného sveta, chýbala nám tu možno už len nejaká tá ľudová hudba a trash metal. Aj keď... Staršie ročníky vyznávajúce oldiesky budú určite potešení klasikami typu Blondie – The Tide is High, Chesney Hawkes – The One and Only, David Bowie – Let´s Dance, Diana Ross – I´m Comming Out, Elton John – I´m Still Standing, Toto – Hold the Line a Madness – House of Fun. Chýbať nemôžu ani momentálne úspešné hviezdičky ako Rihanna – Umbrella (nič proti, ale ak ja počujem len začiatok tejto skladby, chytá ma amok) či Mika – Big Girl, ku ktorým sa pridávajú staršie vypalováky typu Lou Vega – Mumbo No.5 alebo Peter Andre – Mysterious Girl. No a potom sú tu tradične výborne počúvateľné skladbičky, ktoré nikdy neurazia: Blur – Girls and Boys, Dodgy – Good Enough, KT Tunstall – Suddenly I See (konečne si niekto všimol toto pohodové zoskupenie – palec smerom nahor za neskutočne chytľavú skladbu), Plain White Ts – Hey There Delilah, Pulp – Disco 2000.

Už z tohto členenia je zrejmé, že ide až o príliš odlišné skladby, londýnske štúdio Sony znovu vzalo z každého rožku trošku. A čo je najhoršie, hoci ide vo väčšine žánrovo kvalitné skladby, niektoré sú jednoducho náročnejšie na spievanie, pričom od daného interpreta by sa dalo vybrať omnoho lepšia party skladba. Je to na vážkach, preto i hodnotenie radšej udelené nebude, predsa len je to trochu náročnejšie sa trafiť do vkusu všetkých hráčov. Pokým vám sadnú dve tretiny skladieb, nemáte čo riešiť. V opačnom prípade to stojí za zváženie. Navyše je vydanie letných hitov trochu unáhlené, keďže sa žiadna letná odrhovačka (typu tých chorvátskych či akých chlapcov, ktoré „spievali“ na nejakom lietadle... no, možno to je plus) ešte neobjavila.

ZOZNAM SKLADIEB:

Adele - Chasing Pavements

Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own

Blondie - The Tide is High

Blur - Girls & Boys

Booty - Luv Shine

Chesney Hawkes - The One & Only

David Bowie - Let’s Dance

Diana Ross - I’m Coming Out

Dirty Pretty Things - Bang Bang You’re Dead

Dodgy - Good Enough

Elton John - I’m Still Standing

Five Star - System Addict

Girls Aloud - Call The Shots

Kaiser Chiefs - I Predict A Riot

Klaxons - It’s Not Over Yet

KT Tunstall - Suddenly I See

Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit Of…)

Madness - House of Fun

Mel & Kim - Respectable

Mika - Big Girl (You Are Beautiful)

Peter Andre - Mysterious Girl

Plain White Ts - Hey There Delilah

Pulp - Disco 2000

Razorlight - In The Morning

Rihanna - Umbrella

Sugababes - Red Dress

Texas - Summer Son

Toto - Hold The Line

Wham! - Club Tropicana

Yazz - The Only Way Is Up