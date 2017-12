Mozog ako na dlani

V posledných rokoch nastal neuveriteľný pokrok vo výskume mozgu.

13. mar 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Okolo roku 500 pred n. l. grécky filozof Alkmaion vyhlásil, že všetky zmysly sú napojené na mozog. Netušil síce, čo sú nervy a ako prenášajú signály z mozgu, no bol jedným z prvých mudrcov, ktorí správne odhadli, čím človek myslí. Anglický lekár Thomas Willis si v polovici 17. storočia zázrak v ľudskej hlave na pitevnom stole konečne poriadne prezrel a začal čudnú beztvarú hmotu podobnú miske s tvarohom podrobne študovať. Willisa môžeme považovať za zakladateľa neurocentrického veku (tento termín použil Carl Zimmer v knihe Ako sa duša stala telom). A v tomto veku žijeme už viac ako 350 rokov.

Mágia?

Vo výskume mozgu sa udiali priam neuveriteľné veci, ktoré môže prostý smrteľník sotva pochopiť. Ako je napríklad možné, že citlivé zobrazovacie metódy dokážu v priamom prenose zachytiť moment, keď mozog práve rozmýšľa, a zistiť, ktoré jeho časti sú pritom aktívne? Mágia? Veď tento úžasný sociálny počítač spracúva súčasne toľko informácií o okolitom aj o vnútornom svete, že sa zdá nemožné nachytať ho priamo pri čine. No ide to. Pohľad do uzatvoreného mozgu, o ktorom mohol Willis iba snívať, poskytuje zaujímavé informácie nielen o vnútornom svete človeka, ale aj o jeho zdraví či chorobách. Čo je obzvlášť dôležité, lebo najviac chorôb je spojených práve s poruchami činnosti mozgu. Mnohé už bývajú nenapraviteľné. Alebo vlastne také boli až donedávna.

Čo dokážu kmeňové bunky

V rámci Európskeho týždňa mozgu upozornila riaditeľka Ústavu experimentálnej medicíny AV ČR Eva Syková na netradičné možnosti liečby ochorení a úrazov mozgu. Ako povedala pre Českú tlačovú agentúru, vo veľmi nádejnej fáze je výskum využitia kmeňových buniek, ktoré by mohli pomôcť pacientom po úraze hlavy alebo miechy. Bunky ušité na mieru z dospelých kožných buniek pacienta zas dokážu významne zlepšiť i stav po mŕtvici, lebo zachovajú mnohé mozgové funkcie a zabránia ochrnutiu. Prerušenie poranenej miechy by sa zas mohlo v budúcnosti opraviť prakticky nezničiteľnými nanovláknami (nano - miliardtina metra), na ktorých by ako na lešení rástli kmeňové bunky schopné nahradiť akékoľvek tkanivo ľudského tela.

A to sme ešte stále iba na začiatku obdobia, ktoré možno budúci historici pomenujú vek mozgu; veď čo je to 350 rokov vo vývoji jedného zaujímavého druhu. Možno raz príde doba, keď sa vedci a lekári (alebo roboty?) dostanú v poznaní a pochopení mysliacej a cítiacej hmoty tak ďaleko, že ju dokážu rozobrať neurón po neuróne a zas zložiť dohromady. A vyčistia pritom všetky spoje a opravia poškodenia tak dokonale, ako dnes vedia chirurgovia napraviť zlomenú ruku.

Dnes to znie ako mágia, lenže to isté by asi povedal aj Thomas Willis, keď by ste mu v 17. storočí tvrdili, že uvidí do mozgu bez toho, aby ho musel najskôr vyňať z hlavy.

Michal Ač © SME