Somáre zdomácňovali už prví faraóni

Vykopávky na staroegyptskom pohrebisku potvrdili, že zdomácnenie somárov prebehlo práve v tejto časti Afriky, aj keď neskôr, ako si vedci mysleli. V Oriente a iných menej rozvinutých krajinách využívajú somáre dodnes.

13. mar 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Naša civilizácia je založená na produkcii potravín. Až pestovanie plodín a chov hospodárskych zvierat totiž umožnili vytvárať dostatočne veľké prebytky potravín, ktoré bolo možné skladovať. Tie sa potom prerozdeľovali priamo alebo obchodom. Žili z nich špecializované, potraviny neprodukujúce skupiny ľudí, bez ktorých si civilizáciu nevieme predstaviť - od vládcov, kňazov, úradníkov a vojakov až po remeselníkov, umelcov a filozofov. Uvoľnení od každodenného bremena zháňania či dorábania potravín vytvorili politicko-organizačné, technické a kultúrne piliere, na ktorých stále stojí aj moderná spoločnosť.

Tento proces už v ekonomicky najrozvinutejších krajinách dosiahol stupeň, keď niekoľko málo percent obyvateľov pracujúcich v poľnohospodárstve uživí zvyšok krajiny a ešte ďalších spotrebiteľov, ku ktorým potravinové prebytky prúdia medzinárodným obchodom. Priemerný poľnohospodár z USA dnes dodáva potraviny 125 iným ľuďom.

Veľká päťka a malá deviatka

Hospodárske zvieratá sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Dnes už predovšetkým ako zdroj bielkovín, v minulosti aj kože či ťažnej a nosnej sily. Známy americký bádateľ Jared Diamond hovorí v kontexte produkcie potravín ako základe civilizácie o veľkej päťke: ovciach, kozách, kravách, ošípaných a koňoch. Regionálne však bola nemenej dôležitá aj malá deviatka: jednohrbé a dvojhrbé ťavy, lamy (a alpaky), somáre, soby, vodné byvoly, jaky, bantengy a mithany (juhoázijské formy polodivého hovädzieho dobytka).

Somár domáci (Equus asinus) pochádza z divého somára núbijského (Equus africanus). Je to sivé zviera bez pásov na tele, ktoré okrem severnej Afriky kedysi zjavne žilo aj na Blízkom východe. Jeho zdomácnenie však vedci z rôznych dôvodov kladú do severovýchodnej Afriky. Konkrétne do Núbie, ako naznačuje už slovenské meno divého predka. Teda do oblasti na pomedzí Egypta a Sudánu. Pribúda čoraz viac dôkazov (nedávno aj z vykopávok v prvých mestách severnej Sýrie), že somáre si v starých civilizáciách pred oveľa neskorším príchodom a využitím koní veľmi cenili.

Objav na faraónskom

pohrebisku

Potvrdili to nové nálezy v egyptskom Abydose. Leží na západnom brehu Nílu 480 kilometrov južne od Káhiry v rozsiahlej doline obklopenej z troch strán útesmi. Je to známe pohrebisko skorých faraónskych vládcov a ich dvoranov. A kultové miesto boha Osirisa, okrem iného mýtického kráľa Egypta a vládcu krajiny mŕtvych.

V troch zapečatených pohrebných komorách z tehál, vybudovaných neďaleko kultového komplexu jedného z prvých faraónov, tam teraz objavili desať kostier somárov. Komory boli pôvodne zakryté dreveným krovom a ďalšou vrstvou tehál. Vznikli okolo roku 3000 pred n. l. v ére faraónov Narmera a Ahaa. Nad komorami zrejme neboli nijaké špeciálne stavby. Zvieratá spočívali ľavým bokom na trstinových rohožiach rovnobežne vedľa seba. Ich telá pochovávajúci nasmerovali hlavou na juhovýchod.

Komory slúžili iba na pohreb somárov, nenašli sa nijaké ľudské pozostatky ani záhrobná výbava. Na niektorých kostiach sa zachovali zvyšky mäkkého tkaniva a srsti. Najpodstatnejšie zistenia sa týkajú deformácií na kostrách pochovaných zvierat, využívaných na nosenie ťažkých nákladov. Na druhej strane však stále mali nečakane veľa znakov divých somárov. Ladí to s novšími poznatkami o iných hospodárskych zvieratách. V súhrne z nich vyplýva, že zdomácňovanie prebiehalo podstatne pomalšie a komplikovanejšie, ako sa donedávna predpokladalo.

Objavy kostier somárov na abydoskom pohrebisku opísal v časopise Proceedings of the National Academy od Sciences USA medzinárodný tím Stine Rosselovej z Kodanskej univerzity a Fiony Marshallovej z Washingtonovej univerzity v St. Louis.

