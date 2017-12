Vysoká ruka Golfského prúdu

13. mar 2008 o 0:00

Teplý Golfský prúd v severnom Atlantiku výrazne - a z ľudského hľadiska zväčša kladne - ovplyvňuje klímu na vyše tisíc kilometrov. Jeho "dlhej ruke" vďačíme za mnohé aj v strednej Európe. Vedci zistili, že má i "vysokú ruku", lebo ovplyvňuje vysoké vrstvy ovzdušia.

BRATISLAVA. Golfský prúd prenáša množstvo tepla z intenzívne ohriatych tropických oceánskych vôd do stredných a vyšších zemepisných šírok. Najmä vďaka nemu vládne pomerne znesiteľná zimná klíma napríklad na Islande a v Škótsku - stačí si ju porovnať trebárs s drsnými zimami východokanadského Labradoru.

Na trase prúdu sa však rodia aj hurikány, čo už ľuďom vyhovuje menej. Nové snímky s vysokým rozlíšením zo satelitov NASA v kombinácii s meteorologickými meraniami rôznymi prostriedkami ukázali, že pozdĺž Golfského prúdu býva "ukotvený" zrážkový pás.

Vzduch v ňom prúdi nahor a vznikajú oblačné útvary. Tie môžu dosiahnuť do výšky viac ako desať kilometrov, takže prenikajú na hornú hranicu troposféry, čo vedci overili pomocou počítačových modelov. Zistili pri tom, že s Golfským prúdom súvisí mechanizmus priameho ovplyvňovania počasia a klímy na celej severnej pologuli. Ba azda na celom svete. Prúd totiž očividne zohrieva vysoké vrstvy ovzdušia, čím vznikajú takzvané planetárne vlny. Tie potom zasa vyvolávajú pomerne rýchle zmeny vzdušnej cirkulácie.

Dobre to zapadá do poznatkov o minulosti. Intenzita Golfského prúdu totiž značne kolísala, ako sa na Zemi striedali doby ľadové a teplejšie obdobia. S tým, samozrejme, súviseli výrazné zmeny klímy. A to nielen v severoatlantickej oblasti, ale aj v Tichomorí. Ba až ďaleko na južnej pologuli.

Nové poznatky o Golfskom prúde uverejnil v časopise Nature japonsko-americký tím na čele so Šoširom Minobeom z Hokkaidskej univerzity v Sappore.

(urb)