Xbox 360 zlacnie

12. mar 2008 o 13:13 Ján Kordoš

Xbox 360 Arcade – 199 Euro

Xbox 360 Premium – 269 Euro

Xbox 360 Elite – 369 Euro

Presné ceny v slovenských korunách sa budú líšiť od obchodu k obchodu, prepočítaniu na našu menu si pridajte nejaké tie drobné, no výsledkom zostáva, že už aj Premium verziu si zakúpite za menej ako desať tisíc korún, čo je rozhodne prijateľná cena na naše pomery. Ako na to zareagujú slovenskí hráči, ktorí dávajú prednosť PC, prípadne u konzolistov kraľuje značka Playstation, je otázne, no za túto cenu sa už o Xboxe oplatí premýšľať.

Zdroj: PR