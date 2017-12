Nový album R.E.M. bude debutovať na internetových stránkach

Hudobní fanúšikovia môžu zabudnúť na tradičné rozhlasové premiéry - nový album skupiny R.E.M. s názvom Accelerate bude debutovať na aplikácii sociálnych sietí iLike. Prvá veľká hudobná premiéra tohto typu umožní vypočuť si skladby albumu už 24. marca, týž

12. mar 2008 o 9:12 (sita)

deň pred vydaním CD v Spojených štátoch amerických 1. apríla.

"Bol to jeden z nápadov, ktoré nám predstavili a vyzeralo to celkom dobre, tak sme sa na to dali," uviedol frontman skupiny R.E.M. Michael Stipe pre internetový portál Billboard.com. Poznamenal tiež, že spôsob, akým ľudia prijímajú hudbu, sa za uplynulých päť až desať rokov zmenil.

Jedenásť skladieb spolu s exkluzívnym videom, na ktorom skupina R.E.M hovorí o svojom albume, si budú môcť zadarmo vypočuť všetci užívatelia webových stránok iLike.com, Facebook, iTunes alebo iných sociálnych sietí a stránok ponúkajúcich aplikáciu iLike.

Premiéra albumu Accelerate je jedným z posledných príkladov využitia on-line služieb na sprostredkovanie hudby priamo poslucháčom. Nedávno trojica R.E.M. spustila webovú stránku, na ktorej si návštevníci mohli vytvoriť vlastný videoklip k nahrávke Supernatural Superserious.