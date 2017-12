Webom ku slobode Kuby?

V Číne sa kópie webových stránok šíria na CD a USB kľúčoch, obchádza sa tak prísne monitorovanie internetu.

12. mar 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

„Prečo nemôžeme cestovať do zahraničia?“ opýtal sa minulý mesiac študent kubánskej Univerzity počítačových vied predsedu Národného zhromaždenia Ricarda Alarcóna počas jeho návštevy na škole. „Ak by cestoval lietadlom každý, kto si to praje, nebolo by pre ne dostatok vzdušného priestoru,“ odpovedal nejasne Alarcón.

Video, v ktorom študenti univerzity kladú predstaviteľovi vlády nepríjemné otázky a on na ne nepresvedčivo odpovedá, sa začalo po Kube v tom momente šíriť na cédečkách a USB kľúčoch. Kubánci tak mali zrazu možnosť vidieť neupravenú a nescenzurovanú výmenu názorov ukazujúcu, že predstavitelia štátu sami nevedia logicky vysvetliť, prečo režim blokuje prístup na webové stránky, alebo prečo musí robotník dva dni pracovať, aby si mohol kúpiť zubnú kefku.

Čierny trh s informáciami

„Cenzúra sa vďaka technológiám vymyká vláde z rúk,“ myslí si kubánsky programátor Ariel, ktorý si pre možné perzekúcie režimu nepraje, aby médiá zverejnili jeho priezvisko.

Kubánci sa dnes môžu dostať napríklad k nahrávkam amerických relácií na CD, k článkom zo zahraničnej tlače stiahnutým z webových stránok a kolujúcim z ruky do ruky pomocou USB kľúčov, alebo k napáleným zahraničným filmom.

„V podstate všetky slobodné informácie sa na Kube šíria z pamäťovej karty na pamäťovú kartu,“ tvrdí Ariel. „V tomto smere tu existuje s nimi doslova čierny trh,“ dodáva.

Tajný internet

Hodina internetu stojí na Kube tretinu mesačnej mzdy, väčšina informácií preto koluje z ruky do ruky.

Informácie medzi ostatných rozširujú tí, ktorí majú z akýchkoľvek dôvodov slobodný prístup na internet – ide o niektorých vybraných zamestnancov alebo študentov technických vysokých škôl. Tí si dáta uložia a cez priateľov ich rozširujú.

Nie je to však jednoduché – pamäťové médiá ako USB kľúče alebo CD sú na Kube veľmi drahé, preto sa aj tieto zväčša pašujú. Za nemalý obnos peňazí si môžu Kubánci kúpiť tajné pripojenie na internet – zamestnanci, ktorí majú k nemu prístup, na čiernom trhu totiž predávajú svoje heslá. Dajú sa však použiť iba v noci.

Webový disent?

Tridsaťdvaročná Yoani Sánchezová je jedna z prvých autoriek kubánskych disidentských blogov. Na internete vlastní stránku Generacion Y, umiestnenú na serveroch v Nemecku www.desdecuba.com/generaciony/. Každý deň na nej spolu s manželom zaznamenáva, ako vyzerá život v totalitnom štáte. Čítajú ju nielen ľudia v zahraničí, jej články sa šíria aj na Kube. Píše o tom, čo jej prekáža na jej vládnych predstaviteľoch, nedávno napríklad kritizovala nového prezidenta Raúla Castra za jeho „vágne prísľuby zmien“ po svojom nástupe. Inde ako na internete by nič podobné nemohla napísať.

„Internet je jediné miesto na Kube, ktoré nie je úplne kontrolované,“ hovorí.

Ak revolúcia, tak webová

Disidenti na Kube vkladajú do internetu a informačných technológií svoje nádeje – ak pomôžu ľuďom dostať sa k informáciám, možno raz v krajine dôjde ku zmene.

Disident vystupujúci pod menom Pedro minulý týždeň denníku New York Times povedal, že šancu na zmenu vidí najmä v desaťtisícovom zástupe študentov, ktorí študujú na Univerzite počítačových vied.

„Táto škola trénuje armádu – armádu špecialistov na slobodné informácie,“ povedal.