Každý druhý Čech je ochotný prijímať reklamu do mobilu

Takmer každý druhý Čech je ochotný prijímať reklamu do mobilného telefónu, väčšina však iba výmenou za určité výhody od operátora.

11. mar 2008 o 14:09 SITA

BRATISLAVA. Približne tretina populácie pritom zatiaľ reklamu v mobilných telefónoch rozhodne odmieta. Vyplynulo to z e-omnibusového prieskum, ktorý prostredníctvom on-line dotazníkom na minimálnej vzorke 500 respondentov starších ako 15 rokov uskutočnila spoločnosť Mediaresearch.

Prieskum zároveň ukázal, že viac ako polovica českej populácie vie o pripravovanej možnosť prijímať televízne vysielanie do mobilného telefónu. Takmer 40 % respondentov uviedlo, že by tuto službu využilo, z toho viac ako polovica by v rovnakej miere používala mobilný telefón na sledovanie on-line televízneho vysielania, ako aj na sledovanie programov stiahnutých z archívu staníc.

Spoločnosť Mediaresearch je významnou výskumnou agentúrou so širokým portfóliom služieb v oblasti realizácie marketingových a mediálnych výskumov, spracovania a analýzy dát, marketingového poradenstva a podobne.