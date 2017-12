Zákazník vyhral súd s Nokiou

Singapúrskej pobočke Nokie sa nevyplatilo spoliehať sa na to, že jej zákazník nemá na súde oproti nadnárodnej spoločnosti šancu na úspech.

10. mar 2008 o 12:21 Ivan Kahanec

Opak sa totiž stal pravdou a singapúrska pobočka Nokie musela zákazníkovi zaplatiť dva a pol násobok sumy, za ktorú mu predala sporný mobilný telefón. Detaily prípadu zverejnilo fórum omy.sg, upozornil na to server mobil.cz.

Celý príbeh začal v auguste 2007, keď si Xiaoyun kúpil od operátora Starhub nový telefón značky Nokia. Ten ho vyšiel na 388 singapúrskych dolárov (zhruba 6000 korún) spolu aj s dvojročným záväzkom na využívanie služieb. Prvé problémy s mobilom za objavili už počas prvého týždňa od kúpy a Xiaoyun sa teda obrátil na reklamačné stredisko Nokie. Keďže Nokia neumožňuje v takomto prípade výmenu prístroja, muselo prebehnúť riadne reklamačné konanie.

Kazový kus

Toto však nebola posledná návšteva servisu, objavili sa ďalšie problémy a mobil bol v servise niekoľko krát v priebehu pár mesiacov. Xiaoyun teda pohrozil Nokii, že bude žiadať nápravu súdnou cestou, na čo dostal odpoveď, že aj tak nemá šancu na úspech.

V decembri však sudca priklepol Xiaoyunovi odškodné: Nokia mu mala podľa rozsudku zaplatiť 778 sigapúrskych dolárov, teda takmer dvojnásobok toho, čo zaplatil on za mobil v akcii. Lehota na zaplatenie bola 15 dní, no Nokia ani po mesiaci nezaplatila - vraj žiaden rozsudok nedostala. Xiaoyun preto šiel do Nokie a rozsudok im ukázal.

Podmienka mlčania

Zaujímavý je aj ďalší postup singapúrskej Nokie. Tá totiž podmienila vyplatenie peňazí podpísaním zmluvy, že Xiaoyun bude o spore mlčať. Súdne rozhodnutie ho však k ničomu takému nezaväzovalo a teda zmluvu nepodpísal. Nokia peniaze nevyplatila.

Xiaoyun sa následne obrátil na exekútora a až jeho prítomnosť donútila vedenie singapúrskej pobočky Nokie vyplatiť zákazníkovi odškodné. Spolu s úrokmi z omeškania sa suma vyšplhala na 1018,43 singapúrskych dolárov (vyše 15-tisíc korún).

via mobil.cz