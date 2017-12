Vyvinuli kameru, s ktorou sa dá "vidieť" pod oblečenie

Britská firma prišla na trh s prevratnou kamerou, pomocou ktorej je možné "vidieť" pod odev. Pre bezpečnostné služby a zložky by to mohol byť prevratný vynález. Na vzdialenosť dvadsaťpäť metrov je kamera schopná nájsť zbrane, drogy alebo výbušniny.

10. mar 2008 o 9:02 (sita)

Kamera typu T5000, s ktorou prišla firma ThruVision na identifikáciu jednotlivých objektov využíva technológiu pasívneho vyžarovania. Na základe nej jednotlivé objekty identifikuje podľa prirodzeného vyžarovania elektromagnetických vĺn v terahertzoch. Kamera svoju efektivitu nestráca ani v prípade, že je daná osoba v pohybe. Nezobrazuje fyzické znaky človeka a je absolútne neškodná.

Táto kamera, ktorú predvedú na výstave podporovanej britským ministerstvom vnútra, má širokospektrálne využitie. V budúcnosti by sa mohla používať v akýchkoľvek priestoroch aj v dave. "Terorizmus otriasol aj otriasa dnešným svetom. Aj tento faktor dopomohol k rýchlejšiemu vývoju takejto technológie. Samotná schopnosť rozlišovať kovové a nekovové predmety na vzdialenosť okolo 25 metrov jednoznačne zvyšuje efektivitu akéhokoľvek bezpečnostného systému," uviedol výkonný riaditeľ firmy ThruVision Cliff Beattie.

Firma vyvinula technológiu s pomocou Európskej vesmírnej agentúry (European Space Agency - ESA) a funguje na princípe prirodzeného vyžarovania elektromagnetických vĺn zo všetkých ľudí a objektov na svete. Tieto vlny sa nachádzajú na rozhraní medzi infračerveným a mikrovlnným vyžarovaním. Každá látka má iné vyžarovanie, čiže je napríklad ľahké rozlíšiť vrecko kokaínu od vrecka múky.

Doplnené znenie správy:

BRATISLAVA 10. marca (SITA) 15:36

Vo Veľkej Británii vynašli kameru, ktorá dokáže "vidieť" výbušniny, drogy aj zbrane skryté pod oblečením do vzdialenosti 25 metrov. Systém ThruVision tak môže nájsť uplatnenie na letiskách, železničných staniciach a iných verejných priestranstvách. Pracuje pritom na základe technológie "terahertz" alebo T-lúčov, ktorú využívajú astronómovia na štúdium "umierajúcich" hviezd.

Podľa vynálezcov nevidno však pomocou nej to, čo má človek pod šatami a zároveň ho nevystavuje ani účinkom škodlivej radiácie. "Je úplne a absolútne pasívna - iba prijíma," uviedol pre internetovú stránku spoločnosti BBC hovorca ThruVision.

Prenosnú kameru, ktorú už predali do Dubaju a Londýna, predvedú na výstave britského ministerstva vnútra na konci tohto týždňa. Oproti súčasným bezpečnostným systémom, ktoré využívajú röntgenové lúče, systém ThruVysion skúma objekt pomocou takzvaných T-lúčov. Táto elektromagnetická radiácia je formou nízkej úrovne energie emitovanej všetkými ľuďmi a objektmi.

Lúče sú pritom schopné preniknúť ako cez oblečenie, tak aj papier, keramiku a drevo. Blokujú ich železo a voda. Systém tieto vlny zbiera a spracúva ich. Pomocou nich neskôr vznikne obraz. "Ak by som sa v tomto momente pozrel na vás, svietili by ste ako žiarovka. Objekty, ktoré máte pri sebe, by žiarili buď viac alebo menej," spresnil hovorca.